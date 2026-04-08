星島申訴王｜上司WhatsApp被騎劫指示轉賬800萬 打工仔中伏：好驚被炒！

科技在促進溝通便利的同時，也隨時成為騙徒的勒索工具。「防騙視伏App」的騙局排行榜中，WhatsApp相關騙案始終高踞前三位。《星島申訴王》追蹤到兩宗受害個案，並拆解騙徒如何騎劫WhatsApp帳戶，誘使受害人轉帳鉅款，其中一宗損失金額更高達800萬港元，受害人心痛表示：「真的很怕被解僱！」

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一則「上司」訊息被騙走800萬

馮先生是一家貿易公司的職員，日常主要透過WhatsApp等通訊軟件及電郵與上司溝通，並按照上司指示處理公司匯款。這種工作模式卻被騙徒悄然利用，將馮先生變成了予取予求的「人肉提款機」。

馮先生表示，今年1月案發前，他才剛為公司轉出一筆500萬美元的款項。某天，他突然收到「上司」用WhatsApp發來訊息，直接指示他轉帳。馮先生不虞有詐，按指示分8次將總共800萬港元轉至不同的銀行戶口。

直到處理一筆高達2,000萬港元的大額轉帳時，他需要與上司當面確認，言談間順勢追問前述800萬港元的款項明細，上司卻表示從未透過WhatsApp要求他轉帳。馮先生才醒悟，上司的WhatsApp帳戶已被盜用，兩人立即報警處理。

這宗騙案不僅騙走了公司的巨款，更讓馮先生失去對工作的安全感：「這件事對我打擊很大，損失的金額等於公司一整年的總收入，我現在非常害怕被解僱。」

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一則「朋友」短訊 打工仔血汗積蓄被榨乾

另一名受害人阿日，是從事運輸業的基層市民，為了生計每日兼職兩份工。阿日憶述，不久前曾與一名女性朋友見面，對方提及正在租屋及準備搬家，他還熱心介紹租盤，其後收到「朋友」透過WhatsApp私訊向他借錢。由於當時工作正忙，阿日未有細看訊息內容，直覺認為朋友可能因搬家急需用錢，便不假思索地答應。

根據阿日提供的WhatsApp截圖，騙徒冒充其女性朋友，在今年1月時以搬家為由，先後兩次要求他轉帳共18,000港元至指定的「轉數快」戶口。其後，騙徒的胃口越來越大，第三度索取更大金額時，阿日以「沒有錢」為由拒絕，這場無止境的榨取才得以中止。

數日後，該名女性朋友親自聯絡阿日，告知她的WhatsApp帳戶早前因在網上購物時誤點可疑連結而被駭客入侵，並提醒他不要相信任何以她名義發出的借錢訊息。此刻，阿日才恍然大悟，立即報警求助。

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騎劫WhatsApp騙款金額不跌反升

上述兩宗WhatsApp被騎劫騙案並非冰山一角。根據警務處罪案數字統計，2025年全年共錄得1669宗WhatsApp騎劫騙案，按年下跌34.5%。數字雖有回落，但涉及金額卻由2024年的7300萬元，暴升2.3倍至2025年的2.4億元。騙徒胃口越來越大，一旦得手，便是一場「大豐收」。

警方分析，騎劫WhatsApp的手法層出不窮，包括透過事主點擊假冒WhatsApp頁面廣告連結，輸入驗證碼被盜用；又或受害人收到假冒「WhatsApp」發送的釣魚訊息，點入假網頁後按指示輸入騙徒提供的「八字代碼」等，導致WhatsApp帳戶被騎劫。

由一通假冒上司的訊息，到一句朋友借錢的問候，騙徒正是利用人與人之間的信任與忙碌中的疏忽。《星島申訴王》再次呼籲市民要提防受騙，除了多加留意警方最新防騙資訊外，還要善用「防騙視伏器」升級版，在點擊連結或轉帳前，先看清、再想清，別讓一時大意，換來一生抱憾。

如果遇到新式騙案，歡迎向《星島申訴王》報料，齊齊打擊騙案。