回南天藥材湯料易發霉產生毒素 保存要放保鮮格/冰格？中醫教4招防潮防變壞

食用安全
更新時間：11:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-10 HKT

有煲湯習慣的家庭，雪櫃或冰格通常會長期存放著一包包或一瓶瓶的蜜棗、杞子、淮山。確保藥材湯料保持乾爽，才不容易變壞和發霉，不只是維持藥效，更是食用安全的關鍵。註冊中醫師古鎧綸接受《星島頭條》訪問，分享保存藥材湯料的4大重點。選擇把藥材放入保鮮格、冰格，或者室溫保存，有甚麼原則要注意？

春天藥材湯料易發霉產生毒素 中醫教4招正確保存防潮防變壞

古鎧綸醫師指，藥材在潮濕環境或保存不當都很容易變壞，甚至變成霉菌的溫床。一般人家中常備的湯料藥材當中，糖分較高的紅棗、南棗、黑棗、圓肉等；質地黏糯的熟地、麥冬等，以及澱粉質較豐富的淮山、茨實、生薏米等，都容易發霉、變質。

【同場加映】哪些藥材湯料容易變質？出現哪些特徵表示已經變壞？

藥材湯料保存原則｜ 1. 保持乾燥

古代人已經懂得將新鮮的植物乾燥處理，利用烘乾、炒製等方法來處理藥材，以去除水分。在香港這種潮濕的環境中，定期檢查藥材並將它們取出通風是必要的。在天氣好、不潮濕的日子，可以將藥材拿出來曬太陽，或者使用焗爐低溫烘乾，有助於減少變壞的機會。

藥材湯料保存原則｜2. 選用適當的儲存容器

密封保存是避免湯料發霉的關鍵，建議使用玻璃罐和密封食物盒，放入食物級別的防潮珠（例如薯片或紫菜包裝內附的），可以有效吸收濕氣。然後再將盒子放入保鮮袋，多一重安心。對於較昂貴或一次性用量不多的藥材，可以考慮將其分成小份獨立包裝，這樣即使其中一份變壞，也不會影響其他部分。

藥材湯料保存原則｜3. 善用冷藏與冷凍

如果在短期就用完的話，可以放在陰涼乾爽的地方，避免置於水氣較多的潮濕區域，例如洗手盆旁或微波爐頂部的櫃子，「隔一塊『蔗渣板』防潮力有限。」預計約1-2周內會用完的藥材，都可以放入雪櫃保鮮格冷藏，有效防潮之餘也不會怕會被凍硬。

至於不常使用的藥材，或容易變壞的杞子、桂圓肉等，最好存放在冰格中冷凍保存。但大前提是，即使放入冰格，藥材也必須先放入密封容器（例如密封盒再加密封袋）。因為冰格中的濕氣較重，若無密封，藥材反而可能吸濕變質；若遇停電，解凍後也會吸濕，很快就會變黏和變質。

藥材湯料保存原則｜4. 定期檢查與處理

定期打開藥材包裝進行檢查。一旦發現藥材有變壞的跡象，例如出現異味、顏色變化、質地變黏，甚至發霉或生蟲），應及早丟棄。

古鎧綸醫師提醒，藥材表面發霉通常表示內部也已經受到影響，即使肉眼看不見的部分，也可能含有毒素，不應像芝士一樣認為部分發霉仍可食用。即使切掉發霉部分，或清洗，也可能無法完全去除黴菌和毒素。食用發霉藥材除了有食物中毒的風險，長期甚至可能對肝臟等解毒器官造成傷害。

