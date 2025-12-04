火灾后享乐惹公审 港爸妈带子女玩乐被批无同理心 网民吁停「情绪勒索」：日子总要过都有错？｜Juicy叮

有网民发文，公审一个在大埔宏福苑夺命火灾后带家人去主题公园玩乐，并分享相片的家庭，直斥对方「无同理心」，帖文引发热烈回响，但风向却一面倒狠批楼主「情绪勒索」、「道德绑架」，网民们反问：「日子总要过都有错？」

火灾后享乐惹公审 港爸妈带子女玩乐被批无同理心 网民吁停「情绪勒索」：日子总要过都有错？↓↓↓↓

有网民在社交平台分享截图，图中为一个家庭在火灾后到主题公园游玩，并发帖分享。相中可见一家四口乐也融融，在玩机动游戏时合照，小朋友玩得开心。

该家庭在帖文中写道，虽然大火消息令他们「心情沉重咗两日」，但「日子总要过」，认为应珍惜眼前人，所以决定继续早已答应小朋友去主题乐园的家庭活动。

楼主发文怒轰：真系睇唔过眼

不过，该家庭的帖文触动了楼主的底线，楼主随即截图发文公开抨击，表示自己「真系睇唔过眼」，认为在全城悲伤的时刻，即使要去玩，也不应将玩乐相片放上「公海」。

楼主在帖文中怒斥：「你去玩就去玩啰，post相上嚟公海把X咩...呢啲时候去玩仲要post相，比起果啲捐完钱都要出个post嘅人更on9。」

他以一个比喻来形容其感受：「你班上/公司有同学/同事遇上集体意外...几日后有同学/同事话自己去咗主题公园玩，仲要拎埋啲相返学校/公司同其他人开心share。」他认为，这种行为等同在丧礼上「嘻嘻哈哈」，是「毫无同理心」的表现。

楼主反遭网民洗版式围剿：「伪善」「情勒」

楼主帖文一出，不但没有得到认同，反而引来大量网民洗版式围攻，留言几乎一面倒，直斥楼主是「情绪勒索」及「伪善」，根本无权将自己的悲伤强加于人。有网民指出：「全世界日日都有人死有各种灾祸，咁你唔日日以泪洗面？…香港火灾你先讲？咁姐系咩丫？伪善啰ＸＸ你。」其留言获得其他网民认同，认为楼主的标准根本是双重标准。

除了批评楼主，不少网民为该家庭的行为辩护，认为「日子总要过」，珍惜眼前人才是最重要的事。

消防员朋友留言力撑 为家庭履行承诺非无情

有朋友是消防员的网民更留言表示：「我个消防员fd，佢前日入完火场...但最后佢去咗深圳玩，点解...因为佢答应咗个仔带佢去玩。」这位网民的分享强调，即使是身心俱疲的前线人员，也需要为家庭、为子女履行承诺，这并非无情，反而是爱的表现。

有网民希望楼主可以体谅别人：「......今次意外嘅人佢其实唔识，净系呢一点你就唔应该......去情勒人。」

网民吁学习「允许别人做别人」

有部分网民指出楼主可能陷入「殉道者心态」，将自己与受害者过度捆绑，并建议他暂时放下社交媒体，学习划清「人我界线」。有网民进一步呼吁：「『允许别人做别人』都系我哋今次需要学习嘅课题，大家一齐努力。」

虽然绝大部分留言都反对楼主，但亦有极少数网民表示理解楼主，认为「去玩唔系唔可以，但唔使po啰」。

来源：Threads

