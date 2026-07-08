星島申訴王 | 公屋走廊堆滿包裹變私人倉庫 直擊揭戶主影壇身份：我有囤物症

深水埗富昌邨一個公屋戶主，長期將大量網購包裹堆滿單位內外，令公屋走廊淪為「私人貨倉」，不僅嚴重影響環境衛生，更對走火安全構成重大威脅。《星島申訴王》深入調查和採訪，發現涉事住戶原名郭繼宗，曾經在兩套港產片擔任臨時演員。面對網民質疑包裹是「偷竊所得」的指控，他接受訪問時極力澄清，強調所有物品均為個人出資購買；同時，他亦坦承自己患有「囤物症」，因無法克制購物慾而導致雜物氾濫。然而，儘管包裹霸佔走廊的情況誇張，鄰里街坊竟一致表態認為涉事戶主是好人，背後的故事耐人尋味。

現場直擊包裹堆積如山

《星島申訴王》發現，深水埗富昌邨一個公屋單位走廊，長期堆放數以百計的網購包裹，種類包羅萬有，涵蓋食品、玩具、衣物及日用品等，幾乎堵塞整條走廊，有網民更質疑包裹數量過多，有偷竊的嫌疑。

記者上門調查，鎖定涉事戶主為58歲的郭先生，街坊慣稱其為「宗哥」。深入接觸後得悉，宗哥曾於港產電影《喜劇之王》中反串飾演學生妹，且在《我要做Model》中飾演應徵者，屬臨時演員出身，亦曾報稱從事攝影工作。此外，宗哥有25宗盜竊案底，2017年更因盜竊貓糧及電芯被判囚25星期。

翻查相關新聞資料，宗哥堆放包裹阻塞走廊的問題已存在數年，房署在2013年因房署上門清理，他當時曾揚言輕生阻止，事件持續十多年。雖然物業管理公司不停在當眼處張貼多張告示，要求宗哥限期清理，惟宗哥未有理會，繼續將新到貨物隨處堆放。記者抵達現場視察時，發現情況較報料描述更為嚴峻，包裹堆積高度及腰，部分貨物更已明顯變質，散發出陣陣酸臭味。

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涉事公屋戶主當臨時演員劇照

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否認盜竊自認患有「囤物症」

記者於單位外守候期間，恰好目擊宗哥拉著一車新包裹返回住所，隨即上前了解。宗哥主動回應網民對他的質疑，他否認包裹是偷竊所得，並向記者出示自己的淘寶及拼多多購物記錄，「怎麼偷自提點？我自己真金白銀買回來。」記者隨機檢查了部分包裹，發現收件人姓名及地址都是宗哥的賬戶。

宗哥受訪期間更自揭患有「囤物症」，承認難以自控購物行為，惟其單位僅168平方呎，空間極為有限，根本無法容納數量龐大的貨物，故將部分包裹堆放於走廊及公共空間。他更邀請記者進入單位拍攝，只見室內幾乎被雜物完全填滿，屋內瀰漫的特殊氣味令人大感不適，記者與攝影師須輪流步出走廊呼吸新鮮空氣，衛生情況實在令人堪憂。

宗哥再續稱，他非常喜歡和小朋友分享禮物，指自從拼多多和淘寶出現後，他不用再去內地批發玩具，直接用手機直接購買即可。他透露，雖然他是靠政府綜援金為生，同時因為有個人疾病，無須向房署繳付租金。他每天規定自己只會用70元用作衣食住行，「拼多多一包氣球才十幾元，足蜻蜓、燈籠那些也是十幾多元就就有一大包。我平日非常節省，在內地網購一些方便麵和飲料用左早午餐。晚上我會對自己好點，有時會選擇兩餸飯。」

房署正關注事件

儘管走廊雜物嚴重阻礙通道，甚至輪椅使用者亦需繞道而行，惟記者在邨內訪問多名街坊時，卻獲得一致正面評價。輪椅出入受阻的婆表示，宗哥人品好好，對走廊堆放雜物不認為有問題；另一名鄰居陳師奶（化名）則指，宗哥的物品並不阻礙自己，不認為有問題；居於該邨逾十年的李同學更形容宗哥「好好人」，經常贈送物資予鄰里。

街坊對宗哥採取包容態度，但邨內管理人員卻無法視若無睹。據了解，房屋署人員曾多次要求宗哥清理走廊雜物，惟每次勸喻均引發激烈反應。宗哥在訪問中直言，房署日前亦限令他於一日內清空所有物品，他亦繼續以死相逼作回應。

根據屋邨管理扣分制，公屋走廊及樓梯等公眾地方嚴禁擺放雜物，違者一經證實，可被扣減7分；若住戶於兩年內累積被扣滿16分，有權終止其租約。房屋署回覆《星島申訴王》查詢時指，現時正關注事件。

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