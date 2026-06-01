星島申訴王｜「Save Lily」父母在家誕子至今未領出世紙 拆解逾期後果及出生地點填法

開設「Save Lily」專頁的港人父母連日來備受各界關注，二人聲稱2023年底在瑞典居留期間，當時兩歲的次女Lily被瑞典社福局強制帶走看管，他們回港開設社交平台專頁要求瑞典當局歸還撫養權，事件同時揭發母親關小姐香港家中分娩誕下幼子Danny，現時已兩個月大，惟二人以「宗教理由」拒絕提供DNA證明血緣關係，Danny至今仍未有出世紙。逾期未領出世紙有甚麼後果？在家中分娩，出世紙的出生地點如何填寫？無身份證明文件又對男嬰有多大影響？《星島申訴王》逐點拆解。

據港人父母曾先生、關小姐透露，大約2個月前在香港家中分娩誕下幼子Danny，至今未有出世紙，原因是入境處要求提交DNA檢測證明血緣關係，但二人以「宗教理由」拒絕提供，據知個案仍在拉鋸中。

出生多久需要申領出世紙？

根據入境處官網資料，根據香港法例第174章《生死登記條例》第7條，父母須在嬰兒出生後42天內，向出生登記處辦理登記。若有人刻意不依從法例辦理嬰兒出生登記，即屬違法，一經定罪，最高罰款港幣2,000元或入獄6個月。

按常規嬰兒出生後42天內可免費辦理出生登記。若然嬰兒出生42天後但不超過一年內辦理出生登記，便須繳付法定費用140元。如超過一年始行辦理，則必須獲得生死登記官批准並須繳付法定費用。

若然不是在醫院出生，出世紙的「出生地點」一欄又應如何填寫？據了解，若嬰兒在不在醫院出世，例如或街上或家中出世，出生地址一欄有機會填上家中地址或街道名稱，若嬰兒送往醫院途中的救護車上突然出世，出生登記記錄有機會填上「救護車」。

更多精彩內容：「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法

更多精彩內容：港女婿付$88,888禮金討好意頭 外母嫌少：人哋大陸俾幾十萬

沒有出世紙對兒童的影響？

若然沒有出世紙，會對涉事兒童構成什麼影響？根據資料，出世紙持有人在未達到11歲可以申請兒童身份證的年齡前，出世紙是最重要的身份證明文件之一，無論是申請入學、求醫、出國旅遊均需要出世紙以辦理相關證件或作身份證明，若然一直沒有申領，有機會損害涉事兒童醫療、教育和福利等相關權益。

有不願具名的私家醫生向《星島申訴王》表示，兒童求醫是基本人權，若涉事父母帶該名男童到私人診所或醫院求診，只需述明基本資料，例如男嬰叫什麼姓名及年齡便可接受診治。「公立醫院要你提交資料係想確認收取本地居民抑或非本地居民診金，私家醫院或私人診所無呢個限制，基本你講低個名，話證件後補都可以放行。」

該名醫生補充，唯一需要證明文件是注射疫苗，衞生署轄下的家庭健康服務母嬰健康院為合資格的初生至五歲嬰幼兒提供免費的常規疫苗注射，涵蓋預防肺結核、乙型肝炎、小兒麻痺、百日咳及麻疹等多種傳染病，前提是提交身份證明文件網上預約方可成行。

執業大律師陸偉雄則表示，根據《生死登記條例》，父母在嬰兒出生後42日內未有及時辦理出生登記，若未超過一年，未必已經犯法；若然超過一年後，涉事父母提出「宗教理由」拒絕入境處要求提交DNA檢測證明血緣，因而無法申領出世紙作抗辯，法官會視乎什麼宗教及具體什麼宗教理由而作出裁決，但他自言執業多年，從未聞有人成功以「宗教理由」拒交DNA樣本勝訴，而香港法律亦凌駕於宗教信仰或傳統習俗上，故他對此抱觀望態度。

翻查資料，香港曾出現長期在港逾期居留而導致的家庭悲劇。2015年5月，本港一名15歲英菲混血富家女Blanca Cousins因沒有出世紙，15年來過着無證生活，無法上學，最終跳樓自殺身亡，事後指揭發原因是掩護其菲籍母逾期居留長達20年；入境處同年亦揭發有3兄妹因掩護印尼籍母親，匿藏香港逾期居留近20年，其間從未上學，甚至足不出戶，當時年紀最大為19歲哥哥，其餘兩名妹妹分別17及18歲。

更多精彩內容：殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