星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！

香港最近出現數宗體型龐大、外貌兇猛的鱷龜被棄養郊野個案。最近一宗發生在今年1月中旬，有市民在元朗大生圍魚塘，發現一隻長1米、重85公斤的大型鱷龜出沒。該隻鱷龜傷痕累累，被救起後需要送醫救治；另一宗則發生在去年底，一隻近半米鱷龜在荃灣曹公潭被救起。救起兩隻鱷龜的「龜途」負責人陳仲邦（阿邦）接受《星島申訴王》訪問時表示，幾乎每個月都有鱷龜拯救事件，呼籲市民不要因一時興起飼養繼而隨意棄養，不但對本地生態鏈造成不可逆轉的破壞，同時亦會令這些動物無辜受傷，甚至人道毀滅。

阿邦指出，鱷龜原產於北美，是龜類中的「食肉獸」，除了人類外幾乎沒有天敵。鱷龜成年後體長可達0.8至1米，體重更可超過100公斤，壽命極長，能活過百歲，今次在元朗魚塘救起的鱷龜，是他所有救過的鱷龜中體型最大。

與常見的寵物巴西龜不同，鱷龜性情兇猛，平時多潛伏水底會張開佈滿利齒的嘴巴，引誘獵物靠近再發動迅猛攻擊，咬合力驚人，能撕裂或吞食各種魚類、兩棲類甚至小型哺乳動物。他指，曾有市民因為飼養鱷龜被咬斷手指的事件，強烈呼籲市民切勿購買鱷龜當作寵物。

阿邦又解釋，鱷龜生命力非常頑強，能適應各種水域環境，一旦進入香港的河流或水塘，本地許多原生動物都可能成為其食物，嚴重破壞生態平衡。以曹公潭發現的鱷龜為例，他到場營救的時候發現該處稍大的魚類幾乎絕跡，疑與鱷龜的捕食有關。

「恐龍BB」惹人愛 市面水族店易入手

為何鱷龜會出現香港郊野？阿邦解釋，幼年鱷龜因背甲嶙峋，外形酷似「恐龍BB」，加上受《侏羅紀公園》、《哥斯拉》等影視作品影響，吸引不少人，尤其是年輕人買來當新奇寵物。無論在本港旺角的「金魚街」多家水族店，乃至網購平台，都能輕易以約200至300港元的價格購得鱷龜幼體。

《星島申訴王》記者到旺角金魚街查詢，有店員坦言若擔心鱷龜長得太大，可以用9吋缸養就可以，更指牠不會長大。阿邦則指，這種銷售誤導，令不少買家在日後，一旦鱷龜快速長大、變得具攻擊性及需要巨大飼養空間時，因無法應付而選擇棄養。

無買賣便無棄養 飼養前了解風險

阿邦透露，除了鱷龜外，其組織接收的棄養動物數量驚人，除鱷龜外，亦包括各種蛇類、蜥蜴等非本地常見寵物。他最後補充表示：「這些動物本身沒有罪，牠們沒有選擇，但明顯有些物種並不適合在香港一般家庭飼養。」

他強調，鱷龜的天生屬性是成長快速、體型巨大、具危險性且壽命極長，但不是牠們的錯。錯的是飼養這些寵物前沒有深思熟慮，沒有考慮其習性、長遠照顧。因此，他呼籲市民飼養寵物前，必須做好資料搜集，了解潛在風險。

