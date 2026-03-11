Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪

即时国际
更新时间：19:05 2026-03-11 HKT
发布时间：21:55 2026-03-11 HKT

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势︱哈梅内伊妻子伤重不治

 行动代号「史诗怒火」

3月11日最新消息：

22：30

美国总统特朗普当地时间周三接受「Axios」新闻网站电话采访时表示，与伊朗的战争将「很快」结束，因为「实际上已经没有什么可以攻击的目标了」。

22：20
国际能源署同意释出4亿桶石油，缓解美以对伊朗战争导致的油价飙升。
相关新关：油价急升︱国际能源署同意释放四亿桶战略储备石油

19：06

当地时间11日，泰国皇家海军参谋长表示，海军接到报道称，当天，一艘悬挂泰国国旗，载有23名船员的货船在途经霍尔木兹海峡时，船尾遭到炮火袭击，导致船舱严重受损。据悉目前，船员已紧急撤离，同时向当地海事安全机构请求援助。目前袭击者身份尚未确定。有消息指，目前有3名船员失踪。

一艘泰国货船周三（11日）在霍尔木兹海峡海域航行时遭袭，目前已有20名船员获救并被送往阿曼安置。美联社
一艘泰国货船周三（11日）在霍尔木兹海峡海域航行时遭袭，目前已有20名船员获救并被送往阿曼安置。美联社
一艘泰国货船周三（11日）在霍尔木兹海峡海域航行时遭袭，目前已有20名船员获救并被送往阿曼安置。泰国海军供图
一艘泰国货船周三（11日）在霍尔木兹海峡海域航行时遭袭，目前已有20名船员获救并被送往阿曼安置。泰国海军供图
一艘泰国货船周三（11日）在霍尔木兹海峡海域航行时遭袭，目前已有20名船员获救并被送往阿曼安置。泰国海军供图
一艘泰国货船周三（11日）在霍尔木兹海峡海域航行时遭袭，目前已有20名船员获救并被送往阿曼安置。泰国海军供图
一艘泰国货船周三（11日）在霍尔木兹海峡海域航行时遭袭，目前已有20名船员获救并被送往阿曼安置。泰国海军供图
一艘泰国货船周三（11日）在霍尔木兹海峡海域航行时遭袭，目前已有20名船员获救并被送往阿曼安置。泰国海军供图

此外，央视新闻报道，日本一艘停留在波斯湾内的集装箱船受到损伤。

15：41
杜拜媒体办公室表示，两架无人机坠落在杜拜机场附近；另有官员称，有关无人机属于伊朗，事件造成4人受伤（两名加纳公民和一名孟加拉公民轻伤，一名印度公民中度受伤），至于机场的航班服务仍维持正常。

15：35
卡塔尔国防部于周三（11日）上午宣布，其武装部队成功拦截一枚针对卡塔尔国土发射的飞弹。

《耶路撒冷邮报》报道，卡塔尔国防部在社群平台发声明，证实今次攻击事件，「卡塔尔国防部宣布，武装部队拦截了一枚针对卡塔尔的飞弹攻击」。

另外，《路透社》引述一名现场目击者指，周三上午在首都地区听到巨大的拦截轰鸣声。

11：43
《华尔街日报》引述消息指，国际能源总署（IEA）提议释放有史以来最大规模的石油储备，以抑制因美以伊战争而飙升的原油价格。知情官员说，国际能源总署此次拟议的释放量，将超过2022年俄罗斯全面入侵乌克兰期间分两次投放市场的1亿8200万桶石油。

报道称，国际能源总署定于10日召开成员国特别会议，预计各国将于11日就提案作出决定。如无人反对，提案将获通过；但即使只有一个国家提出反对，也可能导致计划被推迟。

09：36
美军周三（11日）表示，已在霍尔木兹海峡附近摧毁16艘布雷船。总统特朗普在社交平台称，「若出于任何原因放置水雷，又没有立即清除，伊朗将面临前所未见的军事后果」。

05: 21

中东战火持续升温，全球能源咽喉霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）成为美伊角力的核心。美国能源部长赖特（Chris Wright）周二（10日）一度在社交媒体宣布海军成功护航油轮，随后数分钟内火速删帖，引起市场动荡。与此同时，美军指控伊朗正试图在海峡布水雷，军方已击杀16名伊方布雷人员。总统特朗普警告伊方不可在霍尔木兹海峡布雷，否则「面临严重军事后果」。

相关新闻：伊朗局势｜美军：伊朗在霍尔木兹海峡航道布雷 能源部长称海军成功护航后删帖

03: 40

央视报道，伊朗导弹袭击了以色列境内的以色列帕尔马希姆空军基地。

03: 12

在例行记者会上，美国白宫发言人箂维特被问及伊朗问题，她说，有关军事行动会继续推进，目标不变。她又称，美国已要求以色列停止对伊朗能源基础设施的打击。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普TACO再现？ 白宫：军事行动继续推进，目标不变

02: 35

美伊战火扩大，五角大楼首度公开美军在这场冲突中的伤亡情况。五角大楼发言人帕内尔（Sean Parnell）在电子邮件声明中披露，自伊朗发动报复性火箭及无人机袭击以来，累计已有116名美军受伤。

除了上述伤者，早前在科威特及沙地阿拉伯的袭击中，已有7名美国士兵不幸丧生。

01: 40

伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人雷扎伊表示，据评估，伊朗导弹和无人机的打击成功率已超过90%。雷扎伊又称，该委员会成员已向新任最高领袖穆杰塔巴宣誓效忠，目前外交政策已明确，伊朗不会与美国进行任何谈判，现时所有精力都集中在战场上，以及对美以作出令其「后悔且刻骨铭心」的回击。雷扎伊强调，在保卫国家领土和主权方面不存在任何红线，对于任何向敌对势力提供帮助的国家或政府，伊朗都将像对待侵略者一样予以回应。

01: 36

据阿联酋阿布扎比政府媒体办公室表示，鲁瓦伊斯工业园区（Ruwais Industrial Complex）遭到无人机袭击并引发火灾，暂时未有人员伤亡。路透社引述消息报道，鲁瓦伊斯炼油厂已暂时关闭。该炼油厂每日炼油能力达92.2万桶。

00：23

伊朗伊斯兰革命卫队于当地时间10日晚间发布声明表示，「真实承诺4」第35轮行动正式启动，对以色列耶路撒冷、特拉维夫、贝特谢梅什，以及区内美军基地实施了打击，包括发射「法塔赫」「伊马德」「海巴尔」和「加德尔」等战略导弹。

