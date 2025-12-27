Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加油站小伙中$2.2億樂透 21歲退休 慨嘆親友紛以一理由索錢

趣聞熱話
不少人夢想一朝中獎實現「財富自由」，但現實中許多暴富者最終往往因揮霍無度而落得破產收場。美國男子舒爾茲（Tim Schultz）卻是罕見的例外，他在21歲時任職加油站員工期間，幸運中得2,800萬美元（約2.18億港元）樂透大獎。事隔多年，他分享了自己如何靠理性規劃守住財產，同時揭露了中獎後最令人無奈的「人生代價」。

中獎後的感覺：無事不可能

當年僅21歲的舒爾茲，從領取時薪的基層員工，一夜之間變成億萬富豪。他回憶指，中獎後的感覺就像手握「魔法棒」，彷彿世上無事不可能，無願望是不能實現的。然而，已坐擁億萬的他，並沒有被這股狂喜沖昏腦袋，他沒有盲目消費，反而意識到自己對理財一竅不通，第一時間聘請專業理財顧問協助。正因如此，他與許多新聞中曝光慘淡收場的巨額中獎者不同，他沒有揮霍無度而破產，而是一直守住這份從天而降的財富。

在專家指導下，舒爾茲採取了極為穩健的投資策略，將獎金分散投資於股票、債券及基金。這份長遠規劃讓他即使多年後仍能維持優渥生活，未有步入其他得主「幾年玩完」的後塵。有趣的是，他透露中獎後買的第一件奢侈品，竟只是一部當時最新的遊戲主機，因為那是他過去渴望已久的娛樂。

改善生活後，舒爾茲除了為家人提供經濟支援、購車及環遊世界外，更重返校園修讀電影與新聞系，圓了多年的求學夢。

不過，財富亦帶來了預想不到的煩惱。舒爾茲坦言，中獎後最大的遺憾是社交關係的改變。身邊親友常理所當然地要求他請客或買單，甚至有家族成員直接開口索取金錢。最荒謬的是這些人索錢的理由——他們認為這筆錢非靠努力賺取，而是「天上掉下來」的橫財，所以舒爾茲理應與眾人分享。

舒爾茲感慨表示，這種無形的社交壓力與親情勒索，是中獎背後最令人心寒的無奈。

