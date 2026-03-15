伊朗局势｜伊朗称已准备长期作战 据报特朗普本周宣布派舰赴霍尔木兹海峡护航｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪）

行动代号「史诗怒火」

3月16日最新消息：

06：40

法国总统马克龙表示，他已与伊朗总统佩泽希齐通电话，并警告目前「无节制的升级正把整个地区推向混乱」，敦促德黑兰停止攻击并寻求外交解决冲突，以避免事态进一步扩大

05：55

卡塔尔内政部发表声明指，国内安全形势「稳定」，并强调「应只从官方渠道获取资讯，避免散播谣言或发布未经证实的消息」。

05：50

法国一直尝试在以色列和黎巴嫩之间进行调解，但以色列外交部长萨尔断明确拒绝，双方目前无计划展开会谈。

05：40

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）发言人纳伊尼（Ali Mohammad Naini）表示，霍尔木兹海峡完全处于伊朗控制之下，任何侵略行动都将遭到「果断回应」。

相关新闻：伊朗局势｜伊朗革命卫队警告 美国若敢派舰入波斯湾 将作果断回应

05：05

《华尔街日报》周日引述美国官员报道，美国总统特朗普政府最快本周宣布，已有多个国家同意组成联盟，为通过霍尔木兹海峡的船只提供护航。

04：30

伊朗警方首长拉丹（Ahmadreza Radan）周日表示，当局已拘捕500名涉嫌向敌方提供情报的人士。

相关新闻：伊朗局势｜伊朗警方首长称拘捕500人 涉向敌方提供情报

03：05

卡塔尔国防部表示，其防空部队周日成功拦截并摧毁多架来自伊朗的无人机。

02：30

伊拉克表示，巴格达国际机场附近遭火箭袭击，造成4人受伤。

01：41

沙特阿拉伯表示，其防空系统在东部省上空拦截并击落一架无人机。

01：37

黎巴嫩当局表示，以色列对黎巴嫩的战争导致流离失所人数持续上升，全国已开设620个避难所，并统计共有831,002名国内流离失所者向官方登记。

01：25

巴林表示，自伊朗发动针对该地区的攻击以来，该国防空系统已成功拦截并摧毁 125 枚飞弹及 203 架无人机。

00：41

以色列军机对黎巴嫩南部多个地区发动空袭，包括泰贝镇及其周边，以及艾塔龙和沙布里哈。

00：08

科威特国防部表示，3架无人机袭击科威特国际机场，导致雷达系统受损。当局称，武装部队其后击落另外5架无人机。

3月15日最新消息：

23：20

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）表示，德黑兰从未要求停火或与华盛顿展开谈判，并强调在与美国持续冲突之际，伊朗将继续采取自卫行动。

相关新闻：伊朗局势｜外长阿拉格齐称未要求停火及谈判 准备好长时间自卫

22：55

埃及外长阿卜杜勒阿提与卡塔尔埃米尔塔米姆会面，讨论推动地区局势降温及结束涉及以色列、美国与伊朗冲突的可能方案。埃及外交部表示，阿卜杜勒阿提此行为海湾访问行程一部分，就最新局势与区内领袖磋商。

22：40

意大利军方表示，位于科威特、由意大利与美国共同使用的一处军事基地遭无人机袭击。法新社引述官方消息指，事件未造成人员伤亡。

22：10

美国能源部长赖特接受美国广播公司节目访问时表示，与伊朗的战争预计将在未来数周内结束，甚至可能更快，届时能源供应有望回升，能源价格亦将回落。

20：36

伊朗首次使用「泥石」弹道导弹。央视新闻消息，当地时间3月15日下午，伊朗伊斯兰革命卫队宣布发动「真实承诺-4」第54轮军事行动。在本次行动中，伊朗不仅使用了「海巴尔·谢坎」导弹、「卡德尔」导弹和「埃马德」导弹，还出动了「霍拉姆沙赫尔」导弹和「泥石」弹道导弹。据悉，这是本轮美以伊冲突中，伊朗首次使用「泥石」弹道导弹。

