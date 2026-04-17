星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準

《星島申訴王》早前報道一宗駭客入侵證券戶口的離奇案件，曾經任職地產界高層楊女士在旅行期間，被駭客入侵證券戶口損失900萬元港幣。類似事件竟接連發生，任職IT行業的受害人Marco（化名），自認網絡安全意識充足，惟他與太太的銀行戶口仍然被入侵，一覺醒來後發現銀行賬戶在深夜時分被人分6次轉走21萬元。

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駭客吼準深夜睡覺時間 轉走事主帳戶21萬元

事主Marco向《星島申訴王》申訴，案發當日凌晨，Marco與太太正在熟睡之際，駭客悄然潛入他們的銀行帳戶，透過網上銀行及轉數快（FPS），將資金分批轉走。Marco憶述：「我是早上發現我太太的戶口，首先大約三萬多元被轉走，之後陸續三萬多元、四萬多元、再三萬多元，轉到一位黃姓人士的戶口，分6次過了21萬多。」

由於整個過程都在深夜時分發生，Marco及太太毫無察覺，醒來後才驚覺戶口的21萬不翼而飛。駭客的野心其實不止於港幣存款，更嘗試偷取Marco夫婦的其他資產。Marco指出，駭客曾動用他們的日圓、歐羅等外幣戶口，惟未成功。此外，駭客亦曾試圖操控他們一個聯名證券戶口內約10萬元的證券戶口，由於當日無開市，交易未能執行。

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駭客技高IT男認輸 「追回損失機會渺茫」

Marco形容，駭客操作極其精準，似乎對他們作息時間瞭如指掌。作為IT從業員，他自問與太太一向注重網絡安全，從不點擊可疑連結，亦不會在公共電腦或不安全的網絡環境下登入銀行帳戶。如今竟在毫無預警下被盜取逾21萬元，他坦言：「所以是很奇怪的操作，是非常精準的。」

事件對Marco造成的打擊，不單是金錢損失，更重創了他作為IT人的尊嚴。「我自己身為IT從業員，非常注重網絡安全。心情是都非常忐忑和不開心的，那也給到我沉重的壓力。」事件發生後，Marco立即向銀行求助，並報警處理，「銀行就說那些錢就拿不回來，已經去了姓黃（Huang）的戶口。那個黃氏也都散走所有錢，所以銀行都做不到任何事情。」

對於能否追回損失，Marco認為機會渺茫。Marco是在滙豐銀行的賬戶，被人轉走金錢，滙豐銀行回覆《星島申訴王》查詢，表示不評論個別個案，但強調銀行的流動理財應用程式，一直採取多重保安和風險監察措施；銀行不時提醒客戶，不要將保安資料告知他人，並應採取一切合理的預防措施。

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兩案共通點：時機精準 事主具安全意識亦防不勝防

今次案件與上集楊女士的遭遇作對比，發現兩宗案件存在多個共通點。首先駭客選擇的犯案時機，都是事主最難察覺帳戶異動的時候。楊女士是在搭飛機旅行的航程期間被操控戶口，而Marco則是在凌晨熟睡時被轉走款項。駭客刻意揀選事主無法即時查看手機或接收銀行通知的時間段下手。

無獨有偶，兩名事主均具備網絡安全知識。楊女士的丈夫是IT專業人士，向來注重網絡安全，只在住所使用自己的電腦進行交易；而Marco也是IT從業員，對網絡安全有相當認知。然而，最終仍然防不勝防，成為駭客獵物。

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專家剖析：零日漏洞成駭客利器 防火牆保平安

為解開這個謎團，《星島申訴王》再次邀請科技罪案警政顧問小組前成員、目前在院校任職的港專協理副校長林森教授分析案件。林教授指出，兩位事主除了可能誤撳含木馬程式的連結，亦可能在不知不覺間中了「零日漏洞」（Zero-Day Vulnerability）的陷阱。所謂「零日漏洞」，是指軟件或系統中存在未被開發商察覺、亦未被修補的安全漏洞，在這段空窗期間，裝置有可能被悄悄入侵。

林教授續稱，「駭客可以在短短一分鐘內，透過木馬程式控制受害者的手機，並獲取有價值個人訊息。」換言之，駭客對於事主何時外遊、何時睡覺當瞭如指掌，自然可以在事主最不察覺的情況下犯案。

他提醒市民，使用電子裝置時必須提高警覺，除了切勿胡亂點擊陌生或可疑連結外，亦應避免使用公共Wi-Fi登入銀行帳戶。萬一不慎點擊了可疑連結，應立即關閉電話，並尋求專業人士協助掃毒。當然，最佳做法是在電子裝置下載及設定防火牆，防範於未然。

如果大家亦曾試過面對網絡安全威脅，甚至曾有所損失，不妨聯絡《星島申訴王》或留言分享。

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