00：10

加拿大多伦多当地周二（10日）凌晨发生针对美国领事馆的枪击案，事件中无人受伤。由于时值中东局势高度紧张，加拿大皇家骑警（RCMP）已正式将此列为国家安全事件展开调查，并同步加强多伦多及首都渥太华所有使领馆的保安级别。

相关新闻：伊朗局势｜多伦多美领事馆遭枪击 疑犯连开多枪在逃 加国警列国安事件

3月10日最新消息：

12：05
国际原子能总署证实，伊朗接近武器级的60%浓缩铀，有近半数被储存在伊斯法罕的地道设施内，且极可能至今仍原封不动。

06：15

特朗普在佛罗里达州多拉尔高尔夫俱乐部表示，伊朗在美伊谈判期间仍表明欲发展核武，又批评其报复攻击邻国「愚蠢」，并指战事长远将降低油价，美方亦考虑暂时放宽部分石油制裁。

相关新闻：特朗普称伊朗谈判期间曾表明续推核计划　批评攻击邻国「愚蠢」

04：30

美国总统特朗普周一在接受CBS新闻电话访问时表示，美国对伊朗的军事行动「非常完整，几乎已完成」，并称美军在作战进度上「远超」他最初预估的约一个月时间。特朗普指，伊朗「没有海军、没有通讯、没有空军」，其导弹「也几乎失效」，无人机「在生产和实战中均被摧毁」。

相关新闻：特朗普称对伊朗战事「几乎完成」 美军进度远超预期

03 ：56

法国总统马克龙表示，法国及盟友正准备展开一项「纯防御性」护航任务，护送商船通过霍尔木兹海峡。

相关新闻：马克龙拟派护航船重开霍尔木兹海峡 伊朗警告战火未停难恢复安全

03：41

美国总统特朗普表示，对伊朗的军事行动「非常完整，几乎已完成」，暗示战事可能很快结束。

01：30

美国总统特朗普在社交平台发文表示，将于香港时间10日清晨5时30分左右，在佛罗里达州迈阿密的特朗普多拉尔高尔夫俱乐部举行新闻发布会。

00：05

路透社引述消息人士报道，美国总统特朗普最快将于周一检视一系列压低能源价格的政策选项。

相关报道：据报特朗普检视多项措施遏抑油价 包括释放战略储备及限制出口

3月9日最新消息：

23：50

美国总统特朗普接受《纽约邮报》访问时表示，目前仍「远未到」需要下令美军进入伊朗「保护」核材料的地步。

22：40

阿联酋国防部指，两名阿联酋军人因直升机技术故障而坠毁身亡。

22 ：30

希腊油轮穿越霍尔木兹海峡
载100万桶沙特原油前往印度

船舶追踪平台Kpler和Lloyd's List Intelligence周一分析显示，一艘希腊营运的油轮载著沙特原油驶过霍尔木兹海峡，目的地显示为印度。

MarineTraffic平台的另一组船舶追踪数据显示，这艘油轮载重100万桶，属神龙苏彜士型油轮，在沙特阿拉伯的拉斯塔努拉港装载了原油。

该油轮最后一次记录在霍尔木兹海峡内的位置是在3月8日，之后更新了其位置信息，显示其正驶往印度孟买港。该船位于雅典的船舶管理公司Dynacom尚未对此事作出回应。 

22 ：00

日本财相预告G7声明提释放石油储备

日本财政大臣片山皋月表示，七国集团（G7）联合声明将提及包括释放石油储备在内的具体措施。

21 ：52

北约再次拦截飞往土耳其的导弹

北约周一证实再度拦截一枚「正在飞往」土耳其的导弹。这是自美以对伊关系紧张以来发生的第2宗同类事件。

北约发言人哈特（Allison Hart）在X发帖称：「北约再次拦截了一枚飞向土耳其的导弹。」她补充道：「北约坚定准备，随时保卫所有盟国免受任何威胁。」

18：55

据新华社报道，伊媒预告新当选的最高领袖穆杰塔巴将于几小时后首次向伊朗民众发表讲话。

11：30

路透社和新华社报道，以军发言人周日（8日）在社媒平台X上发文说，伊朗政权「正试图重新整顿内部秩序」，选举新的最高领袖。「我们想告诉大家，以色列将继续追杀任何继任者和任何企图任命继任者的人。」

发言人也称，所有参加伊朗专家会议的人员都将被以方「毫不犹豫地」列为目标。

09：30
美国总统特朗普向以色列媒体表示，会在「适当时机」决定结束对伊朗的军事行动。

06：30

受美国、以色列与伊朗冲突持续升级影响，国际油价周一早盘急升，纽约原油期货一度飙逾20%，创2022年7月以来新高。 

相关新闻 :纽约期油一度升穿110美元 飙逾20% 特朗普称油价急升是「小代价」

05：35

伊朗官媒表示，专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖

相关新闻 : 伊朗局势专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖

03：45

科威特称，两名边防军士兵在飞弹和无人机攻击中丧生。

03：42

美国国防部表示，在与伊朗的冲突中再有一名美军士兵阵亡，令冲突中的美军死亡人数增至7人。

02：35

以色列总理内塔尼亚胡向伊朗民众发出直接讯息，呼吁他们站出来对抗伊朗政权。

01：03

美国总统特朗普表示，伊朗下一任领导人必须获得美国的批准，否则不会长久。

相关报道：伊朗局势据报伊朗已对下任最高领袖作决定 特朗普未经美方批准将不会长久 

00：50

沙特阿拉伯民防部表示，利雅得省一住宅区遭到来袭飞弹击中，造成两人死亡、12人受伤。

相关报道：伊朗局势｜沙特中部居民区遭飞弹袭击 两印度及孟加拉籍人士遇难

00：04

英国首相施纪贤与美国总统特朗普通电话，双方就中东局势及两国军事合作进行了讨论。

相关报道：伊朗局势施纪贤与特朗普通话修补闗系 两国讨论中东安全与军事合作

3月8日最新消息：

21：20
伊朗向巴林一个海水化淡厂发动攻击。此类设施对于波斯湾地区干旱国家的食水供应至关重要。伊朗外长阿拉格奇早前指控，美军的空袭已先行损坏伊朗位于格什姆岛（Qeshm Island）上的一个海水化淡厂，并警告「是美国开创了这个先例，而非伊朗。」