伊方表示，本次袭击精确命中了位于以色列的多个核心战略目标。打击重点聚焦于影响空中作战的管理和决策中心、军事工业和防御基础设施以及以色列军队集结地。

19：32

路透社报道，以色列媒体称，一枚伊朗飞弹的碎片击中了一栋由美国领事馆人员使用的住宅建筑，伤亡情况、细节尚不明。

19：27

以色列外长不打算与黎巴嫩谈判，否认导弹拦截器告急通知美国。以色列外长萨尔说，以色列政府不打算在未来几天与黎巴嫩进行直接谈判，也没有向美国通报以方的导弹拦截器库存告急。另一方面，黎巴嫩媒体和政府周日(3月15日)称，黎巴嫩南部连夜遭遇空袭，造成至少4人死亡。以军同日发表声明称，军方继续打击真主党在黎巴嫩各地使用的基础设施，并轰炸了南部卡特拉尼村的「多个真主党发射点」，称真主党正准备从该地发射导弹。

18：56

伊朗呼吁各国谨慎避免行动扩大美伊冲突范围。法新社报道，伊朗外交部星期天（3月15日）发布声明说，阿拉格齐在与法国外长巴罗通话时，呼吁其他国家「避免采取任何导致冲突升级或扩大的行动」。

18：00

受中东局势影响，F1正式宣布取消下月巴林及沙特站赛事。按照赛程，巴林站和沙特站赛事，原本分别应该在4月10日至12日及4月17日至19日进行。

相关新闻：F1│中东战事影响 巴林沙特两站大奖赛取消

16：40

据卡塔尔半岛电视台，对于美国总统特朗普日前发文呼吁多国派遣军舰在霍尔木兹海峡护航一事，法国、日本、韩国、英国四国作出回应，均没有响应特朗普的呼吁。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普促派舰赴霍尔木兹海峡护航 法国断言拒绝 日韩英态度审慎

15：40

伊朗伊斯兰革命卫队周日（15日）发表声明称，在与以色列和美国持续的战争中，将把以色列总理内塔尼亚胡作为打击目标。声明称，如果「这名杀害儿童的罪犯仍然活著，我们将继续全力追捕，并将其击毙」。

14：20

当地时间15日，伊朗西阿塞拜疆省检察长称，安全部门在该省乌尔米耶等地成功打击数个与以色列有关联的间谍雇佣兵网络。据通报，共有20名成员已被正式逮捕并关押。

伊方称，调查显示，这些疑犯长期从事损害伊朗国家安全的活动，主要包括收集并向以色列方面发送伊朗军事、警务及安全设施的详细地理坐标和相关参数。

11：10

俄新社报道，伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席易卜拉欣·阿齐兹昨日（14日）在社群媒体上发文说，乌克兰向以色列提供与无人机有关的支持，实际上已卷入战争，导致其全境成为伊朗的合法打击目标。

乌克兰总统泽伦斯基近期多次表示，愿意协助相关国家拦截伊朗无人机。路透社较早前报道说，乌克兰已向中东地区派遣反无人机专家，这些专家已准备好在未来几天内开始行动。

10:15

英国首相施纪贤（Keir Starmer）正考虑向中东派遣数千架反无人机拦截系统，应对来自伊朗的「见证者」（Shahed）无人机威胁，此举亦被视为施纪贤政府回应特朗普早前批评其对中东局势态度犹豫的举措。

相关新闻：伊朗局势︱英媒：施纪贤或派遣反无人机拦截系统 特朗普曾批评对局势态度犹豫

08：55

美国总统特朗普声称美军刚按照他的指示，轰炸了伊朗石油出口枢纽哈尔克岛，「彻底摧毁岛上所有军事目标」，警告若伊朗干扰霍尔木兹海峡，将考虑摧毁岛上的石油基础设施。大部分经该岛出口的石油销往中国。

