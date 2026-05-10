浴室反覆發霉不只是濕氣重？即學3個簡單清洗方法秒殺霉菌 保持浴室清潔舒適

以為浴室開足抽氣扇就不會發霉？反覆發霉不只是濕氣重？有日本機構教3個極簡單的防霉秘訣，只要養成洗澡後順手做的好習慣，就能瞬間秒殺霉菌。

即學3個簡單清洗方法秒殺霉菌 保持浴室清潔舒適

根據日媒《grape》報道，浴室容易滋生霉菌，絕對不只是因為濕度高。黴菌最愛在溫度介乎20至30度、濕度高於70%的環境下生長，並以灰塵、污垢、梘垢及水分為食糧。換言之，每次洗澡後，浴室就完美具備了黴菌大爆發的所有條件。若不徹底清除黴菌根部，黴菌很快又會死灰復燃。對此，日本住房金融普及協會教3種方法，就能輕鬆切斷霉菌生機：

3個簡單清洗浴室方法

1.洗澡後即時沖走污垢

許多人習慣將洗廁所的任務留待第二天，但在此期間，污垢已經殘留，增加黴菌滋生的風險。當梘垢和水垢一旦乾透，就會變得極難清洗。建議最後一個洗澡的家庭成員，最好順手用海綿及浴室清潔劑輕輕擦洗整個浴室，再用毛巾抹去殘留水珠，有效地防止黴菌滋生。

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2.淋高溫熱水沖洗

用熱水沖洗發霉黑點及角落其實更有效，因為熱水不但能輕易洗走黴菌最愛吃的皮脂污垢，高溫更能直接削弱黴菌本身。建議針對通風不良及容易積聚污垢的區域，用高壓熱水徹底沖洗。沖水後抹乾，能加快乾燥速度。如果有鏡子，就像地板和牆壁一樣，用熱水澆在上面並擦拭，既防霉又能防止水垢積聚。注意使用熱水時務必小心，避免燙傷。

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3.務必將浴室徹底擦乾

防止浴室發霉的最有效絕招，就是不留任何水分。若家中有24小時通風系統，最好讓它長開；若只有普通抽氣扇，沖涼後應一直開著，直到浴室完全乾透為止。每次開抽氣扇的時間最少為3小時，由於抽氣扇耗電量極低，即使睡覺或外出時長開也無妨。此外，開抽氣扇時可將浴室門打開一條小縫，讓新鮮空氣產生對流，有助浴室更快變乾。但需留意濕氣會否流入走廊或房間，可自行調整開門幅度。

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