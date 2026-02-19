農曆新年，家家戶戶的全盒裡總少不了瓜子、合桃、杏仁等各式堅果。它們雖然富含健康油脂，是營養豐富的小食，但若保存不當就可能氧代甚至產生毒素，隨時會由「養生神物」變「健康殺手」。挑選和保存堅果瓜子有甚麼原則需要注意？放在雪櫃還是櫃子裡比較保鮮不易變壞？

新年全盒瓜子堅果吃不完要放雪櫃？專家教3大保存秘訣 買錯吃錯隨時吞毒

營養師谷傳玲在社交平台發文指，堅果的油脂如果氧化變質，會產生大量自由基，加速人體細胞老化。更危險的是，如果發霉了更可能產生一級致癌物黃曲霉毒素。新年堅果瓜子從揀選到保存，必留意以下3大原則：

1. 首選密封包裝

購買堅果時，應優先選擇密封包裝的，最大程度隔絕空氣，減慢氧化速度，確保堅果的質素和食用安全。相比之下，散裝堅果長時間暴露於空氣中，氧化風險較高。如果真的要買散裝，兩種則相對安全：

時令新鮮： 堅果的收成期多在8-10月，若在農曆新年前後購買，生產日期尚算新鮮。

外殼完整： 如合桃、瓜子、松子、榛子等，其天然外殼本身就是最佳的保護層，只要外殼沒有破損，問題就不大。

2. 注意密封、陰涼、避熱

買回家的一大包堅果分裝處理，按每次食用的份量，即每人每日約10-20克（一小把）分裝到密實袋或密封小盒中。這樣既能控制食量，又能避免因頻繁開關而令整包堅果受潮氧化。將分裝好的堅果放入不透光的密封罐中，並放置在陰涼、乾爽的儲物櫃中。若家中較潮濕，或想延長保存期，可將密封好的堅果放入雪櫃的蔬果格或抽濕格，但切記要與生肉、味道濃烈的食物分開擺放。

絕對要避免這些儲存黑點：開暖氣的環境或被陽光直射的窗邊，這樣加速堅果氧化；廚房油煙重、濕氣高，同樣不利於堅果保存。

3. 出現異味即刻丟棄

食用堅果瓜子時，如果嚐到以下苦味或「油膉味」，就要即刻吐掉，用清水漱口，並將整包掉棄。這關乎自己和家人的健康，絕對不要有怕浪費的想法。當堅果出現苦味，代表極可能已受潮發霉，並產生了可引致肝癌的「黃曲霉毒素」。這種毒素非常耐熱，一般家庭的烹調、烘烤溫度都無法將其破壞。至於「油膉味」則是脂肪嚴重氧化的警號，代表堅果已大量產生會攻擊身體細胞、加速衰老的自由基。



谷傳玲表示，選擇吃哪種堅果不看卡路里，而是要看脂肪酸。因為堅果富含脂肪，普遍熱量都不低，每100g約為500-700kcal，建議從「好脂肪」含量入手，挑選好吃又有益健康的堅果。

Omega-9 (單元不飽和脂肪酸)： 被譽為「護心脂肪」，有助改善心血管代謝指標。我們熟悉的橄欖油、牛油果就富含Omega-9，但價錢相對昂貴。

Omega-3 (多元不飽和脂肪酸)： 屬於人體無法自行製造的「必需脂肪酸」，必須從食物中攝取。亞麻籽油雖然含量豐富，但其味道未必人人接受，且不耐高溫，大大限制了其用途。

很多人在日常飲食中已攝取過多來自大豆油、葵花籽油等煮食油的 Omega-6 脂肪酸，反而對健康極為重要的Omega-9和Omega-3脂肪酸卻攝取不足。美味又方便食用的堅果，就是補充這兩種「好脂肪」的最佳天然來源。以下7種堅果的Omega-3和Omega-9含量非常出色，尤其值得推薦：

夏威夷果仁：Omega-9含量超過70%，維他命B1和硒含量是所有堅果中的第1名 山核桃 / 碧根果：Omega-9含量超過70% 南杏：Omega-9含量超過60% 開心果：Omega-9含量超過60%，同時是鋅含量最高的堅果 杏仁：Omega-9含量超過60%，同時是維他命B2含量最高的堅果 腰果：Omega-9含量接近60% 松子：Omega-3含量僅次於合桃，佔總脂肪11%，Omega-9含量是其2.6倍，Omega-6含量更是只有合桃的一半，從整體脂肪酸組合來看，松子是更均衡、更健康的選擇。松子更是維他命E和鉀含量的冠軍。

她補充，葵花籽和西瓜子是比較不理想的選擇，因為Omega-6脂肪酸含量實在太高，日常飲食已不缺乏，因此最不被推薦。不過再健康的堅果都應適量食用，每日一小把約10-20g）就足夠了，而且最好選擇原味或低鹽堅果，避免太重調味或高油高糖的口味。

延伸閱讀：健康賀年小食｜營養師教整免炸笑口棗 低脂高鈣老少咸宜 三高人士可以吃

少油免炸 笑口棗食譜

笑口棗材料

笑口棗氣炸鍋版本不須加太多油

笑口棗製法 1. 先把中筋麵粉、粟粉、泡打粉、鹽及糖在碗內混在一起。

笑口棗製法2. 把雞蛋打均勻，並且加入鮮奶、橄欖油及香草精。

笑口棗製法3. 用手把混合物搓成粉團狀。

笑口棗製法4. 再用手把少量粉團拿出來搓成小球狀。

笑口棗製法5. 讓小球在白芝麻上滾動，令粉團黏上芝麻。

笑口棗製法6. 在小球上用剪刀剪一下，造成笑口棗的形狀。

笑口棗製法7. 把已做好的小球放在氣炸鍋中，用180度，焗15分鐘。

笑口棗製法8. 從氣炸鍋取出來，放置5分鐘即可。

笑口棗製成！

