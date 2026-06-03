星島申訴王｜市道求突破 男色經濟圈抬頭 港女食飯飲酒 加送壁咚公主抱

近年不少商家為謀求生意，都會引入一些新噱頭和賣點。部分商家以「男色」作包裝，找來一身肌肉的猛男招待客人，成功殺出血路，吸引其他商戶仿效，陸續形成一個以猛男為軸心的「男色經濟圈」。

油麻地一間火鍋店，每周總有數天邀請猛男助陣。《星島申訴王》記者Bubble實地視察，發現有猛男駐場下，場內食客不單吃得高興、更玩得盡興：客人可邀請猛男為他們餵食、或被猛男牽着手一同搾橙汁等；猛男知道客人生日，更會主動為食客慶祝等，力求令場內氣氛提升。

其中一位被猛男「公主抱」的食客Sunny表示，被抱起一剎感到飄飄然，也感受到猛男硬實的肌肉。另一食客Collins，笑言體驗過猛男貼身伺候飲食，一定會再與朋友到訪用餐。

火鍋店「麻甩爐」負責人Rex表示，近年生意原本非常慘淡，周末不時只有兩、三桌食客。找猛男駐場前，他亦曾擔心有機會引來食客反感，僅抱着儘管一試的心態。豈料猛男駐場後，生意額急升6至7成，現時只要有猛男服務的日子，訂座率均是爆滿。他在未來繼續引入更多新活動和服務，吸引食客光顧。

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火鍋店憑猛男成功翻身，亦有在夜店林立的蘭桂芳開設的酒吧，憑猛男駐場起死回生。酒吧「魚蛋檔」負責人Louis表示，接手酒吧後引入猛男表演，生意額即時大升兩倍。不過他強調，猛男們赤裸上半身大騷肌肉，但都會拿捏尺度，「就算女士要求，但如果尺度太大都未必會滿足她，因為始終猛男是專業的，做回他平時的表演就可以了。」

負責統籌猛男兵團的團長Dragon表示，猛男有兩大規則需要遵守，包括絕對不可以與客人親吻、也絕對不可以與客人外出。曾經有客人突然親吻猛男，雖然猛男當刻躲避不及，但是不容許再次親吻。

記者Bubble當日體驗猛男在面前熱情獻舞，自言有點吃不消的感覺。相反其他到酒吧遣興的客人則玩得較放，猛男亦施盡渾身解數與客人互動，包括貼身熱舞、餵客人喝酒、牽客人的手引導對方撫摸其身上的肌肉等，成功哄得場內男士、女士非常開心。

受訪客人Hailey直言，猛男「壁咚」客人時的動作很有性張力，吸引她前來光顧，但談及會否擔心另一半知道，笑言：「我沒有男朋友！但如果有的話，好像不是那麼好。」已有女友的男顧客Damian認同，表示他曾經與女朋友一起到訪這家酒吧，認同看看可以，但不想她觸碰猛男。

猛男貼身演出，有人形容是賞心悅目，亦有人覺得是傷風敗俗；然而猛男們不斷操肌和練習才藝，原來亦有他們的夢想。下一集我們再聽聽猛男們的心聲，請留意《星島申訴王》男色經濟圈系列報道。

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