生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督

美國總統特朗普當地周二（1月6日）晚間宣布，委內瑞拉臨時當局將向美國移交3,000萬至5,000萬桶原油。特朗普強調，這批原油將按市場價格出售，而所得資金將由他本人親自掌控，以確保款項用於造福委內瑞拉及美國人民。

特朗普在社交媒體平台上發文公布此項重大決定。他指出，這批數量龐大的原油將直接運往美國，強調資金監管的重要性：「這筆錢將由我作為美國總統掌控，確保其用途正當，讓兩國人民共同獲益！」

為配合計劃執行，特朗普已指示能源部長萊特（Chris Wright）立即採取行動。他透露，這批原油將由儲油輪接載，並直接運抵美國的卸貨碼頭處理。

今次能源移交的消息，發生在美軍採取軍事行動後的第三天。早前，美軍在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）抓獲委國領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，並將兩人送往紐約。目前，馬杜羅正因被控聯邦毒品恐怖主義陰謀等罪而面臨法律起訴。

隨着馬杜羅被擄及臨時當局與美國達成石油協議，委內瑞拉的政治局勢及國際能源市場預料將迎來重大轉折。