外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因

洗手盆去水位表面乾淨，卻傳出陣陣異味？近日一名租客經歷了一場「浴室異味驚魂」，事主在家中突然聞到強烈的「垃圾味」，起初誤以為是毛巾發臭，細查之下才驚覺惡臭源頭竟是洗手盆及去水渠。有資深驗樓師接受《星島頭條》查詢時表示，相信是隔氣內的儲水自然蒸發，導致臭氣長驅直入。

倒清潔劑及熱水 異味僅暫時消失

事主租住康怡花園一個低層單位，入伙半年以來一切正常。惟早前從日本外遊數日返港，在浴室洗滌衣物時突然聞到濃烈的「垃圾味」。事主最初懷疑是毛巾發臭，逐一檢查後才確認異味正是來自洗手盆去水位，而奇怪的是只要一打開水龍頭，水流便會暫時將臭味掩蓋。

為解決困擾，事主查看喉管結構，發現底部裝有U型隔氣，但因無法拆開清理，遂參考網民方法，倒入清潔劑及通渠粉，靜置數分鐘後再用熱水沖洗。雖然異味暫時消失，但事主仍擔心臭味反覆出現。

事主在家中突然聞到強烈的「垃圾味」，起初誤以為是毛巾發臭，細查之下才驚覺惡臭源頭竟是洗手盆及去水渠。

對此，資深認證驗樓師賴達明（明哥）表示，住戶以清潔劑或熱水消除渠管臭味的做法，僅能短暫掩蓋氣味、溶解少量油脂，根本無法根治問題。化學清潔劑的濃烈香味只會暫時壓過臭氣，未能阻擋渠管臭氣倒流，濃度過高更會侵蝕喉管，甚至引起人體不適。

專家拆解3大發臭成因

針對這類突發的喉管異味問題，明哥分析主要有三大成因：

1. 未安裝隔氣：單位裝修（尤其浴缸改企缸）時，施工人員不慎遺漏安裝隔氣，成為臭氣入侵的主要隱患；

2. 隔氣損壞失效：原有隔氣配件老化、破損，喪失阻隔臭氣的功能；

3. 水封乾涸：這是最普遍的成因，住戶因外遊長時間無用水，隔氣內的儲水逐漸蒸發，失去「水封」屏障，渠管內臭氣直湧室內。

資深認證驗樓師賴達明。

家用排水渠應具隔氣裝置

明哥表示，所有家用排水渠都應具備隔氣裝置，其主要功能是透過積存少量水形成「水封」，封阻排水管的異味和蟑螂進入室內。

隔氣一般可按外型分為4大種類，包括U型、S型、樽型（Bottle Trap）及P型，其中樽型氣隔是香港住宅洗手盆和鋅盤最常見的排水配件，通常安裝在洗手盆下方的去水管位置，緊接去水器下方。至於該住戶洗手盆所使用的是傳統U型隔氣，由於較淺且水量少而容易乾涸，日子久了容易引發異味甚至漏水問題。

樽型氣隔（Bottle Trap）是香港住宅洗手盆和鋅盤最常見的排水配件，呈樽狀，能利用存水封鎖污水管臭氣。

情況允許可更換樽型隔氣

要徹底解決異味，明哥表示最簡單的方法是定期倒入500毫升清水，以重新注滿水封，這亦符合屋宇署建議的日常保養做法。住戶毋須倒入漂白水，以免污染環境。

另外，若情況允許，建議住戶可考慮更換為樽型隔氣，方便日後直接扭開洗手盆底的隔氣進行物理清理，清除積聚的頭髮與油脂。若確認單位內完全沒有隔氣裝置，則強烈建議聘請專業師傅重新安裝，以絕後患。

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