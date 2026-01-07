Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜傳特朗普政府向委國代總統提3要求 否則步馬杜羅後塵

更新時間：03:00 2026-01-07 HKT
美媒報道，特朗普政府已向委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）發出明確指示，開出一系列親美行動要求，作為其避免步前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後塵的條件。美方要求羅德里格斯必須在打擊毒品、驅逐敵對勢力及停止向美國對手供油三大範疇配合，否則將面臨「二次打擊」。

羅德里格斯立場軟化　由譴責變合作

據美媒《政治報》（Politico）報導，特朗普政府已透過渠道向羅德里格斯傳達立場，要求她至少採取三項關鍵行動：第一，全力打擊境內毒品流通；第二，驅逐境內包括伊朗、古巴及俄羅斯等對美敵對勢力；第三，停止向美國的全球對手國家出售石油。

美媒報道，特朗普政府已向委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）發出明確指示，開出一系列親美行動要求，作為其避免步前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後塵的條件。美聯社
羅德里格斯於本月5日正式宣誓就任臨時總統，接替早前被美方強行帶走的馬杜羅。路透社
美媒報道，特朗普向委國代總統提3要求，否則步馬杜羅後塵。美聯社
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）明確表示，美方正著手設定條件，確保委內瑞拉不再成為伊朗、真主黨等對手的「避風港」，同時必須停止向美國輸送毒品。消息人士透露，雖然美方最終目標是希望羅德里格斯促成自由選舉並交出權力，但目前並未設定硬性期限，且短期內無意舉行選舉。

羅德里格斯於本月5日正式宣誓就任臨時總統，接替早前被美方強行帶走的馬杜羅。雖然她最初強烈譴責美方行動，並堅稱馬杜羅是唯一合法總統，但在短短數日內立場出現180度轉變。她最新表態願意與特朗普政府合作，制定「共同發展」的議程。

特朗普團隊認為，羅德里格斯目前受到嚴密控制，有信心她會按美方意願行事。特朗普早前已發出嚴厲警告，若委內瑞拉不聽從指示，美方將會進行「二次打擊」。

軟硬兼施手段　解凍資產作誘因

除了軍事威懾，特朗普政府亦準備了「胡蘿蔔」。知情人士指，若羅德里格斯表現配合，美方可能會考慮解除部分制裁，甚至允許其動用存放在卡塔爾的金融資產。白宮對此報導拒絕置評，但國務院重申，預期羅德里格斯會比馬杜羅更願意配合美方要求。

目前，美國政府內部對於羅德里格斯的去留仍有不同意見。以美國特使格雷內爾（Richard Grenell）為首的部分幕僚傾向讓她無限期留任，以維持區域穩定及確保美方利益得到落實。

 

