美酒行遭「洗劫」滿地玻璃酒液 「匪徒」醉倒廁所被押動物中心

美國維珍尼亞州一間酒類專賣店發生一宗令人哭笑不得的「劫案」，大量酒瓶被打爛，地上滿是玻璃碎片和酒液，最終發現涉案匪徒竟是一隻浣熊，而偷酒飲的牠已在廁所醉得「不省熊事」。

網友笑言「至少知道要衝向廁所」

漢諾瓦郡動物保護與收容中心（ Hanover County Animal Protection and Shelter）昨天在社交媒體上分享，事發上周六（29日）清晨，一隻浣熊闖進該酒類專賣店，在貨架上爬行時踢翻多瓶酒，令店內一片狼藉。在一番搜索後，官員馬丁（Samantha Martin）在廁所發現這名「匪徒」，牠正「大字型」趴在地上沉沉睡去，完全不省「浣熊」事。

浣熊「搗亂」後在廁所睡覺。Facebook@Hanover County Animal Protection and Shelter

馬丁將浣熊帶回收容中心照顧，牠經過幾小時的睡眠後逐漸清醒，經檢查後身體沒有明顯傷害，便被放生到自然環境。帖文笑稱「馬丁警官安全地制服了這名蒙面強盜，並將牠帶回收容所醒酒後再進行審問」。



帖文引起網友熱議，留言道「酒量好的人總會在廁所附近昏睡過去」、「他當時正努力衝向廁所，就差那麼一點點」、「誰沒試過在狂歡之後暈倒在廁所裡呢？」，也有網友建議該專門店可以選擇「我們的飲料可是浣熊推薦的！」宣傳產品。