相关新闻：伊朗局势︱美轰伊石油出口枢纽 特朗普警告：若不开通霍峡将打击石油设施

06：00

根据伊朗半官方媒体法尔斯通讯社和SNN报道，周六，伊朗中部城市伊斯法罕一处工业区遭到攻击，造成15人死亡。

05：12

伊朗伊斯兰革命卫队在声明中警告，美国应撤离其在中东地区的所有工业设施。声明同时呼吁，区内国家居住在由美国企业持股的工厂附近的民众尽快撤离，以免受到伤害。

03：15

科威特民航局表示，周六晚有无人机袭击击中机场雷达系统。

02：45

伊拉克北部埃尔比勒附近一间炼油厂周六晚遭无人机袭击并引发火警。库尔德地区政府表示，炼油厂事后已暂停运作，暂未有伤亡或损毁详情。

01：15

美国驻伊拉克首都巴格达的大使馆周六遭导弹袭击，建筑物冒出浓烟。美国驻巴格达大使馆更新安全警告，呼吁在伊拉克的美国公民立即离境。声明指，选择留在伊拉克的美国公民应重新考虑决定，因伊朗支持的武装组织构成「重大威胁」。

01：00

伊朗外交部长阿拉格齐表示，若伊朗石油及能源基础设施成为攻击目标，德黑兰必定作出报复。阿拉格齐指，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴没有问题。

相关新闻：伊朗局势伊朗外长警告若能源设施遇袭必报复 美资能源设施或成目标

00：45

路透社引述据消息人士透露，美国总统特朗普政府拒绝中东盟友提出的外交斡旋。伊朗高层消息人士向路透社表示，伊朗亦拒绝在美国及以色列停止空袭前进行任何停火。

相关新闻：伊朗局势｜据报特朗普拒绝停火谈判 美国中东盟友外交斡旋遇阻碍

3月14日最新消息：

23：45

伊朗伊斯兰革命卫队发言人表示，伊朗对美资银行的分行进行打击，是回应两家伊朗银行遇袭。

23：20

新华社引述伊朗学生通讯社日报道，伊朗文化遗产、旅游和手工艺部表示，该国至少有56处历史文化遗产在美国和以色列的军事打击中遭到严重破坏。

20:30

伊朗指挥官提结束战争2条件

新华社引述伊朗媒体14日报道，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）高级指挥官礼萨伊（Mohsen Rezaee）说，伊朗将在两个条件下考虑结束战争：

伊朗收回所有损失； 美国离开波斯湾。

18:00

伊朗导弹击中以色列中部居民区

以色列国防军（IDF）表示，伊朗导弹夜袭以色列，击中中部城填绍哈姆（Shoham）一处民居建筑，炸毁了屋顶。

伊朗导弹击中以色列中部居民区。 X@visionergeo

17:12

美国驻巴格达大使馆遭导弹袭击

路透社引述伊拉克安全部门消息人士报道，美国驻巴格达大使馆被空袭击中，冒出浓烟。美联社报道指出，无人机击中了大使馆院内的直升机停机坪。

美国驻巴格达大使馆大楼冒出浓烟。 美联社

美国驻巴格达大使馆人员检查爆炸造成的损失。 美联社

美国大使馆位于巴格达底格里斯河对岸。 美联社

16：48

荷兰首都阿姆斯特丹发生一宗针对犹太社群的袭击事件。当地一所犹太学校于今日（14日）突然发生爆炸。学校建筑在爆炸中受到一定程度的破坏。

相关新闻：荷兰阿姆斯特丹犹太学校遭袭击爆炸 伊斯兰组织拍片认责

16：45

彭博新闻引述知情人士报道，霍尔木兹海峡外的阿联酋富查伊拉港的部分石油装载工作，在上午发生无人机袭击和火灾后暂停。

14：20

新华社报道，根据海运数据显示，3月1日至今，只有77艘船通过霍尔木兹海峡。与之相比，去年3月1日至11日，通过这一海峡的船只达1229艘。

13：02

据美国《新闻周刊》报道，伊拉克「伊斯兰抵抗组织」（ISRI）发起反击行动，宣布悬赏1.5亿伊拉克第纳尔（折合约11.4万美元，即约89万港元），公开征求有关美国军方及情报机构高级官员的线索。

