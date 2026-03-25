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星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油

提防騙子
更新時間：07:45 2026-03-25 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-25 HKT

收數佬兇神惡煞要人還錢，揚言知道目標市民姓名和地址，不還錢就上門淋紅油云云，不過重點是，事主根本沒有問人借錢，沒有做過擔保人！近來不少市民，都紛紛收過這些白撞收數的電話，不勝其擾。 

任職模特兒的施小姐，早前就收到這種收數電話，說她欠債3萬元未還，「一開始他的態度已經很惡，表示我不還錢的話，就會被淋紅油。」由於對方說得出自己全名和住址，當時也感到害怕，「我說我會報警，他就掛了線。」施小姐隨即致電家人，看看有否人找上門，「家人跟我說沒有，沒有可疑的人上門。後來與朋友談起此事，認為來電者一定是騙子，不會真的上門。」

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接收數電話促還錢  女事主憂資料被盜用

即使害怕，但施小姐說面對這些白撞收數佬，不會不明不白地就範，「我不會付款的，因為我真的沒有借錢，亦沒有欠卡數。」施小姐唯一擔心的是，對方有齊她個人資料，會盜用作其他用途，「因為我覺得現在被盜資料太容易，讓人可以拿到我的私隱，可能是美容公司，可能是電訊公司，都擔心有人用我的資料，變成『被借錢』。」

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為何會出現一班白撞收數佬？《星島申訴王》訪問了從事財務借貸多年，在網上教人清數的王Sir。他認為除了有人在網上買入他人資料，再假扮收數佬行騙外，不排除有行內人參與，「應該是越來越多財務公司倒閉，倒閉後公司職員拿走(債仔)資料嘗試騙財。」

業界料有行內人參與 隔空靠惡行騙

王Sir認為這種白撞收數佬，稱得上無本生利，「例如我想騙五千元，我撥數個電話，我只要跟你喊打喊殺，一旦成功就有五千元。」他說如果一星期騙到兩個，已經有一萬元，認為過往一定有騙徒成功過，才會有人繼續做。

他建議市民，如果收到這種電話，應該報警求助。警方反詐騙協調中心(ADCC)，早前亦呼籲市民，提防這種假冒財務公司騙還款的騙局，如果遇到有人以各種理由，指示你交出個人資料及財產，應該主動查證，以及再三核實對方身份。如有懷疑，可致電「防騙易熱線18222」查詢。

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