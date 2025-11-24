星島申訴王│父子失聯20年 記者安排重聚見面兒子卻臨時甩底 煒烈：請原諒Daddy

一名叫「Mic Lau」的網民，早前在網上尋找失散多年的父親，更聲稱父親就是現年74歲的甘草演員煒烈。《星島申訴王》獨家聯絡到Mic lau，再跟煒烈了解後，確認他們是父子關係，已經失聯20年。

《星島申訴王》安排他們父子在西環一間餐廳世紀重逢，但見面前半小時，Mic Lau突然致電記者說：「可否跟他(煒烈) 說一聲，說我還沒準備好，給我多點時間，我要先處理好我的問題」，他說要沉澱一下，拒絕跟生父煒烈見面。

期待會面徹夜難眠 兒子爽約十分失望

煒烈來到後，知道兒子臨時爽約，明顯有點不悅和不開心。後來聽完兒子的電話錄音，他的心情平伏下來，開始說出這次見面的感受。他說自己整晚都睡不了，「在想見到兒子時情形會怎樣，我心情會如何，如何跟他聊天，他又是什麼樣子。」他說整晚都在想着兒子，一早起床準備，時間差不多就出門口。

一心想和兒子重逢，但最後兒子失約，煒烈說很失望，「心情當然不開心，因為我整晚在等這一刻，想見見兒子是怎樣，因為十多二十年沒見過他，想知道他現在的環境，做甚麼工作，結婚了沒有，我想知道這些。」煒烈說希望盡快可以見到兒子，了解他個人背景和現在生活環境。

兒子母常喝醉回家 性格不合分開

之後煒烈提到，自己認識兒子母親時，對方只得20歲，懷孕後就同居生活。後來因為大家性格不合，兒子未夠1歲時，對方就帶同兒子走了。他強調，自己不是負心漢，「她是巴士司機，經常收工後和同事去喝酒和吃宵夜，喝到醉醺醺回來，已經很多次。」經過一段時間後，煒烈和她坐下來傾，「我說大家性格不合，我們分手，她回答得很快，說好。」當時兒子未夠1歲，煒烈要求兒子跟他，但對方拒絕，兩星期後帶同兒子搬走。

直到兒子9歲那年，對方來找他，要求代為照顧兒子兩星期，「覺得他頗聰明，膚色白淨頗英俊，但有點瘦，身型一般，是正常小孩。」而這次對方接走兒子後，煒烈再沒見過他，兒子今年亦已經28歲。

另外，煒烈又想澄清一點，他說可能自己表達不好，令傳媒有誤解，以為他會和兒子驗DNA，他希望兒子不要誤會，「我所說的驗，不是要驗大家基因驗或滴血，我只想問他數個問題，他答得出就可以。」

雖然今次父子未能重逢，但煒烈都十分感激《星島申訴王》，「很感謝《星島申訴王》，幫我安排我和兒子見面，雖然未能見到，但我內心都很開心。」他希望能夠再安排多一次，讓他和兒子真真正正見面。

大家如果有任何尋親故事，都可報料給《星島申訴王》跟進。