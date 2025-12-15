美國警截查私家車揭女嬰噎喉 即場拍背施救 「她可以過聖誕了」

美國紐約一名警員日前在高速公路截查一輛超速車輛，發現一名 8 個月大女嬰噎喉，他立即為女嬰進行急救，最終令女嬰呼吸回復正常。事件被途經人士拍下，相關片段在網上廣泛流傳。涉事警員事後回憶當時情況仍感緊張，並指「她可以過聖誕了」。

連續多下拍背 女嬰哭泣回復呼吸

事件發生於周三早上約8時45分，40 歲的紐約市警探格里尼（Michael Greaney）當時正駕車上班，途經布朗士河公園大道時，發現一輛寶馬私家車在路肩高速行駛。他亮起警燈示意截停，司機隨即搖下車窗大叫「我的嬰兒噎住了」。

格里尼立即將女嬰從汽車座椅抱出，將她反轉拍背約十多下，直至女嬰咳嗽並開始哭泣，確認呼吸回復正常。他表示，當時未有看到異物排出，但嬰兒能哭已屬正面訊號，「如果能哭，代表沒有再噎住」。

格里尼本身亦是兩名幼童的父親，他指雖然事發時保持冷靜，但能理解涉事父親的恐慌情緒，「那種驚慌、害怕是可以想像的」。他形容，能夠即時協助對方「解除那種恐懼」，令他感到欣慰。

其後一名護士亦停車協助，確認女嬰狀況穩定後，格里尼將她交還父親，並叮囑對方學習嬰兒急救技巧，以備不時之需。格里尼其後才得知，整個救人過程被拍下並在網上流傳。

格里尼說，他後來和女孩的父親通了電話，父親告訴他，女兒一切都好，「最重要的是，她可以過聖誕了」。他亦指出，類似的救援情況並非罕見，只是今次剛好被鏡頭記錄，「每天都有警員在做這些事，只是未必被看見」。