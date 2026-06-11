星島申訴王 | 腳趾插入鼻哥窿 直擊少女及人妻做「足顏技師」踩臉按摩

近期本港出現號稱全港首間的「足顏店」，提供由年輕女性及人妻以腳踩形式進行的面部按摩，備受爭議。根據該店技師介紹頁面，內容令人想入非非，包括「讀大學SM女王Pixie，非常享受『踩踏』帶來的支配感」、「Anna在女僕咖啡廳工作，腳底帶甜甜香氣」。網上技師一欄約有二十人可供選擇，大部分只見到腳部，未能清楚看到樣貌。

不少網友看過介紹後表示「刷新三觀」，有人直言「好恐怖，適合變態佬」，亦有網民質疑衞生問題，擔心「有香港腳（腳癬）怎麼辦」，甚至批評敗壞社會風氣。

男記者實測 腳趾撩鼻孔感難受

《星島申訴王》記者Justin和Elaine實地前往該按摩店了解情況，單位面積約一千平方呎，以布簾圍成間隔。技師Mimi為記者Justin進行服務示範，開始前先為雙腳消毒，然後逐步按壓太陽穴及迎香穴，並表示這些位置較為痠痛，若客人感到不適會加強按壓。在毫無預兆下，Mimi突然將腳趾塞入記者的鼻孔，並將雙腳踩落在面部，聲稱「這一下好放鬆的」。

完成首次足顏按摩後，Justin表示過程中因技師腳底汗水增多而叫停，雖然十數分鐘的體驗尚算舒服可以接受，但被女技師以腳趾撩撥鼻孔時，確實感到難受。

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技師強調無色情成分 只賣情緒價值

當天上班的兩位女技師Elise及Mimi，異口同聲指她們雖以腿謀生，但提供的服務並無色情成份。技師Elise自稱曾是文員，由於公司減薪變為兼職，因此希望通過按摩賺取收入。她透露現在兼職做足顏師，其餘時間則返回公司上班。因為有了兼職，她兩份收入加起來，比以往全職做文員時還要高。

作為人妻及媽媽的Elise強調，自己從來不會做越軌行為，只會做零色情按摩。她透露其丈夫對於她這份兼職完全知情。

Mimi則表示，足顏按摩並非單憑雙腳便可完成，需要控制力度與位置，並不容易。她本身曾到台灣進修採耳，而過往有一位男朋友有戀足傾向，因此對足部接觸的接受能力較高，加上自己的腳掌較大，能夠整隻腳放在客人臉上，讓對方感到被包圍。

她認為這份工作能為客人提供情緒價值，讓客人一邊按摩一邊傾訴心事。對於被問及有否遇過帶有色情要求的客人，兩位技師均表示沒有，並指公司訂立了四項明確規矩，包括客人不可觸摸自己、不可觸摸技師、不可索取技師聯絡方式，以及不可親吻或舔腳底，絕大部分客人都會遵守。

對於有網民指該場所經營色情按摩，按摩店負責人L先生回應指，店內一早訂立杜絕色情的規矩。開業兩個月以來，只有一位客人因觸碰技師而被趕走。「第一次違規時已給予機會，但該客人第二次再伸出舌頭，便將其驅逐。」

他承認，做生意需要標新立異才能吸引客人，在商言商，在香港開設足顏按摩店純粹為了賺錢。

根據網站資料，技師收費由半小時三百五十元至一小時六百元起。L先生旗下約有二十多名技師，必須預約才提供服務，每日約有十五至二十多名客人，絕大部分為男性白領，亦有旅客預約服務。為保障客人，L先生聲稱持續對技師的腳部有衞生檢查，包括沒有病菌及剪好腳指甲，以免腳趾甲刺痛客人。「有些客人偶爾會提出特殊要求，例如對腳板氣味或乾濕程度的偏好，但戀足只是一種美學鑑賞。」L先生還透露，自己有意在台灣開設這類足顏館。

心理學家：戀足本身非心理病 屬性偏好一種

對於有網民認為圍繞女性足部的按摩屬於戀足狂甚至變態，註冊心理學家程衞強解釋，戀足本身並非心理疾病，而是性偏好的一種。若事主必須透過腳部才能刺激強烈性興奮或獲得滿足感，沒有腳就不能得到滿足，這才符合戀足傾向的特徵。他強調，單純光顧這類店舖的人，不應被直接貼上心理問題或心理疾病的標籤。

然而，若發現自己或身邊人士的戀物行為越來越失控，甚至出現偷拍、非禮等衝動，已經影響到日常功能，而且有排他性，這個就是心理疾病，需要立即醫治。

關於上述按摩場所的合法性，根據香港《按摩院條例》，若店舖沒有提供全身按摩，只提供面部、頭皮、頸、肩、手或膝蓋以下的按摩服務，可豁免申請按摩院牌照。

大家如何看待這類足顏按摩服務？歡迎和《星島申訴王》分享。

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