星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元

近日一宗涉及沙頭角村屋的租務糾紛，案件先後在小額錢債審裁處和土地審裁處審理。業主代理人鄭先生（化名）向《星島申訴王》求助，指控租客懷疑設局詐騙，希望揭示一種新型租霸行為。

涉事村屋位於沙頭角下担水坑村，業主為鄭先生的海外親友，因年事已高、只是偶然回港，故決定出租單位以賺取收入。去年8月，業主透過地產代理以月租7000元將單位租予吳女士，當時代理僅透露租客為一對在中環上班的夫婦，未有提供更多資料。

鄭先生表示，簽約後租客繳交了兩個月按金及一個月上期，並於去年9月初取得鑰匙正式入住。然而甫交匙不久，問題便接踵而至，鄭形容為「惡夢開始」。

稱單位漏水無法入住 堆積雜物拖欠租金

單位租出不足一個月，業主就收到村民反映，指租客吳女士經常在深夜搬雜物回來，雜物又堆滿單位門口和小巷，阻礙村民出入。9月底颱風「樺加沙」襲港，雜物被風吹雨淋後，更加凌亂和破爛。其後鄭先生勸吳女士將雜物搬回屋內，但吳女士說單位在颱風後嚴重漏水，不能居住。

鄭先生表示，吳女士從來沒有向業主或代理人，出示任何相片和文件，證明單位漏水。而村民說，單位外堆積的雜物，經過連場大雨後已嚴重損毀。《星島申訴王》現場看到，雜物多是電器用品空盒和外國時尚雜誌，單位內亦同樣堆滿了雜物。

惡夢其後進入戲肉。鄭先生說，去年10月開始催吳女士交租，「她一拖再拖，以為她住在這裏，後來才發現她從沒有在這間屋住過。」這時，吳女士入稟小額錢債審裁處，聲稱因為被村民排擠和單位漏水等，令她無法入住已簽租約的單位，要求業主將兩個月按金和一個月上期退還，另外賠償他們租住新單位的按金上期，以及搬遷費，總共接近6萬元。

租客被質疑存心詐騙

不過，吳女士只是將入稟狀貼在村屋門口，並沒有另外通知業主或代理人，故業主一方最初是懵然不知；幸有村民發現村屋門外貼上法庭文件，私下通知業主代理人，鄭先生才沒有缺席聆訊。審訊當天，裁判官指吳女士的索償沒有法律基礎，要求她撤控，並將案件轉到土地審裁處。今年1月20日，土地審裁處裁定業主勝訴，吳女士要在1月28日前，清還欠交的4個月租金，否則需要搬走。

《星島申訴王》在庭外訪問吳女士，她堅稱單位漏水的說法，說自己才是苦主，「業主承諾收樓後一個月內，如發現有甚麼問題，他們會去處理和維修的。」吳女士強調單位是真的漏水，遺下很深的漏水痕跡，「業主未處理好，就立即將單位租出來，他隱瞞事實。」被指是租霸的吳女士。反指業主和代理人是「業霸」和詐騙黨。



大律師陸偉雄形容租客整個索償方式，以及將入稟訟貼在單位當作通知，手法新穎。如果業主或代理人缺席聆訊，法庭真有可能判租客勝訴，單位更有可能被釘契；但陸亦指出，租客貼入稟狀於已出租單位，不算履行已通知業主的義務，即使業主因缺席審訊而敗訴，事後還可以上訴推翻，他建議業主萬一遇上這樣的租客，應盡快尋求法律協助。