该组织在社交平台上发文表明，无论是伊拉克本地人还是外国人，只要其提供的资讯能协助他们抓获或「清除」美方军事与情报高层人物，均可全数获得这笔赏金。

伊朗拟限额放行油轮 条件：必须以人民币结算

12：12

据CNN报道，一名伊朗资深官员透露，伊朗正考虑允许有限数量的油轮通过全球能源运输要道霍尔木兹海峡，但开出了一个重大前提，所有石油货物必须以人民币进行交易。此外，伊朗目前正著手制定新计划，以严格管理该海峡的油轮流量。

目前国际石油市场几乎完全由美元主导，仅有受制裁的俄罗斯石油会使用卢布或人民币结算。虽然中国近年积极推动以人民币购买石油（特别是在沙特阿拉伯），但美元的全球储备货币地位依然稳固，人民币在国际市场的认受性仍有待提升。

受霍尔木兹海峡局势紧张影响，外界对能源供应的担忧已将国际油价推高至自2022年7月（即俄乌战争爆发初期）以来的新高。

12：03

伊拉克官员称，美国驻巴格达大使馆的直升机坪遭导弹击中。

11：55

据外媒披露，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）本周初与美国总统特朗普（Donald Trump）通话时，曾提议由俄国出面接管伊朗的高浓度浓缩铀，借此为美伊双方创造停战协商的空间。然而，这项提议最终遭到特朗普拒绝。

相关新闻：伊朗局势｜普京向特朗普献计图停战 倡接管伊朗浓缩铀遭拒绝

11：19

法尔斯通讯社报道，伊朗哈尔克岛受美方空袭期间，岛上发生15次以上爆炸，美方试图破坏岛上防御工事、军事基地和直升机机库等，但石油设施未被损坏。

11：03

《新华社》消息指，一艘土耳其船获伊朗批准通过霍尔木兹海峡。

10：09

美国《华尔街日报》引述两名美国官员指，5架美国空军加油机在沙特阿拉伯的苏丹王子空军基地（Prince Sultan Air Base）地面遭到袭击并受损。

报道称，这些飞机是最近几天伊朗对该基地的飞弹袭击中被击中，受损但未完全毁坏，目前正在维修中，而攻击中无人死亡。

10：03

美国针对伊朗的施压行动进一步升级。美国国务院宣布，悬赏高达1,000万美元（约7,800万港元），公开征集有关伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）以及多名军事与情报高官的确切行踪与资讯。

相关新闻：伊朗局势｜美国悬红7800万收集伊朗新领袖行踪 锁定革命卫队10名高层

巴林及沙特站一级方程式赛事或取消

09：50

根据英国天空体育新闻报道，由于中东地区冲突局势未见缓解，原定于下个月在巴林和沙特阿拉伯举行的两站世界一级方程式赛车（F1）比赛预计将不会如期进行。

根据原计划，巴林大奖赛将于4月12日举行，随后一周的4月19日由沙特阿拉伯接棒举办。截至目前，F1方面与国际汽车联合会均拒绝对此置评。

报道称，官方预计将在未来48小时内正式宣布这项决定。此前有报道表示，如果这两场比赛被取消，F1将不会在赛历中安排替代赛事，换言之本赛季将缩减至22站。

2025年世界一级方程式赛车沙特阿拉伯站。（法新社）

09：12

一名美国官员称，有13名美军人员在对伊朗军事行动中死亡。约200人受伤，其中10人重伤。

特朗普宣布：美军正摧毁哈尔克岛上所有军事目标

08：34

《路透社》报道，特朗普在搭乘空军一号前往佛罗里达后不久，即在社群平台发文宣布，美国中央司令部刚执行了中东历史上最强大的轰炸行动之一，彻底摧毁了伊朗「皇冠上的明珠」哈尔克岛上所有的军事目标。哈尔克岛位于波斯湾，目前负责处理伊朗全国九成石油出口，被视为伊朗最大原油出口基地。



特朗普又在帖文中警告说，基于人道考虑，他选择不摧毁岛上的石油基础设施，但若伊朗干扰霍尔木兹海峡船只的自由与安全通行，「我会立刻重新考虑这项决定（摧毁岛上石油基础设施）」。

