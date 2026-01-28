Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-28 HKT

香港最近出現數宗體型龐大、外貌兇猛的鱷龜被棄養郊野個案。最近一宗發生在今年1月中旬，有市民在元朗大生圍魚塘，發現一隻長1米、重85公斤的大型鱷龜出沒。該隻鱷龜傷痕累累，被救起後需要送醫救治；另一宗則發生在去年底，一隻近半米鱷龜在荃灣曹公潭被救起。救起兩隻鱷龜的「龜途」負責人陳仲邦（阿邦）接受《星島申訴王》訪問時表示，幾乎每個月都有鱷龜拯救事件，呼籲市民不要因一時興起飼養繼而隨意棄養，不但對本地生態鏈造成不可逆轉的破壞，同時亦會令這些動物無辜受傷，甚至人道毀滅。

阿邦指出，鱷龜原產於北美，是龜類中的「食肉獸」，除了人類外幾乎沒有天敵。鱷龜成年後體長可達0.8至1米，體重更可超過100公斤，壽命極長，能活過百歲，今次在元朗魚塘救起的鱷龜，是他所有救過的鱷龜中體型最大。

與常見的寵物巴西龜不同，鱷龜性情兇猛，平時多潛伏水底會張開佈滿利齒的嘴巴，引誘獵物靠近再發動迅猛攻擊，咬合力驚人，能撕裂或吞食各種魚類、兩棲類甚至小型哺乳動物。他指，曾有市民因為飼養鱷龜被咬斷手指的事件，強烈呼籲市民切勿購買鱷龜當作寵物。

阿邦又解釋，鱷龜生命力非常頑強，能適應各種水域環境，一旦進入香港的河流或水塘，本地許多原生動物都可能成為其食物，嚴重破壞生態平衡。以曹公潭發現的鱷龜為例，他到場營救的時候發現該處稍大的魚類幾乎絕跡，疑與鱷龜的捕食有關。

「恐龍BB」惹人愛 市面水族店易入手

為何鱷龜會出現香港郊野？阿邦解釋，幼年鱷龜因背甲嶙峋，外形酷似「恐龍BB」，加上受《侏羅紀公園》、《哥斯拉》等影視作品影響，吸引不少人，尤其是年輕人買來當新奇寵物。無論在本港旺角的「金魚街」多家水族店，乃至網購平台，都能輕易以約200至300港元的價格購得鱷龜幼體。

《星島申訴王》記者到旺角金魚街查詢，有店員坦言若擔心鱷龜長得太大，可以用9吋缸養就可以，更指牠不會長大。阿邦則指，這種銷售誤導，令不少買家在日後，一旦鱷龜快速長大、變得具攻擊性及需要巨大飼養空間時，因無法應付而選擇棄養。

無買賣便無棄養 飼養前了解風險

阿邦透露，除了鱷龜外，其組織接收的棄養動物數量驚人，除鱷龜外，亦包括各種蛇類、蜥蜴等非本地常見寵物。他最後補充表示：「這些動物本身沒有罪，牠們沒有選擇，但明顯有些物種並不適合在香港一般家庭飼養。」

他強調，鱷龜的天生屬性是成長快速、體型巨大、具危險性且壽命極長，但不是牠們的錯。錯的是飼養這些寵物前沒有深思熟慮，沒有考慮其習性、長遠照顧。因此，他呼籲市民飼養寵物前，必須做好資料搜集，了解潛在風險。

如果大家身邊有棄養動物的事件，不妨和我們報料。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
14小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「走佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
12小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
19小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
16小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
11小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
20小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
11小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT