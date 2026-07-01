星島申訴王 | 男家付7成首期承諾獨資供樓 準新娘想供樓換加名：沒有安全感

結婚本應是人生大事，但不少準新人往往在「買樓上車」的階段，因業權分配問題而產生分歧。近日，一名準新娘在社交平台大吐苦水，指男友家人計劃資助7成首期讓男友置業，而男友亦承諾會獨力承擔日後所有的供樓開支。男家的好意卻令女方感到「缺乏安全感」，她希望能夠「夾份供樓」，目的是為了順理成章在樓契上加上自己的名字。帖文曝光後，隨即惹來大批網民圍攻，不少人指責她貪心。律師則指，萬一日後雙方不幸走到離婚一步，法庭在處理物業分配的判決時，其實並不會單憑樓契上的名字來作唯一準則。

更多相關報道：港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝

準新娘在Threads上分享婚前置業困擾。

律師曹希聖建議為保雙方權益，最好婚前先咨詢專業律師。

相關報道：男方獨佔業權卻要女方出裝修兼供樓 準新娘網上求助 律師教防「人財兩空」

準新娘大嘆無安全感 憂日後鬧交處弱勢

該名準新娘發帖講述自己的擔憂，她婚後若搬入一間沒有自己名字的單位，極度缺乏安全感，「好似住喺人哋屋企咁」。她擔心物業不屬於自己，萬一日後雙方發生爭執鬧交，自己將會處於弱勢。基於心中產生這種不安情緒，她希望網友能夠提供意見，證明自己是否「諗多咗」。

意想不到的是，貼文惹起網民熱烈討論，部分網民坦言明白準新娘的憂慮，認為希望在婚後居所有一份歸屬感是人之常情。不過，絕大部分網民則認為男方出資七成，男方亦有能力獨資供樓，而女方單憑「共同供樓」而加名並不合理。亦有網民建議，若女方真心希望擁有業權以換取安全感，最公平的做法是「咁你又出一半首期，每人一半咪解決到」。

律師拆解：離婚判決並非單看樓契名

針對這類婚前置業的爭議，《星島申訴王》諮詢了曹希聖律師，他指出法庭在處理離婚財產分配時，絕對不是只看「樓契寫誰的名字」或「誰出錢買樓」。主要有以下三大關鍵考量：

1. 沒加名也有機會分到一半

即使物業只登記在男方名下，只要該單位是雙方的「婚姻居所」（即婚後共同居住的家），法庭就會整體考慮雙方對家庭的付出。在這種情況下，女方依然有機會獲判分到一半的物業資產。若物業當時仍未供斷，法庭或會下令將其出售，再平分套現後的資金。

2. 有幫忙供樓/裝修，必須留底記錄

如果女方最終沒有在樓契「加名」，但婚後有幫忙供樓、甚至出錢裝修，法庭在分配資產時也會作出相應調整。不過大前提是女方必須提供清晰的證明，例如銀行轉帳記錄、裝修單據等，以作對堂供詞。

3.「婚前協議」在香港不具絕對法律效力

曹律師特別提醒，目前香港法律暫時沒有明文規定必須依照「婚前協議」的內容來判決。相關協議在離婚官司中只會作為法官的參考因素之一，並非百分之百的保障。因此，雙方在婚前若有疑慮，最好先尋求專業律師的法律諮詢。

大家有否因結婚買樓加名而出現糾紛，歡迎留言討論。