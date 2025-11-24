印度男子失憶與家人失聯45年 再遇車禍奇蹟恢復記憶 終與家人團聚

印度喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）一名男子，45 年前因遇上車禍失憶，並與家人失聯，近日他因再遇交通意外，奇蹟地恢復記憶，最終與家人重逢，引起當地村民熱烈歡迎。

現年 61 歲的 Rikhi Ram 來自喜馬偕爾邦錫爾默爾（Sirmaur）一條偏遠村落。1980 年，他 16 歲離家到哈里亞納邦（Haryana）找工作，其後在酒店任職，但在一次嚴重交通意外中頭部受創，導致完全失憶，與家人從此失去聯絡。當年通訊落後，家人多番尋覓無果，父母亦於多年後抱憾離世。

事後，由於記不起身分，他被同事改名為「Ravi Chaudhary」，先後在孟買（Mumbai）及納納德（Nanded）定居，並在當地一間學院找到工作。1994 年，他結婚並育有三名子女，自此展開新生活，昔日身分彷彿消失。

直至數月前，他再度發生交通意外，頭部受傷後竟逐漸恢復舊日記憶。他在夢中見到童年的住所、芒果樹、山村小路等畫面，於是與妻子商量後決定尋找自己的身世。由於教育程度有限，他在學院學生協助下於網上搜尋，最終找到家鄉納迪村（Nadi Village）相關資料，並透過當地咖啡店職員，成功聯絡上同村居民 Rudra Prakash。

起初對方半信半疑，但Rikhi Ram 多次致電，並說出家族細節及兄弟姐妹名字，最終獲確認身分。如今，他已與家人團聚，家人正熱烈歡迎他的到來。