20：41

据报驻韩美军运输机近期纷纷离韩或被调往中东。据韩联社，曾集结在韩国京畿道平泽市乌山基地的美军大型运输机近期纷纷离开韩国，引发外界对驻韩美军防空武器或被调遣往中东地区的猜测。航班动态实时跟踪网站8日数据显示，上月下旬降落在韩国乌山基地的美军C-5和C-17运输机本月以来集中起飞离境，目的地大多为美国阿拉斯加安克雷奇的军事基地。C-17为运送美军装备和兵力定期飞抵乌山，而C-5运输机降落乌山较为罕见，更加引发关注。

18:30

伊朗半官方梅尔通讯社报道，负责遴选伊朗下一任最高领袖的机构已做出决定，并完成任命，但并未公布姓名。

88人专家会议的一位高级宗教人士胡达（Ayatollah Ahmad Alam al-Hoda）表示：「领导人选举已经举行，领袖已经任命。」

半官方伊朗学生通讯社（ISNA）引述另一专家会议成员海达里大（Ayatollah Heidari）表示，专家会议多数成员已批准「最佳」人选，是「大撒旦」（美国）曾提到的人选。

前最高领袖哈梅内伊8天前在以色列空袭中丧生。美国总统特朗普曾称哈梅内伊之子穆杰塔巴接任「是不可接受的」。

14：00
伊朗就新的最高领袖人选作出最终决定。据伊朗媒体，负责选出下一任最高领袖的专家会议已就新的最高领袖人选作出最终决定。报道没有透露新的最高领袖姓名。以色列军方发文警告，不会放过任何伊朗最高领袖继任者。

12：30
美驻奥斯陆大使馆爆炸未传伤亡。
相关新闻：伊朗局势｜美驻挪威使馆附近爆炸 伊拉克使馆遭火箭弹袭击

07：30

美国总统特朗普表示，他已排除库德族武装参加对伊朗军事行动的可能。

04：45

伊朗国家通讯社报道称，德黑兰一处石油储存设施在最新一轮空袭中遭到袭击，随后德黑兰上空升起滚滚浓烟

04：30

新华社引述根据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队发射「城堡破坏者」飞弹击中以色列海法炼油厂，回应稍早前美以战机对德黑兰石油设施的攻击。

02：58

杜拜一名居民驾车期间，遭导弹或无人机遭防空系统拦截坠落的碎片击中身亡

相关报道：伊朗局势｜杜拜拦截伊朗导弹与无人机 总统：阿联酋并非易受攻击目标

02：53

新华社报道，美国驻伊拉克大使馆当晚遭到火箭攻击，使馆防空系统启动对此进行拦截。

01：05

巴林内政部周六晚间表示，伊朗飞弹击中首都麦纳麦，导致一栋房屋及周边几栋建筑起火并损坏。

00：20

以色列军方警告黎巴嫩贝鲁特南部居民立即撤离，称伊朗真主党活动迫使国防军采取强硬行动，违令留守可能危及生命。

3月7日最新消息：

23：56

新华社报道，一名伊朗专家会议成员称，选举伊朗最高领袖的会议将在未来24小时内举行。

23：55

阿联酋国国防部表示，该国正遭伊朗发射的导弹和无人机攻击，正由其防空系统进行拦截和摧毁。

23：33

伊朗伊斯兰革命卫队昨（7日）发表声明，指已向驻巴林朱费尔基地发射导弹，以回应美国早前对伊朗格什姆海水淡化厂的袭击。

23：10

土耳其阿纳多卢通讯社报道，土耳其国防部正在考虑在北塞浦路斯部署F-16战斗机，以确保岛上土耳其族聚居区的安全。

21：00
中国南方航空股份有限公司发布关于南航部分迪拜航班恢复运行的通知。南航将恢复2026年3月8日至11日的部分广州⇋迪拜、深圳⇋迪拜航班运行。建议出行前通过南航官方渠道实时查询航班动态。具体航班班期、时刻、执飞机型、购票等信息以实际查询为准。

20：00
美国总统特朗普7日在社交媒体上发文说，伊朗「今天将遭到极其猛烈的打击」，「一些原本未被考虑为打击目标的地区和人群，现在有可能面临彻底的摧毁和死亡」。伊朗「向中东邻国道歉并投降」，并承诺不再向他们开火，这归因于「美国和以色列的持续打击」。

19：19
伊朗教育部今天表示，截至目前，美以袭击已造成192名伊朗学生和教师死亡，154人受伤，另有66所学校受损或被毁。

18：57
印度证实一艘伊朗军舰停靠印南部科钦港
据印度媒体，印度外交部长苏杰生证实，一艘伊朗海军舰艇已获准在印度南部科钦港停靠。报道援引苏杰生的话说，该舰此前向印度方面请求进入港口停靠，并于本月1日获得印度政府批准。另据印度媒体援引消息人士的话报道，停靠在科钦港的伊朗军舰名为「拉万」号。经印度政府批准，该舰于3月4日抵达科钦港，183名船员已被安置在当地海军设施内。

17：40
日本政府决定从今天起，以陆路方式协助希望离开中东地区4个国家的日本人撤离，分别是科威特、巴林、卡达和阿联酋。

17：00
以色列国防军当地时间3月7日发表声明说，以空军出动80多架战机对伊朗首都德黑兰和中部地区进行了新一轮空袭，袭击了导弹储存设施等多处军事目标。声明说，以军还袭击了伊朗伊玛目侯赛因大学。以军称，该所大学是伊朗伊斯兰革命卫队主要军事院校，内部设有革命卫队的「多种军事设施」。

17：00
杜拜机场局部恢复运作。在当地时间周六传出爆炸声短暂关闭后，已局部恢复运作。杜拜政府透过社交媒体发布声明，指机场早前因「一次拦截后碎片坠落，导致轻微事故」，事件中无人受伤。

15：52
路透社及法新社报道，伊朗总统佩泽希齐扬宣布，向受袭的邻国致歉，又称伊朗临时领导委员会通过暂停攻击区内邻国，除非针对伊朗发动袭击。他强调伊朗绝不可能无条件投降。

