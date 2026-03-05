星島申訴王｜直擊尖沙咀$39超平時鐘太空艙 設大張梳化、霧化玻璃、淋浴間變「爆房」勝地？

近日社交平台Threads出現一則標榜高私隱度，「共享太空艙，想做乜都得」的廣告，聲稱可以在太空艙裡面睇電視、唱歌、開會、傾計，甚至沖涼，租金只需每小時$39，且沒有時間限制，加上每間太空艙內部設施齊全，配備寬敞沙發、電視熒幕、自動控制的霧化玻璃和淋浴間，且地點位於尖沙咀，吸引不少網民眼球。但由於廣告聲稱提供淋浴間，有網民懷疑太空艙會否被人利用作平價時鐘酒店，紛紛表示可作另一「爆房」場地，《星島申訴王》記者一於直擊有關太空艙。

記者Sammi來到尖沙咀，發現該店位於金巴利道，太空艙處於地庫，雖然位於地庫，但記者覺得光線明亮，可能是新開業，地面和牆身也相當整潔。整間舖面積約三千呎，擁有14間房間，每間房的大小基本相同，約有二百呎，每間房最多可容納6人。

記者以顧客身份以每小時$39的價格預訂了房間。當她一打開房門，發現房內設備齊全，遙控器整齊擺放，沙發和地面都非常乾淨，整體以綠色為主調，色調溫和，讓她沒有壓抑感。記者詢問負責人後得知，店內不提供食物，顧客可以自行攜帶，但退房時需自行清潔，如果不進行清潔，暫時不會收取額外的清潔費用，但可能會影響顧客的聲譽。

另外，記者發現，太空艙內最特別的是那面可調節的霧面玻璃，顧客可以使用遙控器進行控制，霧化後外面確實無法看到內部情況，私密性相當充足。此外，這家店的一大特色是設有淋浴間，記者注意到淋浴間的衛生狀況良好，地面上沒有頭髮，但店內並未提供沐浴用品，顧客需要自行攜帶。

對於私穩度高且舒適的環境來説，很多網民就問及可否「爆房」？太空艙負責人葉豪邦對此表示，店鋪明確規定禁止任何色情行為。雖然房間內不設監控，但顧客在預訂時需要登記電話號碼，若清潔人員在檢查後發現可疑跡象，將會即時通知相關人員。如果顧客不聽勸告，未來可能會被禁止再次預訂。葉豪邦強調，除了不可有色情行為外，店內亦禁止其他違法行為如吸煙和賭博等。

他同時補充，當初設計店鋪時，初衷是希望能創造出一個年輕、充滿活力、現代且健康的環境，因此同樣歡迎學生們來此補習或學習。

$39優惠價吸客 六成使用率即回本

另外亦有網民疑問，店舖位於尖沙咀的鬧市區域，租金並不便宜，每小時$39的收費如何回本？葉豪邦強調，此價格目前為推廣價，不過暫時未有計劃何時恢復原本價格。現階段，該店需全天候24小時運營，以便將每小時的成本降到最低。

他透露，經過成本計算，店內的14間房，如果有六成的共享空間被預訂，便能實現盈利。將來他們還會推出更多優惠，以吸引更多顧客光臨使用。

大家對太空艙租用店有什麼看法呢？歡迎在下方留言討論。