星島申訴王 | 婦人啟德河放生淡水魚 動物保育者怒斥放生變殺生：偽善影響生態

啟德河近日發生不當放生事件，隨即引起市民熱議。有網民拍攝到一名女子手持數個膠袋，將三至四條體型龐大的大魚直接倒入啟德河中，而這些魚類疑似是從街市購入的淡水魚。《星島申訴王》將相關影片交給「龜途」負責人陳仲邦（Bon）觀看。他指出，在未經科學評估下胡亂放生，可能對本地生態造成不可逆轉的破壞，甚至直接導致動物死亡，因此呼籲公眾切勿輕率放生。

婦人疑將淡水魚倒入河中 網民直斥「殺生」

影片在網上曝光後，不少市民對此行為表示震驚與無奈。有網民留言批評：「從那麼高的地方扔進河裡，根本是虐待動物。」也有市民呼籲，若再目擊類似行為，應立即拍攝存證，並向漁農自然護理署或愛護動物協會舉報。

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啟德河生態脆弱 非法放生屢禁不止

過去曾有不少市民在啟德河放生巴西龜、鯉魚、甚至巨型淡水食肉魚「福鱷」等外來物種，對河道生態造成巨大壓力。致力於動物保育的「龜途」負責人陳仲邦，接受《星島申訴王》訪問時表示，無論出於何種善意，在啟德河進行放生都是極度不恰當的行為。

他指出，該類放生行為主要存在兩大問題：第一，放生的魚類極有可能是外來物種。香港市面上常見的觀賞魚或食用魚，很多並非本地原生品種。若將外來物種放入啟德河，一旦牠們適應環境並成功繁衍，便可能與本地魚類競爭食物和棲息地，甚至捕食本地物種的幼體，嚴重破壞啟德河來之不易的生態平衡。

其次是物種與水域環境不符。陳仲邦強調，啟德河一帶的水域屬於鹹淡水交界區域，鹽度較高。若將淡水魚直接投入鹹淡水環境，魚隻會因滲透壓失衡而無法適應，最終在短時間內死亡。「所謂放生，最終變成殺生，這完全違背了放生者希望積德行善的原意。」

啟德河並非首次有人放生，啓德河早年出現一條一米長、北美洲南部巨型淡水食肉魚「福鱷」（又名鱷雀鱔），疑為有人放生，引起不少關注。

漁農自然護理署提醒市民，放生動物前必須謹慎思量。根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

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