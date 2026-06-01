星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局

《星島申訴王》發現坊間有清數公司，聲稱可協助欠下卡數，或財務公司債務的人，以低息貸款一次過清還欠債，目的是節省利息和較方便還單一債項。任職服務業的阿Sam（化名），本來都是想找清數公司協助債務重組，豈料財務狀況變得更差，決定向《星島申訴王》申訴，不想再有人中招。

20歲的阿Sam月入大約兩萬元，喜歡「碌卡」去旅行和吃喝玩樂的他，因而欠下十多萬卡數。去年底， 阿Sam向大型財務公司借錢還債，但之後仍然大花筒，結果欠債越來越多，「之後又再欠下卡數，開始還不了，就開始向二、三線的財務公司借錢。」

相關報導：白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油

卡數加上財務公司債項，總共欠債17萬元。今年初，阿Sam向清數公司求助，希望做債務重組。怎料去到清數公司位於尖沙咀的辦公室，Sam表示，職員極力游說阿Sam申請破產，還教他出古惑，「（職員說游說公司）出現金糧最好，否則就看看公司可否一半出現金，一半銀行轉賬，(破產後) 就可還少一點債務。」職員又叫他不用擔心，揚言「破產4年後又是一條好漢」。

月入大約兩萬元的阿Sam，因「碌卡」去旅行和吃喝玩樂，欠下十多萬卡數。

游說借錢搞破產 抽近8成做「行政費」

這間清數公司不但教Sam破產，而且收費高達53,000元，Sam引述職員表示﹕「如果沒有錢，他們有一間跟律師樓相熟的財務公司，可以借錢給我。」因為債務已經到期，阿Sam只好應承申請破產，又被帶到佐敦一間財務公司借錢。成功借錢後，清數公司職員給了他11,000元，其中8,000元用來申請破產，另外3,000元是阿Sam的零用錢，其餘42000元，就是清數公司的行政費，佔所借金額近8成。

阿Sam本求助清數公司債務重組，最後被哄騙阿Sam申請破產。

阿Sam在高等法院遞交破產申請後，清數公司職員表示會致函通知債主，表明阿Sam已申請破產，叫對方不要再追他還債。不過很多二、三線財務公司，根本不會理會，反而越追越狠，「財務公司後來找我家人，亦越來越多騷擾電話。之後家人問我，我才將整件事說出來。」家人擔心阿Sam破產後會有麻煩，在其他親友和家人幫助下，替他清還了17萬債務。

償還債務後，阿Sam立即向法庭撤銷破產申請，又要求清數公司退還42,000元行政費。清數公司職員說會退回35,000 元，並直接轉賬至財務公司戶口，但最終沒有兌現。退款出現問題，阿Sam又擔心不還款給財務公司會有麻煩， 連本帶利合共61,600元，利息佔8,600元。

清數公司職員說會退回35000元，並直接轉賬至財務公司戶口，但沒有兌現。

記者陪阿sam去了涉事清數公司了解，但上址只是一個共享辦公室。

清數師王Sir估計，涉事清數公司是無牌中介，阿sam很大機會取不回款項。

清數公司失蹤 未能取回退款

經過今次事件，阿Sam得到沉重教訓，他說﹕「不應該賺一百元，就花百多元。要剩一點錢，不要一次花光，不要先花未來錢。」他又說以後每年只去一、兩次旅行，沒有錢就不會去。

記者陪同阿Sam到涉事清數公司了解，但上址原來只是一個共享辦公室，根本找不到他們職員。而借錢給阿Sam的財務公司，亦拒絕回應事件。一名男職員開門後敷衍地說：「現在很忙，不好意思，要關門了。」

就阿Sam的個案，擔任清數師多年的王Sir估計，涉事清數公司是無牌中介，所以阿Sam很大機會取不回款項，「首先是找不到他們。即使對方說退款給你，我覺得也只是拖字訣。因為拖得越久，就越大機會不了了之。」

大家又怎樣評價這類清數公司的做生意手法？歡迎留言討論。