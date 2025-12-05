大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得｜Juicy叮

大埔宏福苑发生五级大火期间，被指火警钟怀疑未有响起，影响居民走火。有网民有感而发，推介使用在深圳见到，最是返璞归真的安全警示妙品——火警铜锣；连灾民也留言回应：「对比起警钟唔响，我真系宁愿用手敲」。详情见下图及下文：

大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲逐张睇↓↓↓↓

楼主力推：成本不贵

楼主日前在社交平台Threads上载一张摄于深圳福田的铜锣相片发帖，指「香港人已经遗忘，这种消防讯号工具！」；楼主并「强烈建议，每一个屋苑每一座在当眼位置适当数量！」，指「成本不贵」。

楼主在回应栏自爆，铜锣照片摄于「福田水围新村内，公众地方！」。相中见到闪亮亮的铜锣挂于街头，上面附近黑底白字的告示，提醒「紧急情况使用，不要随意玩耍」，而铜锣旁边是皇岗应急处置分队的相片，和救火救援电话号码。

网民：极佳后备方案

楼主的提议获网民力挺，不少人认为在生死关头，最原始的工具往往最可靠。有受灾人士回应：「对比起警钟唔响，我真系宁愿用手敲」。

有网民也认为「民间传统智慧」有其不可替代的价值，有人强调：「传统敲锣可比不响的钟靠谱」，更有人指出这是极佳的后备方案。

楼主：毋需用电的替代品

楼主亦在回应中沉重地指出，他提出这个建议，是希望在现代消防警钟失效时，有一个「唔需要用电的替代品」，称：「我只系想提出在现代的消防警钟失效，就有一个唔需要用电的替代品，150几条人命，有几多因为收唔到通知而走唔到！」

网民：家家户户要自备

网民这回不仅停留在口头支持，还热烈地提出具体的实施方案，从「每层挂返一个做后备」到「放喺管理处，一有火就系大厦出面再加大声公」。不少人认为，将铜锣放置在管理处，既能让「市民用到，保安员管到」，也能防止被顽童拿去玩耍。更有人提出，除了大厦应有准备，「家家户户都要自备一个」，因为「有时民间自救嘅力量仲大」。

但有人却实际地顾虑到，高层住户可能听不到锣声，或铜锣可能被手多的人拿来恶作剧，导致「狼来了」效应。更有人担心会被偷走。

对此，楼主回应指，一两下的恶作剧和持续不断的紧急敲锣声是可以区分的，居民听到异常的持续声响「点都会伸个头出嚟望吓」；但也承认每样事物都有利弊，但不能因噎废食。

同时，亦有反对声音质疑这是否一种倒退，认为「明明就有警钟，警钟正常运作咪得啰，使乜倒退几百年打锣打鼓」。

镬盖蒸鱼碟成替代方案

除了铜锣，机警的网民还提出了多种同样简单有效的替代方案。哨子、大声公、手提扩音器等都是热门之选。

更有不少留言充满生活智慧，指出家家户户的厨具就能成为救命工具：「用屋企个镬盖已经得」、「揾阿妈蒸鱼碟 + 镬铲仲快手，家家户户一定有」。

网民的回应也夹杂著温情与怀旧，有人忆起：「想当年我细路𠮶阵住村，村里有火烛就系用这铜锣」，还有人分享小学时走火警便是用锣代替警钟，称「我小学走火警𠮶阵用佢，四年级𠮶阵应该有主任／老师提意 结果一路用锣，唔用警钟」。

资料来源：kakin0710＠Threads

