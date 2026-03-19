星島申訴王 | 銅鑼灣「丹麥餅店」現鼠踪 老闆娘霸氣回應：間間都有老鼠！

有網民在社交平台Threads發布帖文，指屹立銅鑼灣逾半世紀的港式老字號「丹麥餅店」發現起碼3隻老鼠，衛生問題引起關注。店主接受《星島申訴王》訪問時強調，店舖一直有聘請專業滅蟲公司，對負評直言「無須太過介懷」。

該網民發帖指，在入夜後從店外隔着鐵閘，發現「丹麥餅店」店內有3隻老鼠走動，不解每天店外仍大排長龍。有網民表示，在食店發現老鼠已見慣不怪，畢竟店鋪開業超過50年，亦位處銅鑼灣舊區，鼠患問題可能與周邊環境有關，但有網民認為食店出現老鼠相當嘔心。

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老闆娘從容回應：老鼠從街外走入店內

面對網民負評，丹麥餅店老闆娘接受《星島申訴王》訪問時表示，店內一直有聘請專業滅蟲公司恆常清潔，對於網絡上的留言並不太在意。她表示：「其實香港那麼多舊店，間間都會有老鼠，大家看不到而已！」她認為老鼠有可能是從街道走進店內，剛好被網民拍攝到。

老闆娘續指，餅店開業數十年，自己已步入高齡，對於這類負面留言她自己無什麼所謂，最重要是做好本分。她最後補充表示，事件暫未對生意造成影響，大家無須過份介懷。

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五十年老字號 承載港人集體回憶

位於禮頓道的丹麥餅店，自70年代開業至今已超過50年，是區內具代表性的老字號餅店。店鋪保留傳統的前店後工場模式，每日新鮮即製豬扒包、熱狗等小食。其中店內沿用70年代的舊式餐牌和裝修，成為不少遊客的打卡熱點。