星島申訴王 | 黎明演唱會「紅蘿蔔」手燈爆紅 騙徒稱免費贈送 粉絲險中伏：有毒Link

黎明最近在紅館舉行一連十場的演唱會，再度發揮其幽默本色，送給每位入場觀眾一支造型趣緻的「紅蘿蔔」手燈。這份心思巧妙的紀念品，不僅成功在社交媒體上掀起熱議，更成為粉絲們瘋搶留念的目標。然而，《星島申訴王》發現，有詐騙集團正利用這股「紅蘿蔔」熱潮，看準粉絲們渴望擁有的心態，在社交平台上散布「免費贈送」的虛假訊息，意圖騙取個人資料或金錢。已有粉絲險些受騙，幸好及時識破騙局，並立即在社交網站上公開事件，藉此提醒其他市民和歌迷們務必保持警惕，切勿因一時心急而墮入陷阱。

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黎明周邊免費送 點入網站欠中計

《星島申訴王》發現，近期在Threads上出現多則聲稱免費送出黎明演唱會紅蘿蔔螢光棒的帖文。這些帖文有共通點，騙徒通常附上一張紅蘿蔔螢光棒的實物圖片，「免費贈送」、「機會難得」等誘人字眼，吸引粉絲的注意。接著指示有興趣的粉絲發送私人訊息（DM）聯絡，以索取禮品。一旦粉絲發出私訊，騙徒便會發送可疑的釣魚連結，或直接索取個人資料。

一名險些受騙的粉絲分享，她在私訊聯絡對方後，發現了幾個疑點，首先是地點不符，對方身處台灣，與香港的演唱會地點有矛盾。其次是私訊中的用詞和語氣，與原始帖文的風格明顯不同。最後是對方最終發送了一個可疑的虛假連結，意圖不明。

自稱台灣賣家 不用常規速遞方式

該名粉絲分享騙徒的詳細詐騙手法，她發送發送私人訊息（DM）給對方後，對方表示不使用速遞到付模式，而是傳送的一個標示為「7-11賣貨便」的連結網頁。她點擊連結後，該網站會要求輸入身分證字號、姓名、電話、電子郵件及住址等大量個人資料，並進一步提示需「繳交寄件費」才能完成流程。

該名粉絲醒目地發現，對方給予的網站連結，與台灣官方「7-11賣貨便」網站完全不同，且頁面中的多項功能按鈕皆為失效狀態。更關鍵的是，官方「賣貨便」僅提供「取貨付款」及「信用卡」等收款方式，但詐騙網站卻只提供「銀行轉帳」選項，與官方流程明顯不符。

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其實，騙徒利用「7-11賣貨便」假網站連結詐騙已非新鮮事，台灣當局曾告誡公眾表示，這類詐騙的核心手法都是利用民眾對「熱門商品」的渴望，以及「免費獲取」的貪小便宜心態，透過社群平台散布誘人訊息，再以「點擊連結」或「私訊索取」的方式，一步步引導受害者進入詐騙陷阱。

《星島申訴王》呼籲各位，對於任何聲稱免費贈送熱門商品等信息，都應保持高度警覺，應透過官方管道確認活動真偽，切勿因一時貪念而誤入詐騙陷阱。

如果大家曾經試過網購被騙，不妨與《星島申訴王》聯繫。

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