星島申訴王｜清潔團隊公開7大家居衛生黑點 教你秒殺浴室水垢、廚房油漬

對於工作繁忙的香港人而言，做起全屋清潔無疑是一項艱鉅的挑戰。特別是面對浴室日積月累的水垢、廚房難以清除的油漬，以及洗衣機內部隱藏的污垢等清潔死角，常常讓人感到束手無策。 《星島申訴王》特別邀請專業家居清潔團隊「CleanifyHK」，由00後老闆Jason及其團隊親身示範如何利用隨手可得的日常工具及清潔用品逐一破解7大家居衛生黑點，傳授高效省時的清潔技巧，助市民輕鬆應對掃除挑戰。

專業清潔團隊 逐一拆解家居七大衛生黑點

黑點1：浴室玻璃水垢

浴室玻璃門上的水垢，是許多家庭主婦的共同煩惱，即使費力擦拭也難以根除。Jason建議，可先噴上酸性清潔劑軟化水垢，靜置一段時間後，用鏟刀保持45度角輕輕刮走七成水垢。然後用梳打粉倒在海綿上對玻璃清潔，利用其研磨作用深入玻璃凹凸位，最後以清水沖洗，玻璃即可回復潔亮。

黑點2：花灑頭水漬

另一個經常被忽略的清潔死角，是每日使用的花灑頭。Jason指出，花灑頭若長期不清潔，容易積聚水漬和滋生細菌。清潔時，建議先將花灑頭可拆卸的配件逐一取下，噴上酸性清潔劑後，以廚房紙或保鮮袋將其完全包裹，並靜置半小時至一小時，讓清潔劑有足夠時間分解污垢。之後，水漬便能輕易地隨清水沖走，讓花灑頭潔淨如新。

黑點3：爐具油污

廚房中的抽油煙機隔油網和焗爐層架，經過長時間使用後，往往會積聚厚重的食物殘渣與頑固油漬，成為清潔時的一大挑戰。對此，Jason分享了一個核心清潔秘訣——「給予時間等待」。他解釋，在噴上適當的清潔劑後，切勿急於擦拭，應耐心靜置約一小時。這段時間能讓清潔劑充分滲透並分解污垢。等待過後，只需用布輕輕擦拭，油漬便能輕鬆去除，完全無需費力猛刷，更能有效避免在清潔過程中刮傷器具表面的塗層。

黑點4：櫥櫃底部

很多市民清潔櫥櫃時只會擦拭抽屜的內部，卻忘記了抽屜的底部，而這位置其實是曱甴躲藏的溫床。Jason指曾遇過一個案例，把抽屜整個拉出來後，發現底部竟藏了幾十隻曱甴屍體。因此他建議要定期將抽屜完全抽出，徹底清潔底部，才能有效杜絕蟲患。

黑點5：洗衣機

洗衣機是被人們經常忽視的異味來源之一，異味通常源於長期未清理的殘留物。Jason現場示範，洗衣粉槽可以按壓拆出來清洗；而洗衣機的去水口過濾器，則是一個極少人注意的「黑點」，如果長期不清理，有機會堵塞導致污水倒流。就像他們當天處理的那部洗衣機，將過濾器拆出來後，發現已經發黃、積滿灰塵，甚至還有髮夾藏在裡面。Jason提醒，清潔前要先鋪好毛巾，因為拆開時會有積水流出。取出過濾器後，噴上清潔劑，等污垢軟化，再用刷子擦洗乾淨即可。

黑點6：牆身霉菌

在香港，每當「回南天」或潮濕季節來臨，室內牆壁便容易滋生霉菌，甚至引來蟲患，成為許多家庭的困擾。Jason建議，在處理這些惱人的霉斑時，可以將稀釋後的漂白水與長毛刷配合使用，輕輕塗抹於發霉的區域。靜置大約一小時後，霉菌便會自然變白並脫落。然而，他特別提醒，此方法僅適用於防水牆面。如果牆身會吸水，最佳的處理方式還是重新上漆，以徹底解決問題。

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黑點7：地板縫隙

針對地板縫隙中難以清除的頑固污漬，Jason指出，一般家庭常見可以加入梳打粉，擦洗縫隙務求加強除污效果。如情況許可，便可使用蒸汽機進行深層處理。

這種方法利用高溫蒸汽的熱力，將深藏在縫隙內的污垢有效溶解。過程中，污水會被「蒸」出表面，再用毛巾擦拭乾淨即可。清潔前後的效果對比非常明顯，而且由於減少了化學清潔劑的使用，對於有飼養寵物的家庭而言，是一個更加安心的選擇。

「家居清潔秘笈」背後 00後創業者

分享這些專業家居清潔秘笈的，正是一支由00後Jason與女友阿心創立的團隊「CleanifyHK」。Jason原主修體育，卻在偶然間發現自己對清潔工作的熱誠與天賦，最終毅然退學，投身社會。

創業初期，他們僅憑抹布、鋼絲刷等基本工具，面對頑固污漬，清潔過程漫長而艱辛。Jason坦言，家人起初亦不諒解，認為「讀咁多書，竟然要去幫人搞清潔」。然而，他的堅持最終贏得了父親的支持，更主動為他添購專業裝備。

為了精益求精，他們積極研究外國頂尖技術，逐步掌握了如「酸性清潔劑配合鏟刀」對付玻璃水垢、靜置法分解廚房油漬，以及利用高溫蒸汽機深層清潔地板縫隙等高效技巧。

正是這些不斷精進的專業知識，讓他們能將原本耗時20小時的深度清潔，大幅縮短至6小時完成，向客戶證明了年輕團隊的實力與價值。

不知道大家在清潔家居時，有沒有遇過什麽難以清潔的棘手位置？歡迎在下面留言討論。

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