06：24

AXIOS网站引述消息报道，俄罗斯总统普京在本周与美国总统特朗普的一次通话中，就如何结束美伊冲突提出了多项建议，包括建议将伊朗的浓缩铀运往俄罗斯。但特朗普拒绝了这一提议。

04：02

伊朗媒体报道，伊朗当局逮捕了14名与美国和以色列有关联的「关键人物」，他们涉嫌意图「制造动乱、骚乱和进行反安全活动」。

特朗普：下周将对伊朗进行「猛烈空袭」

02：45

美国总统特朗普接受霍士新闻记者电话采访时表示，美军下周将对伊朗进行「猛烈空袭」，指美军目前的重点是摧毁伊朗导弹和无人机制造工厂，并称伊朗军事力量已遭到严重损失，估计需要数年时间才能重建。

有新闻网站近日披露，美国正考虑夺取伊朗最大原油出口基地哈尔克岛。特朗普被问及时，未有作出回应。哈尔克岛位于波斯湾，目前负责处理伊朗全国九成石油出口。

01：33

英媒周五（13日）引述消息报道，法国及意大利正尝试与伊朗展开对话，寻求达成协议以确保其船只能安全通过霍尔木兹海峡。惟意大利官员后来否认该国与伊朗进行相关谈判。路透社亦引述消息指，法国没有与伊朗展开秘密谈判。

相关新闻：伊朗局势｜法意传与伊谈判保航道安全 官员否认：不搞幕后交易

美国增派海军陆战队赴中东

00：55

美媒引述消息报道，五角大楼周五（13日）下令增派一支海军陆战队远征部队及多艘战舰驰援中东，人员编制达数千人。美国总统特朗普同日在社交媒体发文，措辞强硬地宣称美军正从军事及经济上「彻底摧毁」伊朗。

相关新闻：伊朗局势｜美国据报增派海军陆战队及军舰赴中东 特朗普：正彻底摧毁伊朗

00：37

央视报道，伊朗首都德黑兰南部及卡拉季传出连续爆炸声。

土耳其船只成功获准通过霍峡

00：25

土耳其交通和基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔证实，一艘土耳其船只因涉及伊朗港口业务，经土方与伊朗当局沟通后，获准通行霍尔木兹海峡。目前，土方仍有14艘船只正在霍峡等待通行。

00：12

黎巴嫩公共卫生部紧急行动中心公布，由3月2日至13日期间，以色列在黎巴嫩发动的袭击已造成773人死亡、1933人受伤。

00：08

据报两艘悬挂印度国旗的液化石油气（LPG）运输船，获伊朗批准通过霍尔木兹海峡。

00：03

意大利撤离驻伊拉克部队

意大利防长克罗塞托证实，意大利已撤离驻扎在伊拉克埃尔比勒（Erbil）军事基地的部队。他表示，早前一枚导弹击中埃尔比勒基地，虽然意方无人员伤亡，但基于安全考虑，决定撤离军事人员，目前有102人返回意大利，另有约40人转移至约旦。

3月13日最新消息：

22：30

美军KC-135加油机在伊拉克坠毁，军方证实机上6人全罹难。

20：30

赫格塞斯：伊朗新任最高领袖受伤 可能已毁容

美国国防部长赫格塞斯周五开记者会，表示伊朗新任最高领袖穆杰塔巴受了伤，可能已经毁容，并声称由于美国的军事行动，伊朗领导层的力量已被严重削弱。

赫格塞斯并对伊朗当局公开的穆杰塔巴「首份声明」表示怀疑。「他昨天发表了一份声明，实际上很软弱，而且没有声音，也没有视频，伊朗有很多摄影机和录音设备，为什么只发表一份书面声明？我想你们都知道原因。他的父亲去世了。他很害怕，他受伤了，他四处逃亡，而且他缺乏合法性。对他们来说，情况很糟糕。」

此外，他表示，美以持续空袭已击中超过15,000个目标。他指伊朗的军事能力已显著削弱，「伊朗没有防空系统，没有空军，也没有海军，导弹数量下降了90%。

18：12

美军一架KC-135加油机在伊拉克坠毁，中央司令部确认机上6人当中，有4人死亡。军方表示，飞机坠毁并不是由​​于敌方火力或友军火力造成的。事件具体情况仍在调查中。

