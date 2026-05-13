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星島申訴王 | 二手平台買演唱會飛騙案再進化 拆解冒充 Klook 轉票新騙局多人中招

申訴熱話
更新時間：15:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-13 HKT

涉及演唱會門票的騙案近年持續出現，手法亦不斷推陳出新。組合草蜢及農夫早前接連開演唱會，演唱會門票再次成為騙徒工具，多人中招。騙徒方式是聲稱可透過Klook平台轉讓門票，令買家信以為真，繼而墮入假冒客服人員的騙局，有歌迷更損失1.6萬港元。Klook已留意到相關騙案，並主動聯絡受害人了解事件，並指會在社交網站發佈公告，提醒大家網上購票時要保持警惕，避免墮入陷阱。

騙徒利用大平台博信任 自導自演引人落搭

《星島申訴王》在社交網站留意到，有受害事主講述受騙過程，騙徒的方式十分相似。其中一名受害事主在二手買賣平台購買農夫演唱會門票，賣家要求改用WhatsApp繼續溝通。騙徒聲稱為了「保障雙方」，會直接透過Klook平台轉讓門票，由於Klook為知名大型旅遊及票務平台，令事主放下戒心。

事主其後收到一封看似由Klook發出的電郵，內容有關門票轉讓。由於心急買票及基於對Klook品牌的信任，事主未有及時察覺電郵以Klook名義發出、但郵件實為Gmail賬戶的異常情況。當她按指示完成第一次轉賬後，騙徒指她未有備註電話號碼，要求事主再次轉賬、才能連同首筆款項一併退款。

隨後她收到另一封假冒Klook的退款郵件並附有二維碼，引導事主與WhatsApp假客服聯絡。對方來電時聲稱全程錄音，先要求她轉賬131港元並截圖「交易失敗」作驗證，製造測試轉賬不會成功的假象。

假客服其後表示要正式處理退款，要求她輸入一組代碼轉賬。事主因只能使用PayMe，騙徒隨即生成代碼7121.81，聲稱交易不會成功。受害人轉出7121.81港元後，轉賬順利完成。騙徒反指她因輸入備註，令資金被鎖在Klook戶口，要求再進行一次相同操作，否則會將她的資料交予警方，指控她洗黑錢，事主再轉出7378.88港元。不久，她在社交平台發現相同詐騙手法，才確知自己墮入騙局。

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換湯不換藥 假客服以洗黑錢威嚇 

另一名事主的中伏經歷也極度相似，她則分享，她在二手網站購買草蜢演唱會門票，當時她與賣家溝通後，對方提出在Klook完成交易。事主其後收到一封假冒Klook發出的電郵，限時10分鐘內要過數。事主完成轉賬後，隨即收到「訂單失敗」通知。賣家解釋因她過數時沒有備註電話號碼，系統識別不到付款人，但銀行已扣款，並表示可協助申請退款，但必須先完成轉票程序。

事主隨後接到一名自稱Klook退款部門的女子來電，要求她提供姓名、電話及銀行戶口，再叫她用PayMe轉帳131港元到虛擬銀行，並截圖顯示「交易失敗」作驗證。對方指因處理時間過長要重新驗證，輸入代號為6131.21，並要求她轉帳六千多元。

她表示PayMe沒有該筆款項時，對方竟叫她問朋友借，更聲稱對話全程錄音不可收線。事主覺得不妥要求收線10分鐘，對方隨即威脅指近日多人利用平台洗黑錢，若她不完成退款便會將資料交予警方。她堅線收線並上網查證，始發現Klook根本沒有門票轉讓功能，驚覺自己被騙，損失約6000元。

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網民紛紛稱遭同類詐騙 警方籲提防來歷不明賣家

《星島申訴王》總結多名受害網民的經歷，均是在二手平台與黃牛票賣家聯繫，對方要求轉用Whatsapp溝通，自導自演用Klook平台交易，以保障雙方利益云云。Klook已留意到相關騙案，並主動聯絡受害人了解事件，並指會在社交網站發佈公告，提醒大家網上購票時要保持警惕，避免墮入陷阱。

警方則呼籲，市民應從官方渠道購買門票，並提防不明來歷的賣家，並建議市民使用「防騙視伏App」或「防騙視伏器」，網購付款前輸入賣方電話號碼、轉數快號碼、專頁名稱等資料，以評估與該賣家交易的風險，避免墮入騙局。

此外，警方也精選了6個曾被舉報的假付款鏈接，共通點是騙徒會在域名前加上二手交易平台名稱，令連結睇落好似真，點知一撳就中招。警方呼籲，市民進行網購交易時堅持交易與對話都留在二手交易平台內，切勿將個人資料、網上銀行帳戶名稱與密碼或一次性密碼，輸入來歷不明的應用程式或網站。

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