星島申訴王 | 蒙面肌肉男化身「真人版打小人 」 500元任打半小時提供情緒價值

「打小人」被列為香港非物質文化遺產。不少市民都會趁驚蟄前往「打小人」，希望將身邊的小人、惡運、不如意的事情通通「打走」。近日，曾策劃「猛男餐廳」的餐飲策劃人Perry，再度發揮其創意頭腦，推出「真人版打小人」服務，讓參加者在專業打拳教練身上「動手」發洩，收費每半小時500元，隨即引起網民熱烈討論。

Perry接受《星島申訴王》訪問時表示，自己本身是活動策劃者，一直以來都希望透過不同的活動為香港人帶來歡樂與情緒價值。他坦言，香港人面對生意壓力、感情煩惱還是工作辛酸，極需要一個宣洩的渠道。

提供情緒價值 參加者幻想發洩對象是前男女朋友

被打的教練會蒙面，Perry笑指，這項服務的重點在於情緒價值，令參加者可以幻想發洩對象是前男女朋友、上司、或討厭對象。教練更會配合演出，「中拳」後發出叫喊甚至跌倒，營造出逼真的宣洩效果。「與其去拳館打沙包，不如試試搵個真人嚟打，仲要有互動、有情緒價值。」

Perry續指，該名蒙面教練不僅擅長泰拳、拳擊、散打，更有教授防衛術的經驗，本身也是比賽選手，懂得就力與保護自己。與此同時，為保障教練安全，參加者最好是無打拳經驗，同時設有重量限制，標明60公斤左右，為防止全參加者並非胡亂攻擊，在發洩前，教練會指導可打擊的位置，主要為腹部等肌肉受力的部位，嚴禁攻擊背部、腰部，以及頭部等部位，這類服務必須由專業拳擊教練擔任，若無受過專業打拳訓練，不能擔任發洩對象。

有男網民留言表示，雖然很想參與，但擔心自己體重超過60公斤無法參加。Perry解釋，設定體重限制的主要目的，是避免有其他拳手為了「挑戰」而刻意參加，對教練構成危險。他強調，若體重只是略為超標，而且本身沒有打拳經驗的男性，其實仍可參與。

律師：付費打人或有法律風險

律師曹希聖接受《星島申訴王》訪問時表示，付費打人可能存在法律風險。他指出，即使是在雙方同意的情况下，一旦打錯地方，或者力度失控導致對方受傷，仍有機會涉及刑事責任，例如傷人或襲擊，造成他人身體傷害。

曹希聖建議有興趣參與的市民，在活動前必須與教練充份溝通，清楚講明哪些身體部位可以攻擊、哪些部位嚴禁觸碰，並應先「試力」，了解使用的力度。整個過程應在教練的指導下進行，以確保雙方安全。

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