此前中央司令部曾表示，事故涉及两架飞机，另一架机已安全降落。

08：38

美军称福特号航母起火与战事无关

美国海军中央司令部3月12日在社交媒体上发表声明称，「福特号」航母上的洗衣房发生火灾，起火原因与战事无关。声明称，火灾已得到控制。航母的推进装置没有受到损坏，目前仍能全面运行。两名受伤士兵正在接受治疗。「福特号」航母目前正在红海参与对伊朗的军事行动。

08：32

美国放宽对俄石油制裁

美国财政部发放了一份为期30天的许可证，允许各国购买目前滞留在海上的俄罗斯石油及石油产品。美国财长贝森特表示，此举旨在稳定因对伊朗的冲突而动荡的全球能源市场，这项短期措施不会给俄罗斯政府带来显著的经济收益。

许可证文本显示，周四颁发的这份许可授权自3月12日起对装载在船只上的俄罗斯原油及石油产品进行运输和销售，有效期将持续至美东时间4月11日午夜。此前，美国财政部已于3月5日为印度特批了一项为期30天的豁免令，允许新德里购买滞留在海上的俄罗斯石油。

06：32

伊拉克艾比尔省（Erbil）省长表示，伊拉克北部一处驻有库德族部队与国际联军的基地遭无人机攻击，造成6名法国士兵受伤。

05：56

美国中央司令部周四（12日）证实，两架正执行针对伊朗军事行动的KC-135空中加油机，在伊拉克西部空域发生事故，其中一架不幸坠毁，另一架则成功安全降落。军方目前正展开大规模搜救行动，并初步排除飞机是遭敌方或友军炮火击落。

不过，伊朗国家电视台其后援引哈塔姆·安比亚中央司令部的消息报道称，该架美国军用加油机是被「抵抗组织」发射的导弹击落，机组人员全部死亡。

相关新闻：伊朗局势｜美KC-135空中加油机坠毁伊拉克 美指不涉敌军 伊媒称遭抵抗组织击落

03：04

美国联合以色列与伊朗交战之际，美国密歇根州底特律市郊一座犹太教堂发生严重暴力袭击事件。周四（12日），一辆货车冲撞位于西布隆菲尔德镇（West Bloomfield Township）的以色列神庙（Temple Israel）犹太教堂，随后现场爆发枪战，枪手最终遭击毙。美国联邦调查局（FBI）表示，袭击事件是一宗「针对犹太社区的蓄意暴力行为」。

相关新闻：美底特律犹太教堂遇袭 货车冲撞后爆枪战 枪手遭击毙

01：22

美国军方表示，自2月28日对伊朗发动军事行动以来，美军已打击超过6,000个目标，其中包括30多艘布雷船。

01：11

伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明后约三小时后，伊朗武装部队总参谋部发表声明表示，将在伊朗最高领袖兼武装部队总司令穆杰塔巴的领导下，全力维护国家安全。

声明称，伊朗武装部队将在最高领袖命令下，以比过去更加坚定的态度维护伊斯兰革命成果，并表示将捍卫国家利益与安全「直至最后一滴血」。

伊朗对米纳萨勒曼港美国第五舰队总部发动打击

00：56

伊朗革命卫队公共关系部宣布，海军对位于米纳萨勒曼港的美国第五舰队总部发动了「毁灭性打击」。

伊朗外交发言人：若与海军协调 部分船只可通过霍峡

00：41

伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗外交发言人表示，如果与伊朗海军协调，许多船只仍然可以通过霍尔木兹海峡。

