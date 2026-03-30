星島申訴王 | 回南天藥材發霉生蟲食用隨時中毒 中醫教保存秘訣：單靠雪櫃大錯特錯

春夏天氣濕熱，家中常備的湯料藥材隨時成為蟲蟲「自助餐」，甚至長出發霉，到底丟掉還是留低？《星島申訴王》訪問註冊中醫師李廣冀，拆解各類藥材的「高危」與「低危」特性，教路如何辨別變壞跡象，以及生蟲後的正確處理方法。

3類高危藥材受蟲蟲歡迎

春夏天氣濕熱，濕度高時，中藥材容易生蟲。藥材本身含有高澱粉質、揮發油或豐富的蛋白質，這些成分會吸引蟲子。李醫師強調，輕微蟲蛀可經曬乾後繼續使用，但一旦發霉便絕不能食用，以免攝入致癌毒素。以下3類都是受蟲蟲歡迎的藥材：

1. 澱粉質含量高

例如：淮山、葛根、黨參

特點：根莖類藥材的澱粉質含量高，較受昆蟲歡迎

2. 糖分高藥材

例如：紅棗、杞子、圓肉（龍眼）

特點：味道甘甜，易吸引蟲蛀

3. 蛋白質豐富

例如：冬蟲夏草、人參、阿膠

特點：不少貴價藥材蛋白質豐富，營養價值高，同樣容易吸引昆蟲

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低危藥材也有風險

除了「高危」藥材，李醫師點出以下幾類藥材相對「安全」：

1. 五指毛桃、當歸

質地堅硬，蟲難以蛀食。

2. 麥冬

澱粉質不高，蟲蛀機會相對較低，但仍需保持乾燥，避免受潮。

3. 陳皮

本身乾燥，水分極少，帶有特殊氣味，有輕微驅蟲效果，只要保存得宜，放多年都不易生蟲。

不過醫師提醒，低危險的藥材，如果受潮，也可能生蟲；最重要的是，儲存空間濕度與溫度忌過高，否則藥材就容易發霉或變壞。

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如何判斷藥材是否變壞

想判斷藥材有無變壞，李醫師指可從顏色、氣味、霉味、蟲蛀入手：

觀察顏色：藥材本身是白色或淺黃色，卻變成了深色，表示放置已久，例如天麻，肉眼看到的顏色與原本差異很大，代表不應該食用。

氣味消失：聞起來沒有了應有的味道，代表可能已變壞。

發霉現象：看到藥材上出現非本身所屬的斑點，特別是出現綠色或白色的斑點/粉末，可能是發霉。應立即丟棄，因為霉菌不能透過加熱殺死，殘留毒素（如黃麴毒素）對人體有害。

蟲蛀情況：看到藥材上有小洞，可能是蟲子蛀食的跡象。蟲蛀可分為以下兩種處理：

1. 輕微生蟲或沒放置過久：

如果只發現幾隻蟲（譬如三隻），可以將蟲子篩走，將藥材放太陽底下曬三小時，去除濕氣，再重新保存，就不易再生蟲。另可放入雪櫃/焗爐，使其更乾燥。

2. 嚴重生蟲或放置過久：

如果藥材放了很久例如半年，當發現大量蟲子（如20隻）最好不要食用，因為肉眼看不到有害物質。李醫師提醒：「發霉比蟲蟲對人體傷害更大，存放超過一年即使外觀完好，亦不宜使用。」

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個案分享：存放10年高麗參可進食嗎？

李醫師分享個案，有人韓國旅行買了高麗參，存放了幾年都捨不得吃，聞起來沒有霉味，看起來也沒事，但實際上已過保質期。他強調，用肉眼已不能分辨有沒有毒素，即使外觀完好，進食可能會出事，「隨時賠上健康，得不償失。」這些過期名貴藥材又可以如何處理？他建議若存放過久，可考慮捐贈予大學或診所作為教學示範，切勿因怕浪費而冒險食用。

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藥材的保存方法 放入雪櫃最有效？

雪櫃雖然有助於保存，但香港居住環境雪櫃空間有限。李醫師指出，頻繁開關雪櫃門，可能導致水氣進入令食物受潮，而名貴藥材也不適合放雪櫃保存，他提出以下3點建議：