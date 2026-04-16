星島申訴王｜放蛇揭開減肥餐專頁「呃錢」全過程 先訂購再退款洗劫銀行帳戶

網購騙案手法層出不窮。《星島申訴王》發現，社交平台近期湧現大量假冒專頁，以「訂購減肥餐」為餌騙取金錢。記者放蛇喬裝顧客實測，發現騙徒謊稱餐點由旺角朗豪坊一間西餐廳製作，但該餐廳店員澄清並無此事，並已報警求助。警方「守網者」亦發文提醒，有受害人因誤信社交網站的假廣告，在「假客服」誘導下以辦理退款為名，誤輸入巨額數字作為轉賬金額，單一損失高達250萬元。

「一直以為自己好醒唔會中伏，但（騙案）根本無所不在，未中伏唔代表唔會中。」有受害人在社交平台發文，講述墮入偽冒減肥餐盒騙局的經過。她表示，自己4月14日早上在Facebook看到一個健康餐盒廣告，看似正常不過，於是透過WhatsApp查詢詳情，更與朋友一同落單。當日下午，她透過轉數快（FPS）過數 $2230 予對方。對方確認收款後，着她轉往另一個WhatsApp帳戶繼續跟進。

豈料當日深夜11時55分，騙徒突通知：「人手不足，送唔到，要取消訂單，明天下午退款。」受害人立即回頭搜尋原本的Facebook專頁，發現已經消失得無影無蹤。她隨即網上電子備案，感嘆：「即日發現報案唔算慢啦下話？唔會咁都做唔到嘢掛？」她呼籲其他受害者盡快備案，強調越早報案，越有機會追查資金去向。

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記者放蛇實測 騙徒冒認朗豪坊門巿催過數

記者根據受害人提供的線索翻查，發現原專頁雖已刪除，但社交網站上仍有類似的減肥訂餐詐騙專頁，這些專頁的聯絡電話與詐騙受害人聯繫電話雷同。該專頁更上載相片，暗示食物製作源自旺角朗豪坊一間西餐廳門巿。

記者以顧客身份向該涉事餐廳查詢，店員看到網頁後立即澄清被偽冒，公司負責人上周已就事件報警及向Facebook檢舉，同時感歎「佢哋出網頁的速度快過我哋檢舉。」該名店員更強調，店舖沒有提供任何網上減肥訂餐服務，提醒顧客切勿上當，收款帳戶或電話應以餐廳官方為準。

記者翻查假專頁餐盒成品相片再進行網上比對，發現餐盒相片來源自泰國一個分享美食的群組，再利用AI圖像擴展技術，加入一個疑似西餐廳英文名的紙袋似假亂真，但經查證上述餐廳並不存在。

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記者再根據搜索到的詐騙專頁聯絡方式WhatsApp騙徒，對方自認是「GoodDay減肥訂餐」公司負責人，提供介乎 $624至$1680 的訂餐套票，聲稱最平每餐只需$28，更強調免運費送餐及可隨時更換送餐地點。當記者填妥表格後，騙徒隨即游說加碼訂購$550鮮榨果汁飲品，企圖加大騙款金額。

記者一度質疑對方真偽，要求對方提供門市地點。騙徒竟提供朗豪坊西餐廳的門巿營業地址，並聲稱「可以現場畀(錢)」。當記者佯裝改為網上付款，騙徒隨即提供轉數快付款碼，並在半小時內催促盡快過數。記者其後表露身份要求回應，對方即「已讀不回」。

守網者揭「FPS ID」陷阱 單一損失高達250萬

根據騙徒提供的手提電話號碼，記者放上「防騙視伏APP」搜尋後顯示為 「高危有伏」。警方「CyberDefender 守網者」專頁周三（15日）發文提醒，近日有受害人於Facebook看到假冒「健康餐廣告」，透過廣告連結聯絡「假客服」訂購及付款，及後騙徒訛稱健康餐無貨，要求轉至WhatsApp辦理退款。

為了令受害人「入局」，騙徒再指示受害人在網上理財戶口透過轉數快輸入「FPS ID」，並輸入兩組聲稱是「退款編號」的號碼—「4位號碼」及「6位號碼」。然而，這兩組號碼實際上分別代表 「千位港元」 及 「十萬位港元」 的轉賬金額！有受害人將轉帳金額誤認作退款金額，結果被轉走巨款，單一宗損失高達250萬港元。此外，過去一周，警方共接獲逾250宗網上購物騙案，總損失超過1,300萬港元。

警方提醒防騙小貼士：

-切勿輸入陌生人提供的 FPS ID 或號碼，這可能是詐騙轉賬指令；

-若遇到退款問題，要直接聯絡官方客服，切勿透過非官方渠道聯絡；

-查證是否騙徒，應下載 「防騙視伏App」 進行搜尋。