此外，伊媒引述伊朗副外长表示，此前当局允许了部分船舶通过霍尔木兹海峡，又称伊朗未有在霍尔木兹海峡布设水雷。

伊朗官媒：已故最高领袖哈梅内伊妻子仍生还 早前报道不确

00：02

伊朗官媒报道，已故最高领袖哈梅内伊的妻子还活着，早前关于她遇袭身亡的报道不属实。

3月12日最新消息：

23：57

以色列军方宣布，已对贝鲁特展开新一轮空袭，包括击中贝鲁特市中心一栋建筑，该建筑仅距离政府总部不到一公里。

23：51

挪威海事局宣布，悬挂挪威国旗的船舶将不得进入霍尔木兹海峡，直至另行通知为止。

21：23

伊朗媒体12日报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明，内容包括7个部分。内容包括殉难的革命领袖、人民的角色与责任、武装力量、行政机构、抵抗阵线、地区国家以及如何应对敌人等7个部分。穆杰塔巴指，霍尔木兹海峡仍应保持封闭。



相关新闻：伊朗局势︱最高领袖穆杰塔巴发表首次讲话 强调将为遇难者「复仇」

穆杰塔巴又指，中东地区所有的美军基地都应立即关闭，否则这些基地将遭到攻击。



穆杰塔巴表示，「抵抗阵线」是伊斯兰革命价值不可分割的一部分，「抵抗阵线战士」是伊朗最好的朋友。此外，伊朗将向敌人寻求赔偿，或根据情况摧毁其资产，

在谈及地区局势时，穆杰塔巴呼吁邻国关闭境内被美国利用的军事基地，并表示伊朗的打击目标仅针对相关军事设施，而非这些国家本身。他同时强调，伊朗仍希望与邻国保持友好关系。



18：00

伊朗法尔斯通讯社今日（12日）报道，伊朗伊斯兰革命卫队空军指挥官萨达尔·伊斯梅尔·德甘及其妻子、两个孩子等在伊朗中部阿拉克遇袭身亡。





11：36

伊拉克当局今日（12日）证实，两艘油轮在伊拉克外海遭到袭击，并起火及冒出浓烟，造成最少1名船员死亡，另有38人获救，当局目前仍在搜救其他失踪者。

相关新闻：伊朗局势｜伊拉克外海两油轮遇袭起火最少1死 搜救工作仍在进行

11：15

美国国务院（11日）指，自从美国针对伊朗发动「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury）后，已有超过4.3万名美国公民从中东安全返回美国。

07:18

美国能源部长赖特发表声明表示，国际能源署32个成员国一致同意总统特朗普的要求，将协调释放各国储备的4亿桶原油及成品油以降低能源价格。作为此项行动的一部分，特朗普授权能源部从，下周起释放战略石油储备中的1.72亿桶原油。根据计划的释放速度，预计需要约120天完成交付。

06：44

当地时间12日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发布「真实承诺4」第33号公告，指在「真实承诺4」第40轮行动中，伊朗伊斯兰革命卫队与黎巴嫩抵抗力量展开联合行动，在5小时内持续实施火力打击，发射了「加德尔」「伊马德」「海巴尔·谢坎」「法塔赫」等型号导弹，以及在黎巴嫩真主党发射大量攻击型无人机和导弹的配合下，对以色列从北到南超过50个目标实施打击。此外，美军在约旦和沙特的军事基地也遭到革命卫队导弹的打击。

伊拉克水域油轮遭攻击起火

06：13

伊拉克官员表示，两艘载有伊拉克燃料油的外国油轮在伊拉克领海内，遭遇不明袭击，导致起火，其中一名船员身亡。而初步调查显示，是伊朗装有炸药的船只，在伊拉克水域袭击了该两艘油轮。

伊

05：03

联合国安理会以4票赞成、2票反对和9票弃权，未能通过俄罗斯提交、旨在敦促结束中东地区冲突的决议草案。俄罗斯、中国、巴基斯坦、索马里投下赞成票，美国、拉脱维亚投下反对票。

决议草案对中东持续敌对行动造成的「悲剧性生命损失」表示哀悼，呼吁冲突各方立即停止军事行动，并避免在该地区及更广范围内进一步升级局势。决议草案还呼吁所有各方「在不再拖延的情况下重返谈判桌」，并充分利用政治和外交手段解决危机。

