星島申訴王 | 客人突翻舊賬 控訴「林作站」賣假袋 林作獨家回應：能安排退款 不算什麼錢！

人稱「抽水王」的前大律師林作，自捲入JPEX案後稍見低調，惟日前卻因其網店傳出「賣假袋」疑雲，再被推上輿論風口。

由他創立的網上買賣平台、專賣二手名牌和奢侈品的「林作站」，有網民指控購得的Dior手袋懷疑為假貨。隨後再陸續有數名事主，聲稱也曾於該平台買到高仿的「超A貨」。針對有關指控，林作獨家向《星島申訴王》作出回應。

客戶稱買三個袋均屬假貨「嬲到震」 林作獨家回應

事件起因，是一名網民N小姐日前在社交平台Threads發文投訴，稱數年前透過「林作站」購得懷疑為假貨的Dior手袋。帖文迅速引發熱議，多名網民相繼分享類似經歷。其後，另一名事主C小姐更公開表示，自己早在2022年已於該平台買到Gucci假手袋，當時曾向林作反映，最終獲得退款。其他自稱曾光顧「林作站」的網民，更揚言在該網店買了三個袋、後來發現全部均為假貨，「嬲到震」。

針對「賣假袋」的指控，林作獨家向《星島申訴王》作出澄清，表示「林作站」的性質並非零售商或品牌代表，而是一個類似Carousell、eBay的二手及代放中轉平台。他解釋營運流程：「我們代收款項，供貨予買家後，再將錢歸於代放客，從中抽取服務費。」他強調平台並不擁有貨品，亦非原廠代表。「我連放售的客戶的代表都不是」。

林作又補充，該平台已於三年前停止運作，原因是「生意難做」。

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否認故意售假 作退款承諾時不改寸嘴本色

對於被指控「故意放售有問題貨品」，林作強烈否認。他解釋，平台同事會找坊間師傅驗袋，但坦言無法做到如專門店人員般專業。部分客戶為公眾人物，「他們都是有名有姓，有問題可直接找回賣家，因此未必需要特別驗證。」

林作強調，平台一直負責任，只要客戶對貨品不滿，至今仍會安排退款。「我們從來負責任，只要客人想退貨退款，亦安排退款。」他反駁，若服務真的如此有問題，「不會在這個時候才有人走出來」，又指不滿意的客戶屬少數，且全部已獲妥善處理。

不過在回應當中，林作亦不改其寸嘴和惹火本色。他首先埋怨在網上爆料的人士，未曾聯絡他們詢問退款事宜便發起網絡公審，「對他們不公道」；又表示自己雖然不及傳聞不和的富三代鍾培生有錢，但暗示自己絕對賠得起，隔空向投訴他賣假袋的客戶稱「佢個袋，也不是什麼吧」，暗示相關金額對他來說不算什麼錢的意思。

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裕美出面護男友 稱事件已經解決

林作續稱，已主動聯絡該名事主N小姐並釋出善意，與事主聯絡核對資料後，已進行退款，「絕對保障到她」。至於2022年GUCCI袋的事主，林作僅重申平台對所有客戶一視同仁：「只要客人想退貨退款，我們都會安排。」

林作女朋友裕美則強調，N小姐已與林作協商，指當時是網站運營員工態度不佳，因此發帖文申訴，N小姐知道事件與林作和裕美無關，其後已刪除帖文。

林作女友裕美稱，事件已經告一段落，N小姐已經刪帖。(資料圖片)

林作與女友裕美分享家中的名牌，大曬珍藏。(資料圖片)

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