15：20
阿联酋航空宣布，所有进出杜拜的航班暂停，直至另行通知。

14：00

央视新闻报道，当地时间7日上午，阿联酋杜拜国际机场传出爆炸声，候机楼内的部分旅客被要求紧急疏散至地下一层避险。据悉，迪拜机场上空出现拦截行动。

伊朗军队今天（7日）在第15号公告中宣布，从当天凌晨到不久前，海军部队通过大规模无人机攻击，针对阿联酋阿布扎比机场附近的美军集结地和基地、科威特阿里贾恩营地以及以色列的雷达实施了猛烈火力打击。

11：01
美国国务院周五（6日）批准向以色列出售价值1.518亿美元的军火，包括12,000枚1,000磅（470公斤）重的炸弹弹体。

声明表示，此次军售将提升以色列应对当前和未来威胁的能力，加强其国土防御，并对地区威胁起到威慑作用。

10：52
《华盛顿邮报》报道，俄罗斯正向伊朗提供重要军事情报，协助其锁定部署在中东地区的美军战机及舰艇等目标。

相关新闻：伊朗局势︱外媒：俄罗斯提供关键情报　助伊朗精准轰炸美军基地及使馆

10：43
央视引述消息指，美国海军第三个航空母舰「布殊号」（USS George H.W. Bush）率领战斗群正准备部署到中东地区。部署的具体时间和持续时间尚未公布。

10：35
凤凰卫视报道，以色列军方（6日）称，出动大约50架战斗机协同投放100枚弹药，摧毁已故伊朗最高领袖哈梅内伊位于伊朗首都德黑兰市中心的地堡。

以军发言人称，地堡位于地下数10公尺深，横跨数个街区，是伊朗领导层最重要的军事指挥中心之一，哈梅内伊死后，伊朗民选官员仍在使用该地点。

德黑兰地标自由纪念碑附近升起巨大黑烟。

09：55
伊朗再声称，星期五（6日）向美国海军航母林肯号发射一枚反舰导弹。

07：36

美国总统特朗普当地6日下午在社交媒体发文表示，他「刚刚与美国最大的国防制造商结束了一场非常成功的会议，讨论了生产及生产计划」。特朗普称，这些公司已同意将「精良级」武器的产量「翻两番」，「以便美国能尽快达到最高数量水平」。他又强调，扩产工作早在会议前三个月就已启动。

05：07

伊朗南部米纳布（Minab）一所女子小学日前遭美国及以色列空袭炸毁，造成至少165名师生丧生。《路透社》引述两名美国官员报道，美军调查人员坦言，美军很可能须要对这所学校被轰炸负责，但强调尚未达成最终结论或完成调查。

相关新闻：伊朗局势｜美军疑误炸伊朗小学酿165死 母亲举书包课本哭诉照令人鼻酸

伊军宣布：不会关闭霍尔木兹海峡

04：44

伊朗军方发言人阿布法兹尔·谢卡尔奇表示，不会关闭霍尔木兹海峡。他说：「我们重申霍尔木兹海峡的安全，并确认我们对它的控制，但我们不会关闭它。

相关新闻：伊朗局势｜据报有中国货轮成功通过霍尔木兹海峡  伊军：仅针对美以欧船只

03：29

伊朗6日公布，于当晚，伊朗的陆军、海军导弹系统向美军「林肯」号航空母舰发射了一枚岸对海导弹。

02：37

美国驻巴格达大使馆表示，与伊朗结盟的民兵组织，可能试图袭击伊拉克库尔德斯坦地区外国人常住的酒店，强烈建议美国公民在确保安全的情况下尽快离境。

相关新闻：伊朗局势｜恐爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似

01：52

伊朗电视台报道，伊朗再次展开新一波导弹袭击。其后伊朗伊斯兰革命卫队正式宣布指，第23波「真正承诺行动4」启动。

00：44

法国政府宣布，已向地中海部署两栖攻击舰「通纳尔」号。该舰将与已进入地中海海域活动的法国航母「戴高乐」号共同执行相关任务。法国军方表示，此次部署旨在加强法国在该地区的军事存在，并与航母编队协同行动。

3月6日最新消息： 

22：05

特朗普：伊朗无条件投降才会达成协议

美国总统特朗普在自家社交平台Truth Social发文表示：「除非伊朗无条件投降，否则不会与伊朗达成任何协议。」他写道：「在那之后，选出一位伟大且可接受的领导人，我们以及我们许多杰出而勇敢的盟友和伙伴将不懈努力，使伊朗摆脱毁灭的边缘，使其经济比以往任何时候都更加强大。『让伊朗再次伟大！』」（MAKE IRAN GREAT AGAIN，MIGA！）

10：42

美国政治新闻网站Politico报道，美国中央司令部已要求国防部加派军事情报官，进驻中央司令部位于佛罗里达州坦帕（Tampa）的总部，以在至少未来100天支援对伊朗采取的行动，但时间亦可能持续至9月，这是美国政府已知首次要求为伊朗战争加派情报人员，意味军事行动持续时间可能远比特朗普早前预期的四周长得多。

10：31
土耳其总统埃尔多安指，中东地区紧张局势已达到「恐怖程度」，土耳其将继续开展多方面外交活动，防止流血冲突加剧。

他在首都安卡拉发表演说时表示，邻国伊朗遭空袭，地区紧张局势已达到「恐怖程度」，并可能进一步蔓延。土耳其会密切关注伊朗局势发展，并正积极推动伊朗问题重返谈判桌，继续开展多方面外交活动，防止地区流血冲突加剧，防止紧张局势升级到不可逆转的地步。

埃尔多安又说，土耳其将毫不松懈保障边境和领空安全。一旦土耳其安全面临风险，将与盟友密切协调，采取一切必要措施。

10：25
胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克表示，组织会「全面支持」伊朗，已做好准备，按事态发展需要采取行动。他在电视讲话中说，以色列等国正肆意侵犯，试图将战争无限制扩展，「我们的手随时扣在扳机上，一旦局势发展需要就会采取行动」。

阿卜杜勒·马利克呼吁其支持者于6日举行大规模民众集会，以展现也门人民完全站在伊朗人民这边。

10：17
以色列国防军表示，已开始对伊朗首都德黑兰的基础设施进行新一轮「大规模打击」。

10：11
科威特国防部表示，截至5日，共有67名军队人员受伤，所有伤者均已接受必要医疗护理，目前健康状况稳定。另外，科威特领空共监测并处置212枚弹道导弹及394架无人机。

06：34

美国中央司令部司令表示，至今美国已击沉30多艘伊朗船只。

04：50

以色列军方公布，开始向黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区的真主党基础设施展开打击行动。

