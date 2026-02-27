星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價

化名P小姐的貓主，其愛貓Mai Mai走失兩年後，於去年12月在社交平台Threads上看到Mai Mai的蹤影，卻發現牠已被人當作流浪貓收養。P小姐本想好言商討，提出接回愛貓的請求，未料對方竟開出30萬港元的天價「贖金」，令她只能上網求助。《星島申訴王》得知後，主動尋找事主P小姐了解事件。

愛貓陪伴6年已視為家人 2年前意外走失

Mai Mai是P小姐養的第一隻貓，意義重大。「當時親人過身，家裡的氛圍很差，因為家人都很喜歡小動物，想著如果有小動物陪伴的話，大家回家不會只想著不開心的事，只會多一點凝聚力，會對整個家都很好。」P小姐回憶道，她在2018年9月從網上以$7,800購入一對布偶貓，Mai Mai就是其中一員。六年來，她對貓咪愛護有加，視為家人。然而，兩年前一次外出，Mai Mai卻藉機跑離家中，從此杳無音訊。

貼萬張街招尋愛貓 近月Threads上重遇

P小姐憶述，事發後她心急如焚，「立即四周尋找，又問鄰居有沒有見到。」她不僅在網上發布尋貓啟事，更印製了一萬張街招，從粉嶺坪輋軍地到上水火車站，鋪天蓋地張貼，甚至到一些街貓出沒地點放置糧水，希望通過「貓咪網絡」尋回Mai Mai，盼望奇蹟出現。

皇天不負有心人，兩年後P小姐在Threads上看到一張貓咪照片時，見到一隻跟Mai Mai 極為相似的貓咪。她表示：「真的一眼就知道，養了這麼多年，你不會不知道牠的特徵。」經過仔細對比，她發現照片中的貓咪與Mai Mai同樣有一邊牙齒崩裂、不對稱的灰色「瀏海」及獨特的尾部花紋等多款特徵，因此確信是同一貓咪。

最初，P小姐只想確認愛貓安好，並未強求對方歸還。但當她看到對方帖文提及Mai Mai被其他貓欺負，甚至在新年期間被帶離居所外出拜年，令她感到不安心痛。「牠平時都是在家休息玩耍，為什麼老是要把牠帶出來勞碌？」P小姐多番與對方溝通關心貓咪情況，卻隨即被對方封鎖。

遭索天價30萬飼養費

在求助無門下，P小姐決定報警，報失貓咪。同步，她又積極搜集證據，包括整理了當年的購買聊天紀錄、貓咪的絕育及疫苗注射等醫療文件和單據。然而，由於當初飼養Mai Mai時，怕牠感到疼痛，因而一直未為牠植入身份晶片，這成為了證明所有權的一大難題。

在警方陪同下，P小姐與收養Mai Mai的J女士及其丈夫見面調解。對方要求P小姐出示購買單據，惟P小姐只保留了當日與賣家的通話記錄，因而被對方質疑證據。言談間，J女士亦多次泣不成聲，強調她與貓咪感情深厚，每晚相擁入眠。

隨後，雙方對話疆持不下，遂提起以金錢作交換，J女士及其丈夫要求P小姐想要贖貓就要支付30萬港元，J女士直言「特登開個天價，因為我唔覺得隻貓可以用個價錢買返走。」隨後其丈夫又將價格降至8萬港元，稱是「兩年生活費、檢查費、醫藥費」，並強調「你就證明唔到隻貓係你，你覺得佢似，咪攞八皮嘢嚟買隻貓囉。」

會談中，對方丈夫更指P小姐的出現阻礙了他的車房生意，要求她先按照「尋貓啟示」所寫，先支付酬金$3,000，之後貓咪去向如何定奪，是送去愛護動物協會或是漁農處則是他個人選擇。最終P小姐否決這提議，會面不歡而散，最後決定上網公開事件求助。

新主人J女士 以家人為由拒接受訪

《星島申訴王》記者曾嘗試聯絡J女士及其丈夫。二人起初欣然答應約訪，然而在訪問當天，其態度卻出現一百八十度轉變。該對夫婦最終以「不想事件鬧大影響家人」為由，拒絕接受訪問，其後更不再接聽記者來電。

律師：證據不足成關鍵 拾獲動物應報警

《星島申訴王》就此事諮詢曹希聖律師意見。曹律師指出，此案的關鍵在於「證據不足」。由於主人未有為貓隻注射晶片，或持有其他如DNA樣本等決定性證明，P小姐出示的醫療及購買紀錄僅能「證明有隻貓存在」，卻無法百分百證實與J女士收養的是同一隻貓。此外，Mai Mai走失已經兩年，再加上發現貓隻地點與P小姐原本居住的地方相距較遠。因此，現階段這些證據難以證明二者為同一隻貓。

由於P小姐所購得的兩隻貓是同一胎的貓所生，記者詢問律師是否能化驗兩者DNA比對，確定Mai Mai為另一隻貓的兄長。曹律師認為，此法在技術上可行，且可增強證據力。不過，當中仍存在兩個問題：一是J小姐可能不同意將貓帶去做DNA檢驗；二是Mai Mai的母貓同胎中可能還有其他貓，即使DNA吻合，仍難以證明這隻貓就是Mai Mai。

曹律師表示，現階段最理想的解決途徑是尋求民事訴訟或雙方協商和解。關於對方提出的三十萬元或八萬元贖金，均不得以構成刑事勒索，基於「你情我願」的原則，若當事人認為金額不合理，亦可選擇不予支付，同時可透過民事訴訟予以處理。

不過，曹律師提醒，任何人在街上撿拾物品或動物，理論上不得直接處置。最正確的做法是先向警方報案，由警方依程序處理，或交予愛護動物協會、漁護署等相關部門，否則拾獲者仍可能須承擔刑事責任。