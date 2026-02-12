星島申訴王 | 長沙灣人龍燒賣 疑重用萬年豉油 熟客：自命清高就唔好食！

長沙灣一間被譽為「全港必食燒賣」的老字號小食店，近日捲入衛生爭議。有網民在社交平台Threads發佈影片，畫面中的八旬老闆將燒賣豉油碟裡剩下的醬汁，重新倒回儲豉油壺內，疑似「循環再用」，即引起網民熱議。事件曝光後，有網民嘲諷店舖使用「萬年豉油膽」、「邋遢豉油」。《星島申訴王》到現場了解，老闆娘則表示原意無非是想減少浪費，收到消息後已即時改進，改用紙杯給客人。

燒賣長龍店疑「重用豉油」奉客 網民：很恐怖

涉事店舖為長沙灣知名小吃店，主打燒賣、魚蛋，以及腸粉。多年來憑藉懷舊風味，以及自製豉油累積大批捧場客，午市時段更經常排起長龍。然而，近日有食客在排隊期間，目睹老闆把公家豉油碟中剩餘的豉油倒回油壺內收集起來，於是將整個過程拍下並配上諷刺標題：「燒賣豉油好味的秘訣」。

影片曝光後，短短數小時內引起大量網民爭議。有人直言「以後不會再食」、「很恐怖」，亦有自稱曾光顧的市民留言指，試過該店燒賣後感到不適。

記者直擊！公家豉油碟唔見影 老闆娘：已即時改善

《星島申訴王》隨即到場了解，發現店家已將原本的「公家豉油碟」收起，改為每份燒賣以紙杯獨立裝載，再為顧客淋上豉油。

老闆娘受訪時強調，重用豉油是為了減少浪費和街頭垃圾，特別是早前政府有意推行垃圾徵費，若提供外賣包裝會引致大量垃圾，因此會將在出售燒賣時，會先在豉油碟上倒上醬汁，再放上碟遞給客人，在顧客取走食物後再把豉油倒回去，以免浪費。

當記者追問會否擔心豉油會有沾有口水或污物，老闆娘即反駁指，一旦發現當然會馬上倒掉。更直言改變做法後成本上升，或會加價應對：「現在不用竹籤，用紙杯的做法令成本大增，不排除加價！我們兩老已經八十歲，不可能做義工。」

她又強調片中主角是他丈夫，已年屆80多歲，在小店默默耕耘30年，現在被人在網上討論，感到非常難過。

熟客力撐懷舊風味 旅客感不能接受

記者在現場觀察，店家似乎未受事件所影響，午市及傍晚放工時間的人龍未見明顯縮減，依舊受人客歡迎。有熟客對店家處理豉油的方式抱持包容態度，長沙灣街坊Kan直言，他從小吃到大，不會因為今次的網絡事件而放棄光顧，更一邊手持燒賣腸粉碟受訪，一邊笑言：「好好吃！」

另一名熟客陳先生亦表示：「以前有一個碟，舊派就當然是大家蘸著豉油吃，香港懷舊風味，我覺得現在這樣多此一舉」，更直言：「香港的小店就是這樣，如果覺得不乾淨，可以不來甘光顧，特別有些自命清高的人，你們可以去其他地方。」

另一方面，亦有遠道而來的旅客對此感到失望，來自湖北的李小姐直言不能接受，更越說越激動。她表示自己進食途中才被告知豉油有可能是重用：「我作為一個遊客，希望獲得最好的體驗，現在知道豉油是重複使用的，我覺得很失望。」最後更忍不住反問：「那我吃進去多少人的口水了？」



大家對燒賣重用豉油事件，又有什麼看法？歡迎留言和我們分享。