03：11

美国国务院表示，已暂停美国驻科威特城大使馆的运作。

02：03

伊朗伊斯兰革命卫队发布第7号公告称，伊朗发射了4枚弹道导弹袭击美军「林肯号」航母。 

伊朗通讯社法斯通讯社（Fars News Agency）报道，无人机击中「林肯号」。

01：48

伊朗伊斯兰革命卫队宣布，代号为「真实承诺4」的第20波大规模军事行动已正式实施，称此次行动为要纪念伊朗「德纳」号舰艇被美军击沉中牺牲的烈士。

01：02

美国总统特朗普表明，不能接受已故伊郎最高领袖哈梅内伊的次子穆杰塔巴接班，称美国要亲自挑选伊朗下任最高领袖 ，就像在委内瑞拉参与代理总统罗德里格斯的任命过程。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普：不能接受穆杰塔巴接班 称要亲自参与挑选伊朗下任最高领袖

00：36

伊朗伊斯兰革命卫队表示，向以色列发射了携带1吨重超强弹头的「霍拉姆沙赫尔-4」型（Khorramshahr-4）超重型导弹，在无人机群护航下，成功突破以方的防御系统，精准命中特拉维夫市中心、本古里安国际机场及相关空军基地。

相关新闻：伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机

3月5日最新消息：

23：55

黎巴嫩卫生部表示，自周一以色列对黎巴嫩进行袭击，至今已造成102人死亡、638人受伤。

23：43

外媒报道，阿布扎比国际机场附近传来爆炸声。

16：55
路透社引述接近阿塞拜疆政府的消息人士称，来自伊朗的导弹和无人机袭击阿塞拜疆一机场，并导致火警。目前尚未清楚有多少枚导弹和无人机落入该地区。

16：15

伊朗否认向土耳其发射导弹

土耳其国防部昨日表示，一枚从伊朗发射、经过叙利亚和伊拉克后飞往土耳其领空的弹道导弹，已被北约组织（NATO）在东地中海上空部署的防空和飞弹防御系统摧毁。

伊朗武装部队透过官媒发布声明，表示伊朗尊重土耳其主权，并否认向土耳其领土发射任何飞弹。

再有伊朗船在斯里兰卡附近出事

15：55

伊朗巡防舰德纳号（IRIS Dena）在斯里兰卡外海遭美军军鱼雷击沉，当局持续搜救，据报至今在水中捞起了80具遗体。

另外，再有另一艘伊朗船在斯里兰卡附近出事。斯里兰卡内阁发言人表示，这艘船位于斯里兰卡专属经济区内，超出该国领海范围。斯里兰卡正在努力「保障」船上人员的生命安全。

伊朗否认已联系美国商讨停火

15：45

中国外交部发言人毛宁表示，外长王毅分别与俄罗斯、伊朗、阿曼、法国、以色列、沙特、阿联等国外长通电话，就中东局势交换意见，中方将派出中东特使翟隽，近期到访中东斡旋。

12：15
法新社指，以色列发布伊朗飞弹即将来袭的警报后，耶路撒冷今日传出爆炸声，以方表示目前未有人员伤亡。

以色列军方在不到2个小时内发布3次警报。军方已允许民众离开避难所。 

10：58
伊朗塔斯尼姆通讯社引述一名伊朗官员报道称，「伊朗没有向美国发送任何信息，也不会对美国的任何信息作出回应」，指伊朗武装部队已做好长期战争的准备。

09：47
美国参议院于周三（4 日）正式否决一项旨在限制总统特朗普对伊朗动武权限的两党决议，意味参议院共和党人全力支持目前的军事行动，拒绝要求行政部门在发动敌对行动前必须获得国会授权。
相关新闻：伊朗局势︱美参议院否决限制特朗普战争权力议案　民主党批「永无止境战争」

07:13

伊朗否认有关其情报部门已联系美国，商讨结束中东战争的报道。

《纽约时报》此前报道称，伊朗特工周日曾间接联系美国中央情报局，讨论结束冲突的条款。半官方的塔斯尼姆通讯社引述伊朗情报部消息人士表示，该报道是「纯粹的谎言和心理战」。

05:14

以色列官员表示，库尔德武装部队与伊朗部队发生冲突。此前有报道称库尔德已经发动地面进攻。（

04:25

伊媒Nour News报道，伊朗革命卫队发表声明指，未来几日伊朗对敌军的打击行动，会加大力度和范围。

03:21

伊朗穆奇级护卫舰「伊里斯·德纳号」（IRIS Dena）在斯里兰卡对开海域遭潜艇击沉，船上共有180人。斯里兰卡当局表示，船上至少80人丧生，百余人失踪。

相关新闻：伊朗局势｜美击沉伊朗军舰影片曝光 二战后首出动鱼雷攻沉敌舰酿至少80死

02:48

白宫发言人莱维特表示，总统特朗普正与其顾问讨论军事冲突结束后美国在伊朗的角色问题，又称特朗普并未排除派遣地面部队的可能性，但目前这并非作战计划的一部分。

莱维特在记者会上宣读了「史诗狂怒」行动的四个目标，其中并未明确包含政权更迭。

02:22

新华社报道，伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼在社交平台上发文表示，已有超过500名美国军人死于美国和以色列对伊朗发动的「战争」。

01:37

伊媒报道，伊朗革命卫队对以色列发动新一轮导弹和无人机攻击。

01:21

伊朗媒体Fars News报道，伊朗政府已启动紧急计划，向为长期战争做治理准备，重点保障基本商品、支持生计、维持生产投入，并最大化国家基础设施。

00:56

黎巴嫩社会事务部长表示，以色列4日对黎巴嫩进行的空袭，造成了20人死亡。

美防长：一周内全面控制伊朗制空权

00:37

美国国防部长赫格塞斯表示，美国与伊朗的冲突可能长达8周甚至更长，「可以是四周、六周，也可能是八周」，又称美军将于一周内全面控制伊朗的制空权。

00: 14

英国《泰晤士报》引述一名西方官员报道，英国不排除参与对伊朗的打击，以消耗伊朗的导弹库存量。

3月4日最新消息：

23:40

伊朗表示，在针对杜拜境内美军目标的精确打击行动中，已造成至少100名美国海军陆战队成员死亡。美方对此暂无回应。

哈梅内伊国葬仪式宣布延期

伊朗当局早前宣布，计划从当地时间4日晚上10时开始，连续3天于德黑兰伊玛目霍梅尼清真寺，为已故最高领袖哈梅内伊举行告别仪式。但由于「预计前来吊唁的民众数量空前庞大」，为完善安排，仪式将推迟举行，新的安排随后发布。

