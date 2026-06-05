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星島申訴王｜男色經濟圈擴大 藝人龐景峰爆肌演出猛男秀 港女：見到猛男流口水

申訴熱話
更新時間：17:25 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:25 2026-06-05 HKT

上集《星島申訴王》報道有食肆及酒吧，請來猛男侍應催谷生意掀起「男色經濟」熱，猛男變得有價有市，急需招攬新血。有酒吧餐廳以時薪高達4,000元請人外，更找來星二代加入。一眾猛男更登上大舞台出秀，以騷肌跳舞及各項表演，讓女性為主的觀眾們熱血沸騰，興奮得歡呼失控。

錢小豪子參與猛男秀  龐景峰：無全裸無觸碰底線

《星島申訴王》到一間大型酒廊欣賞猛男大型秀，記者在表演當日提早到場，發現藝人錢小豪及郭秀雲的兒子、同樣入行做藝人的龐景峰（Andrew），早已在現場準備，並與觀眾合照。記者問他作為星二代出演猛男秀的感受，他直言：「我演出不是全身赤裸，只是不穿上衣耍功夫，我的概念是可以宣揚和推廣中華文化、中國功夫的傳承。」

表演當日，只見Andrew赤裸上身展示六塊腹肌，一開始便大打後空翻壓場，之後大耍功夫和雙截棍，成為演出亮點。完場後他大呼過癮，透露與猛男秀主辦方簽署了數次合作，希望下次8月1日表演前，在更多時間訓練下，表演可以更精采。

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相對龐景峰，部分猛男因未試過參與類似的舞台大型演出，顯得有點緊張，但仍做足準備，包括做掌上壓谷起肌肉，希望以最佳體態示人。開騷前，觀眾氣氛已十分熾熱，與丈夫一起到場觀賞的Sarah表示，百分之百放心老公不會呷醋，更不介意老公與女表演者互動；丈夫Pat則淡定回應：「她平時也和朋友看，她喜歡便好。」

當晚表演十分多元化，除了猛男的騷肌演出，還包括男女混合的舞台演出、鋼管舞等。對於女士來說，其中一個期待環節，就是被猛男施展公主抱，以及單對單玩忌廉這類互動遊戲。大部分互動均屬點到即止，但其中一名女觀眾，突襲式以舌頭舔向猛男的乳頭，還露出一臉滿足的表情。該名叫琳琳的婦人對記者說，見到猛男當然流口水，想把他們擁在懷裏。

成功演出的背後，猛男們付出了無數汗水和努力。記者採訪他們綵排時，眾人為操出肌肉線條狂均十分落力，做引體上升和掌上壓。猛男Irwin表示，一直很享受與客人互動和哄客人開心，自言天生很適合這工作。

猛男時薪差距大 150元至4000元不等

猛男團的團長Dragon表示，團隊由去年成立，目前約有20人，由於越來越多商家找他們駐場及表演跳舞，急需招聘更多新猛男。他透露，猛男初入行時薪大概150元，但如果有足夠才藝，時薪便拾級而上，特別是精於跳舞的肌肉型男，時薪可高達4,000元。

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綵排當日，亦有一位前來求職的健身教練Cyrus，即場展示一身肌肉，甚有信心勝任這份工作。他指出：「本身做健身教練也要聆聽客人需求，所以有信心。」團長Dragon強調，猛男表演雖然火熱，但並非毫無底線，「我們跳舞時，不會做出一些過火的動作，例如親吻。」，他說多數只是借位令效果變得親密和火辣，讓大家在視覺上享受整個表演。

是次大型猛男秀的策劃人Tiffany指出，她除了邀請Dragon的猛男團隊外，亦禮聘多名本地以至海外的表演者，共同參與是次大型表演，包括負責武術表演的藝人龐景峰。她表示，自己會全力發展這項娛樂表演，「你看見我們所有的人、我們的舞台，我們是不惜工本，投放很多資源下去。」她認為，雖然目前尚未到收成期，但未來一定會成功，「香港男性表演者值得更多被看見的機會。」

大家對猛男秀以及整個男色經濟圈，有甚麼看法？歡迎留言告訴我們。

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