生擒馬杜羅‧拆局︱委國重油難開採 特朗普大計難題多

美國總統特朗普（Donald Trump）提出美企巨頭重回委內瑞拉提振長期低迷的石油產能、鞏固美國主導石油地位，並於周一聲稱，他預計18個月內能讓委國增產石油，有助挽救經濟。但業界指需多年時間與數百億美元投資，委國的石油產量才有可能回升到過去水準。委國的石油儲量雖為全球之冠，卻多為難開採的重油，且其石油基礎設施破敗不堪。

相關新聞：生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督

委內瑞拉已探明的石油儲量估計約3000億桶，居世界之冠，約佔全球儲量18%。委國在馬杜羅掌權陷入經濟危機前，石油日產量約為350萬桶，現掉到只剩約90萬桶。其石油儲量主要集中在東部、面積約5.2萬平方公里的奧里諾科石油帶，但大部分屬含硫量高、含氫量低的超重油。這類濃稠原油常溫下接近瀝青狀態，若要開採須仰賴蒸汽注入等先進技術及特殊提煉過程。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱點止3,030億桶石油蘊藏量？ 遍地「寶藏」天然資源大盤點

委國的重油可用於煉化柴油、瀝青和其他重型設備燃料，其衍生產品種類比輕油更為豐富。這導致目前美國一方面大量出口輕油，一方面大量進口重油煉化，以滿足國內需求。美國目前主要從加拿大進口重油，但兩國關係現時緊張，美政府有意擺脫對加國石油的依賴。

相關新聞：生擒馬杜羅｜傳特朗普政府向委國代總統提3要求 否則步馬杜羅後塵

由於重油處理起來困難，開採過程比傳統原油更複雜、成本更高且更耗能，產生的碳排也遠高於輕質原油。近20年前，康菲石油、埃克森美孚拒絕接受委政府條件而退出當地，資產隨後也遭沒收。目前仍在委國營運的美國石油公司只剩雪佛龍（Chevron）。萊斯大學能源專家莫納迪說，若要委國恢復到過去高峰時產量，投資金額恐得高達1000億美元並需耗時約10年。委國電力系統瀕臨崩潰，為高能耗的石油生產帶來極大不確定性。在當前油價相對偏低、全球能源轉型反覆不定導致需求前景不明的情況下，分析家指油企會否重新投入數百億美元到委內瑞拉不無疑問，尤其在缺乏至少10年投資安全保障的前提下。