20:10

伊朗导弹射往土耳其遭北约拦截

根据土耳其国防部消息，北约防空部队击落了一枚正飞向土耳其领空的伊朗导弹。土耳其国防部在声明中（原文为土耳其语）表示，事件未造成人员伤亡。该导弹在穿越伊拉克和叙利亚领空，并飞往土耳其领空时被探测到，「我们警告各方不要采取任何可能导致冲突在该地区进一步蔓延的行动。」土耳其是北约成员国。

20：00

伊朗护卫舰被击沉150人失踪 美军认责

据法新社报道，伊朗军舰在斯里兰卡附近沉没事件，有近150人失踪。船员报告称，船沉没前发生了爆炸。斯里兰卡两艘海军舰艇和一架飞机已被派往现场搜寻幸存者。

斯里兰卡外交部长赫拉特表示，这艘护卫舰于周三黎明发出求救信号，一艘救援船1小时内抵达该海域，但靠近时发现护卫舰已完全沉没，只剩下一片油污。斯里兰卡海军和空军均表示，由于救援行动涉及他国军队，因此不会公布救援影片。

3名美国官员向路透社透露，美军对斯里兰卡海岸附近的一艘伊朗军舰发动了袭击。

19:00

 阿联酋表示拦截了3支导弹、121架无人机。

18:50

以色列扬言清除哈梅内伊继任人

伊朗国家媒体报道，哈梅内伊的葬礼将于格林威治标准时间傍晚6时半（本港周四凌晨2时半）开始在德黑兰举行，持续3天后举行葬礼游行。

另据《纽约时报》引述伊朗官员称，哈梅内伊之子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）已成为新任最高领袖的热门人选，最早可能在周三上午作出决定。

以色列国防部长卡茨宣布，任何继续「摧毁以色列、威胁美国」和「镇压伊朗人民」的继任者都将成为「明确的清除目标」。

18:30

伊朗外长：特朗普视谈判如房地产交易

伊朗外长阿拉格齐指美国总统特朗普视谈判如「房地产交易」。 

伊朗外长阿拉格齐在社交媒体上发文，指责特朗普「出于恶意轰炸谈判桌」。他写道：「当复杂的核谈判被视为房地产交易，当重大谎言掩盖现实，不切实际的期望永远无法实现，结果？出于恶意轰炸谈判桌。」他还指特朗普背叛了外交和选举他的美国人。

17:30

伊朗护卫舰在斯里兰卡被击沉

伊朗穆奇级护卫舰「伊里斯·德纳号」（IRIS Dena）在斯里兰卡对开海域遭潜艇击沉，船上共有180人。斯里兰卡军方收到求救讯号后派人救援，救起32并送往该国南部加勒港的一间医院。

15:15

伊朗导弹击中卡塔尔美军基地

卡塔尔国防部称，该国遭到2枚伊朗弹道导弹攻击。

其中一枚被卡塔尔防空系统拦截，另一枚击中了位于乌代德的美国空军基地——是该地区最大的美军基地，无人伤亡。

16:00

哈梅内伊顾问：
可以继续战争 无意与美谈判

伊朗已故最高领袖哈梅内伊的顾问穆赫贝尔表示，如有必要伊朗可以继续战争，并且无意与美国进行谈判。穆赫贝尔说：「我们的历史和文明表明，我们不怕战争，也不怕继续战争。」他指的是伊朗此前与伊拉克长达8年的冲突。

15：20

伊朗当局周三晚为已故最高领袖哈梅内伊举行国葬，为期3天。

13：35
路透社引述知情人士透露，特朗普政府计划于星期五（6日）在白宫紧急召见美国最大国防承包商高层，施压要求加速武器生产。
相关新闻：伊朗局势｜美军轰炸伊朗耗尽库存　白宫加码$3900亿兼急召军火巨头催武器生产

11：33
伊朗法尔斯通讯社引述知情人士消息表示，伊朗最高领袖选举可能延后到下周。知情人士指，已采取最高级别安全措施，确保专家会议顺利选出最高领袖。选举可能在已故最高领袖哈梅内伊葬礼后以在场方式举行。

11：20
马克龙星期二（3月3日）向全国发表电视讲话，他说法国航空母舰「戴高乐号」（Charles de Gaulle）已被派往地中海，随行的还有戴高乐号的空中力量和护卫舰。
相关新闻：伊朗局势︱航母戴高乐号已赴地中海  马克龙：要维护法国经济利益

11：05
位于伊朗首都德黑兰以南库姆市的伊朗专家会议办公楼昨日（3日）遭到以色列袭击。伊朗库姆省官员表示，袭击已造成6人死亡、30人受伤。
相关新闻：伊朗局势︱传哈梅内伊之子当选最高领袖  专家会议大楼遭以军袭击

10：25
位于伊朗首都德黑兰以南库姆市的伊朗专家会议办公楼昨日（3日）遭到以色列袭击。
相关新闻：伊朗局势︱传哈梅内伊之子当选最高领袖  专家会议大楼遭以军袭击

10：21
美国的「人权行动者新闻通讯社」，截至美东时间3日下午为止，统计伊朗目前有1097名平民丧生、超过5400人受伤。

08：36
《阿拉伯新闻》网站引述伊朗法尔斯通讯社报道，已故伊朗最高领袖哈梅内伊将安葬在伊朗圣城马什哈德，葬礼日期尚未公布。

07：08

《伊朗国际电视台》（Iran International）引述消息报道，在强大实权的伊斯兰革命卫队（IRGC）施压下，「专家会议」（Assembly of Experts）选定哈梅内伊之子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）为下一任最高领袖。报道又指，前总统内贾德遭遇暗杀中生还，并非如早前传媒报道遇害。

相关新闻：伊朗局势｜传哈梅内伊之子穆杰塔巴传当选最高领袖 前总统内贾德暗杀生还

06：35

据以色列官员称，伊朗的报复性空袭已造成以色列10人死亡，近360人受伤。

以色列救援组织「大卫之星」（Magen David Adom）表示，周二，紧急救援人员被派往「以色列各地数十个飞弹袭击现场」。

05：50

伊朗媒体Fars News报道，伊朗对无视警告（不要通过霍尔木兹海峡）的油轮进行袭击，至今已超过10艘油轮遇袭。

04：56

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）在华盛顿向记者表示，目前约有1,500至1,600名美国公民请求协助撤离中东地区，但空域限制为行动带来重大挑战。

