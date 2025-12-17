星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒

《星島申訴王》收到一名港女求助，訴說自己遇到「魔鬼渣男」恐怖經歷：她不單未婚懷孕產子，還要被對方打至左眼失明，令她決心公開事件，並要求對方為兒子生活費承擔責任。

現年35歲、擁有大學學歷的陳小姐，自少在破碎家庭長大，靠自己打工賺錢讀書。大學畢業後，她原本找到一份收入不俗的工作。2023年7月，陳小姐在網上認識了改變她一生的鄭姓男子，雖然得知對方曾經因為販毒，被監禁15年後剛獲釋，但陳小姐說當時鬼迷心竅，與對方拍拖兩個月便共賦同居，還有了孩子。

她幽幽地說：「起初這個男人態度很好，知道我懷孕後，例如要食鈣片，他自動會購買，又會很小心護理我，學習怎樣照顧孕婦，起初是好的。」

同居懷孕遭家暴 左眼近乎失明

惟好景不常，二人因瑣事越來越多爭拗。腹大便便的陳小姐，除了發現對方一直在外認識女生，更被他家暴，「打第一次那時還好，他說會悔改，我便再給他機會，豈料『越打越甘』。」

陳小姐稱，其後她被打至左眼嚴重受傷，「當時他把我困在住所，大概兩三日。他叫他母親買飯給我吃，我也不敢外出。後來再去求診時，媽媽帶我去，醫生指我視網膜脫落，因沒有及時醫治，所以已無法痊癒，左眼僅剩一成視力。」

可惜鄭男不單沒有悔改，還鐵了心與懷着他骨肉的陳小姐分手，她只好搬到家暴中心暫住。其後陳返回舊居拿取冬天衣物時，再度慘遭毒手，「他很大力摑了我一巴掌，由村屋一樓把我拖到差不多地下，當時孕肚撞落地面。我很擔心見紅流產，所以報警。」陳表示要控告對方，警察於是將鄭男拘捕。

未婚誕子靠綜援為生 誓追討兒子生活費

法庭最終裁定，鄭姓男子刑事恐嚇及普通襲擊罪名不成立。陳小姐對判決雖然非常失望，但幸好的是，她最後仍平安誕下孩子。陳小姐回想當初沒有勇氣離開這段關係，以至飽受傷害。「有很多事，我當時都是掩耳不聽，就算我知都不想聽，因為我都懷孕了，心想誕下小朋友才算吧。即使有些事情我知道，例如知道他外面有女人，我都選擇不聽不信不理。」她慨嘆如當初有勇氣站出來，便不會發生之後的故事，「我第一次被他打，就應該報警。」

陳小姐現時與一歲半兒子靠綜援維生，心理創傷亦慢慢恢復，希望向渣男追討兒子的生活費。

這位陳小姐口中的恐怖情人，一直做送貨司機謀生。《星島申訴王》前往他的工作地點、長沙灣副食品批發市場，原意想聽聽他的說法，怎料人還沒有找到，卻在他前僱主口中聽到更多。

該名前僱主透露鄭男在這裏工作時，特意買了一輛車給他運貨，怎料鄭男竟然恩將仇報，「他偷了我的蛋轉賣給我的客人，明明雞蛋賣二百元，他一百元便賣給別人。」該名前僱主亦曾借錢給鄭男還債，「他很拮据，想找個錢來『刮痧』都無；他是人渣來的！『醫番都嘥藥費』。」

消息指，鄭男近日因為遇襲留院。《星島申訴王》嘗試聯絡他，但至今仍未收到對方回覆。如果各位觀眾都遇上奇情經歷，想找渠道申訴，歡迎聯絡《星島申訴王》。