04：40

沙特阿拉伯国防部称，摧毁了3枚射向苏丹王子空军基地的弹道导弹。

03：54

挪威警方表示，就8日美国驻挪威使馆附近爆炸案，警方11日逮捕了居住在挪威首都奥斯陆的三兄弟。警方表示，三人年龄均为二十多岁，是挪威公民，原籍伊拉克，案发当日，其中一人将简易爆炸装置放置在大使馆外，另外两人为同谋。三人此前均无犯罪记录。

03：34

以色列军方称，已在黎巴嫩贝鲁特南部郊区，展开大规模攻击。

其后以色列国防军发表声明，指自本次针对伊朗的军事行动开始以来，以军袭击了约70个位于黎巴嫩贝鲁特的真主党目标，其中包括约50座真主党使用的高层建筑，投下了约200枚炸弹，打死了巴勒斯坦伊斯兰圣战组织多名指挥官，包括黎巴嫩区指挥官阿德哈姆·阿德南·奥斯曼、真主党高级指挥官扎伊德·阿里·朱玛，以及伊朗伊斯兰革命卫队「圣城旅」5名高级指挥官。

伊朗总统对停火提三条件

03：12

当地时间3月11日晚，伊朗总统佩泽希齐扬在其社交平台发文，对结束目前战事提出三项条件，包括美国和以色列承认伊朗的合法权利、支付战争赔偿，并由国际社会提供坚定保障，以防止伊朗未来再次受到侵略。

03：04

南韩传媒近日公开一段令人震惊的监控片段，显示驻韩美军疑为支援中东战事，本月初深夜采取秘密行动，将部署于庆尚北道星州基地的「萨德」（THAAD）高空防御系统发射车悉数运走。

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02：57

以色列方面表示，黎巴嫩真主党联合伊朗军队，对以色列北部发动联合导弹攻击。这是战争爆发以来，黎巴嫩真主党和伊军首次协同作战出击。

02：40

伊朗驻塞浦路斯大使阿里礼萨·萨拉里安在接受采访时表示，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴在2月28日美国和以色列对伊朗的空袭中受伤，但他未有披露穆杰塔巴的具体伤势。这是伊朗官方首度对外证实的穆杰塔巴伤情。

当地周三（11日），伊朗总统佩泽希齐扬之子优素福在社交平台上表示，穆杰塔巴「平安」。优素福说：「我听说穆杰塔巴受伤了。我询问了与他保持联系的朋友。他们说，他平安无事。」

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基于安全忧虑加剧 澳洲关闭驻以色列大使馆

02：09

澳洲驻以色列大使馆发出公告，指基于安全忧虑加剧，大使馆已经关闭。

01：37

美国广播公司（ABC）报道，美国联邦调查局（FBI）向加州各警察部门发警报，指有迹象显示，伊朗企图通过向美国西海岸发射进攻性无人机，来报复美国的军事行动。

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00：13

伊拉克方面表示，在巴格达国际机场附近击落了四架无人机，暂未收到人员伤亡或财产损失报告。

00：04

美媒报道，一项正在进行的美军内部调查初步认定，美军对伊朗南部城市米纳布一所女子小学的导弹袭击，是因「使用了美国国防情报局提供的『过时数据』」，导致学校被「误标」为军事目标，所以造成这宗导致至少165名师生无辜惨死的误击。

美军的内部调查指，该小学建筑物「过去曾属于伊朗伊斯兰革命卫队海军基地的一部分」，但在2013年至2016年间已被更改用途，成为一所小学。

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3月11日最新消息：

22：30

美国总统特朗普当地时间周三接受「Axios」新闻网站电话采访时表示，与伊朗的战争将「很快」结束，因为「实际上已经没有什么可以攻击的目标了」。

22：20

国际能源署同意释出4亿桶石油，缓解美以对伊朗战争导致的油价飙升。

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19：06

当地时间11日，泰国皇家海军参谋长表示，海军接到报道称，当天，一艘悬挂泰国国旗，载有23名船员的货船在途经霍尔木兹海峡时，船尾遭到炮火袭击，导致船舱严重受损。据悉目前，船员已紧急撤离，同时向当地海事安全机构请求援助。目前袭击者身份尚未确定。有消息指，目前有3名船员失踪。