相关新闻：伊朗局势｜逾1500名美国人寻求协助 鲁比奥：空域关闭影响撤离行动

04：44

杜拜当局3日表示，因一宗无人机袭击事件，位于杜拜的美国领馆附近发生小范围火情。有关部门称，火势已被迅速扑灭，事件未造成人员伤亡，相关情况已得到控制。

04：32

中东战火威胁全球能源供应链，美国总统特朗普当地周二（3日）在社交媒体表示，已指示美国国际开发金融公司（DFC）为海湾地区的所有海上贸易提供低价保险，并扬言必要时将动用美国海军护航油轮通过霍尔木兹海峡。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普宣布为湾区原油运输提供保险 必要时派海军护航

02：57

美国总统特朗普周二（3日）在白宫会见德国新任总理默茨（Friedrich Merz），席间对欧洲盟友在军事行动中的表现大发雷霆。特朗普公开抨击西班牙拒绝借出军事基地支援对伊空袭，随即宣布将切断美国与西班牙之间的所有贸易往来；同时，他亦对英国首相施纪贤（Keir Starmer）一度拒借基地的行为表示强烈不满。

相关新闻：伊朗局势｜不满拒借出基地 特朗普：将切断与西班牙贸易 斥英国「极不合作」

02：06

AXIOS网站引述消息报道，阿联酋考虑对伊朗发动打击，以阻止伊朗对其进行导弹和无人机袭击。阿联酋早前指，遭受了伊朗800枚发射物的攻击。

报道指，若阿联酋若真采取军事行动，这将是史无前例的，反映海湾国家对伊朗袭击其民用基础设施及油气设施极度愤怒。

01：37

伊朗南部米纳布一所女生小学上周六遭美国与以色列联合空袭后，至少165名学生及教职员丧生。当地周二举行大规模葬礼，数千民众聚集公开广场悼念亡者，并高呼反对美国与以色列的口号。

美国国务卿鲁比奥则回应表示，美军「不会故意攻击学校」，若事件属美军行动，国防部将展开调查。

相关新闻：伊朗局势｜小学遇袭酿165死 挖土安坟照令人泪目 鲁比奥称美军不会故意攻击校园

01：05

在伊朗最高领袖哈梅内伊日前身亡后，以色列空袭行动升级，于周三（4日）凌晨对伊朗圣城库姆（Qom）发动精确打击，目标直指正在开会选出新任最高领袖的「专家会议」（Assembly of Experts）。网上流传照片可见，该会办公大楼遭导弹「夷为平地」，目前死伤未明。

相关新闻：伊朗局势｜专家会议选举哈梅内伊接班人遭以军空袭 建筑物被夷为平地

00：24

英国首相施纪贤表示，英国为保护塞浦路斯安全，将部署驱逐舰「龙号」（HMS Dragon），并派出具备反无人机能力的直升机前赴当地。

00：02

美国总统特朗普最新接受媒体访问时指，受美以联军连续数日的毁灭性打击影响，伊朗的关键军备及弹药储备正趋于「枯竭」。他又首度放风指，愿意与伊朗政权中幸存的部分成员展开合作，寻求结束冲突。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普指伊朗军备几近衰竭 首度放风：愿与幸存官员合作停战

3月3日最新消息：

23：56

以色列军方向黎巴嫩南部西顿市居民发出撤离令。

23：44

伊朗多份媒体报道，伊朗首都德黑兰及西北部城市大不里士和乌尔米耶传出爆炸声。

16：07
阿曼通讯社报道，阿曼杜库姆商业港一处燃料储罐今日（3日）被无人机击中，目前暂未造成人员伤亡。

15：46
伊朗国家媒体报道，13名伊朗革命卫队成员周一（2日）在美以联合袭击克尔曼省的事件中丧生。

15：42
塞浦路斯半官方通讯社报道，法国计划向塞浦路斯派遣反导弹及反无人机系统。

15：25
伊朗专家会议成员表示，关于新任最高领袖的选拔工作不会耗时太久。该成员强调，选拔新任最高领袖的过程将会「非常迅速」，且不会拖延。

15：21
以色列军方称，正在黎巴嫩南部展开行动，并同时继续对真主党进行打击。以军又表示，不太可能向伊朗部署地面部队，因这是不切实际。

15：15
中国外交部再次敦促交战各方停止军事行动，防止战争进一步蔓延，同时就伊朗出现大量平民伤亡深感悲痛。外交部表示，伊朗核问题最终将回归政治外交解决，并尊重伊朗和平使用核能的合法权利。

14：35
美国驻科威特大使馆今天（3日）宣布将关闭，直至另行通知。

14：00
美以攻伊 | 伊朗高层遭团灭 传因以国特工扮牙医 植入追踪器
相关新闻：美以攻伊︱伊朗高层遭团灭  传因以国特工扮牙医植入追踪器

13：30
法国总统马克龙周一（2日）宣布，法国将增加核弹头数量，并表示法国将不再披露其核库存的数字。
相关新闻：伊朗局势︱法国将增加核弹头数量  拟与波斯湾国家协同防御伊朗袭击

13：23
《路透社》检视的情报报告显示，与伊朗结盟的骇客组织被视为短期内最直接的威胁。
相关新闻：伊朗局势︱美情报警示本土面临报复威胁  国土安全部防范伊朗针对性袭击

13：00
彭博消息，国务院副总理何立峰与美国财长贝森特（Scott Bessent）料于三月中旬于法国巴黎会面。
相关新闻 : 伊朗局势︱彭博：何立峰三月中旬巴黎料会美财长贝森特  料习特会不受影响

12：35
伊朗伊斯兰革命卫队周二（3日）发表声明称，当天伊朗通过大规模无人机和导弹袭击，瞄准巴林谢赫艾萨地区的美国空军基地。袭击中，20架无人机和3枚导弹击中目标，该美国空军基地的主指挥部大楼被摧毁，燃料库被点燃，有火焰和浓烟冒出。

截至目前，美国和巴林方面暂未发布相关消息。

12：00
美国国务院周一（2日）以中东地区存在严重安全风险为由，发布紧急公告，呼吁公民立刻离开包括埃及与波斯湾国家在内的14个国家。
相关新闻：伊朗反击︱中东局势恶化 美急吁公民速离14国

10：50
一对中国母女为了逃避战火能尽快回国，花了36万元人币，购买了12张商务舱机票。
相关新闻：伊朗局势︱华人母女斥¥36万囤12张回国机票 亲历杜拜帆船酒店遇袭

10：15

国际加密货币预测平台竟出现多名神秘赌客，因精准命中开战时间而赚取巨额财富。
相关新闻：伊朗局势︱美以「史诗怒火」军事行动  6神人投注开战狂赚780万

10：05
伊朗伊斯兰革命卫队指挥官贾巴里在电视直播中扬言，任何试图通过霍尔木兹海峡的船只都会被击毁，表明「不会允许一滴石油从该地区流出」。
相关新闻：伊朗反击︱宣布关闭霍尔木兹海峡  扬言向任何通过船只开火

09：34
特朗普回应美国驻沙特阿拉伯大使馆遇袭一事，表示「人们很快就会看到美方的报复行动」，又认为没有必要对伊朗采取地面军事行动。

09：01
美国第一夫人梅拉尼娅周一（2日）主持联合国安理会一场讨论冲突中儿童的会议。
相关新闻：美以攻伊阴霾笼罩 梅拉尼娅主持安理会保护儿童会议 伊朗斥可耻与虚伪

08：52
央视新闻报道，当地时间3日，沙特阿拉伯首都利雅德的美国大使馆在爆炸后起火。两位消息人士称，可以看到黑烟从利雅德外交区升起，该地区设有多个外国使团。

相关新闻：伊朗局势︱美国驻沙特大使馆遭无人机袭击 消息：爆炸后起火燃烧

美国驻沙特大使馆遭无人机袭击。X@Global Surveillance
美国驻沙特大使馆遭无人机袭击。X@Global Surveillance

多名知情人士透露，今天（3月3日）凌晨，美国驻沙特阿拉伯大使馆传来一声巨响，并出现火焰。美国大使馆发言人尚未立即回应置评请求，沙特阿拉伯政府媒体办公室也未回应。 有美国媒体称，美驻沙特阿拉伯使馆被无人机击中。

08：24
杜拜国际机场（DXB）及阿勒马克图姆国际机场（DWC），周一起有限度恢复航班升降，以协助滞留旅客离境。

07：19
伊朗原子能组织主席伊斯拉米表示，美国和以色列周日晚间对位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施发动了两次攻击。

07：10
美国国务院敦促在中东14个国家的美国公民「立即透过商用交通离开」。被列入名单的国家包括：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦河西岸及加沙地带、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合酋长国及也门。

06：30
美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周一在华盛顿举行记者会表示，美国对伊朗的军事行动是「绝对必要的」，并称伊朗对美国构成「迫在眉睫的威胁」。

相关报道 : 伊朗局势鲁比奥称美国先发制人 防止伊朗攻击造成更大伤亡 

05：40
美军中央司令部表示，在对伊朗的军事行动中，已有6名美军人员阵亡，另有多人受伤。

相关报道：伊朗局势｜美军阵亡人数增至6人 已对伊朗境内1250目标发动攻击

04：20
伊朗革命卫队表示，伊朗已关闭霍尔木兹海峡，任何试图通过的船只都将被烧毁。

04：14
美国中央司令部在社交平台发文表示：「两日前，伊朗政权在阿曼湾仍有11艘军舰，今天已归零。」

03：00
民调显示，美国民众对美国及以色列对伊朗发动空袭的支持率偏低，仅约四分之一受访者表示支持，逾四成受访者反对，反映民间对中东局势的担忧与分歧。

相闗报道：伊朗局势仅四分一美国人支持空袭伊朗 特朗普支持度降至不足四成

02：20
以色列军方表示，拦截了一架来自黎巴嫩的无人机，目前正对事件进行调查。

02：00
黎巴嫩卫生部表示，以色列对黎巴嫩的空袭已造成至少52人死亡，另有逾150人受伤。

01：30
卡塔尔能源公司表示，由于设施遭军事攻击，已暂停液化天然气（LNG）生产，消息公布后，欧洲及亚洲天然气价格急升；沙特阿拉伯亦宣布暂时关闭东部拉斯坦努拉炼油厂部分设施。

相关报道 : 伊朗导弹反击卡塔尔能源设施遇袭停产液化天然气 沙特关闭炼油厂设施

01：10
特朗普阐述美国在伊朗行动的四大目标：摧毁伊朗导弹能力、消除其海军实力、阻止伊朗获得核武器，以及「确保伊朗政权不能继续在境外武装、资助及指挥军队」。

相关报道：伊朗局势｜特朗普：军事行动旨化解「庞大威胁」 料持续四至五周或更长

01：00
美国总统特朗普在白宫一场颁奖典礼前表示，这次行动针对伊朗政权的传统弹道导弹计划，此计划增长迅速且幅度惊人，对美国及驻外部队构成非常明显且庞大的威胁。

00：05
美国总统特朗普表示，美军对伊朗的军事行动即将升级，形容「大规模攻势尚未展开，但很快就会到来」，指行动进度较原定四周时间表「略为提前」。

相关报道：伊朗局势｜特朗普称或派地面部队 透露哈梅内伊被击毙时正开早餐会

00：00
卡塔尔国防部称，该国部队击落两架由伊朗派出的俄罗斯制SU-24战机。声明指，卡塔尔防空系统同时成功拦截7枚弹道导弹及拦截了5架无人机。

3月2日最新消息：

23 ： 30
阿联酋航空和阿提哈德航空称，杜拜和阿布扎比机场将在周一恢复有限度的航班营运。阿联酋航空表示：「阿联酋航空将于3月2日晚间开始恢复有限数量的航班运营。」两座机场在伊朗空袭中均遭到破坏，主因是拦截无人机后坠落的碎片。扎耶德国际机场有一人死亡。

22：20
以军击毙真主党情报总部负责人
以色列部队打击黎巴嫩全境多个真主党目标，并表示在首都贝鲁特的一次夜间空袭中，击毙了真主党情报总部负责人马克莱德（Hussein Makled）。以军指出，马克莱德负责收集有关以军的情报，并与真主党高级指挥官协调策划针对以色列的攻击。

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
8小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
12小时前
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
影视圈
13小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
13小时前
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
8小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪
即时国际
6小时前
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
影视圈
9小时前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
4小时前
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
5小时前