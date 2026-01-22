Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王 | 獨家踢爆AI炒金騙局手法 逾百人遭吸血汗錢 3董事被捕

提防騙子
更新時間：17:27 2026-01-22 HKT
發佈時間：17:27 2026-01-22 HKT

踏入2026年，國際金價升勢凌厲，近日更首次升穿每盎司4,800美元大關。然而，這股「淘金熱」卻被不法之徒利用，包裝成高科技騙局。《星島申訴王》接獲多名苦主求助，有騙徒以人工智能（AI）炒金獲取高回報為餌，誘騙逾120人入局，有內地苦主更專程來港，誓要討回血汗錢。證監會日前點名警告公眾，提防由金豐來及AGA發售、聲稱以AI為主題的可疑投資產品。經《星島申訴王》了解苦主情況及介入，警方透露日前已採取行動，拘捕兩男一女涉嫌串謀詐騙，據悉為金豐來相關董事。

《星島申訴王》記者相約3名苦主見面，當中林先生是少數能全身而退的幸運兒。他憶述，金豐來當初向他推銷時，雖無法解釋金豐來及AGA系統的具體運作，卻極力標榜公司的雄厚背景，「你唔駛怕，金豐來持有A1黃金線上買賣牌照，單是這個牌照都值幾千萬甚至過億，入去就發達！」

另一位苦主陳小姐（化名）則沒那麼幸運。她在去年7月被朋友帶去參加「理財班」，隨即墮入陷阱。她指，導師聲稱現時流行用AI炒黃金，投資者無需理會金價升跌，就可以收取高頻交易中所賺取的佣金。

慫恿碌卡借貸 稱回報高達10%

據了解，為博取信任，金豐來經常舉辦大型茶聚、豪華飯局，甚至以抽獎送iPhone、iPad及澳洲旅行團來凝聚投資者。在糖衣包裝下，騙徒開出的回報極為吸引，聲稱投資3.1萬美元以下，每月回報為5至8%；若超過3.1萬美元，回報更達8至10%。

陳小姐憶述，當時在騙徒慫恿下，利用表姐的信用卡透支了25萬元額度，在去年9月兌換成3.1萬美元「入金」。騙徒當時更慫恿她「唔駛怕，貸款都唔怕，每個月還7000多元利息，但你可以賺1.7萬元回報，還有錢剩！」

然而，當陳小姐中途想提款時，其上線不斷遊說她保留資金滾存。直到去年11月，她發現已無法提現，才驚覺受騙，感到非常後悔，「我現在甚麼利息都不要，只想要回本金。現在快過年了，壓力很大。」

苦主「直踩」紅磡辦公室 揭幕後搞手有前科

另一名苦主林小姐（化名）的情況更為惡劣，她指自己透過手機銀行轉賬給「上線」代為入金，手上連一張金豐來的正式收據都沒有，「我去年10月尾入局，轉了4萬多美元給上線的上線，報警時警察問錢給了誰，我連公司收據都拿不出。」

記者協助林小姐，曾致電其上線對質，對方卻矢口否認詐騙，聲稱「我提款都正常，沒有出不了金。報警了就等警察處理，我們解決不了任何東西。」而金豐來張姓負責人接到記者電話時，則以不接受任何訪問為由匆匆掛線。

《星島申訴王》隨同苦主前往金豐來位於紅磡的辦公室，發現已有來自廣州及肇慶的內地苦主在場。
《星島申訴王》隨同苦主前往金豐來位於紅磡的辦公室，發現已有來自廣州及肇慶的內地苦主在場。

《星島申訴王》隨同苦主前往金豐來位於紅磡的辦公室，發現已有來自廣州及肇慶的內地苦主在場。有人表示發現幕後搞手早有前科，苦主更遍布杜拜、泰國、日韓及台灣，「這麼壞！這個老千重出江湖欺騙我們，很多人被騙了還未過來。」為討回血汗錢，她打算長期留守，「我要在這裡住、在這裡吃飯，不走！」

為討回血汗錢，有苦主打算長期留守，「我要在這裡住、在這裡吃飯，不走！」
為討回血汗錢，有苦主打算長期留守，「我要在這裡住、在這裡吃飯，不走！」

證監會列可疑名單 籲勿投資非認可產品

證監會上周五（1月16日）告誡公眾，點名提防金豐來及Angel Guardian Alliance Technology Limited（AGA）所發售及推廣的以AI主題的可疑投資產品。

證監會強調，該安排並未獲證監會認可向香港公眾發售，並涉嫌違反《證券及期貨條例》，已將其已列入可疑投資產品警示名單，並呼籲切勿投資任何非證監會認可的投資產品，原因是有關產品不受證監會規管，故投資者所受到的保障非常有限，甚至不會獲得任何保障，並可能會損失全部投資。

證監會上周五（1月16日）告誡公眾，點名提防金豐來及AGA所發售及推廣的以AI主題的可疑投資產品。
證監會上周五（1月16日）告誡公眾，點名提防金豐來及AGA所發售及推廣的以AI主題的可疑投資產品。

3董事涉串謀詐騙被捕

警方回覆查詢時稱，接獲報案後已交由九龍城警區重案組第一隊跟進。經進一步調查，人員於周一（1月19日）以涉嫌「串謀詐騙」拘捕了兩男一女公司董事。警方呼籲，市民若懷疑受騙，應保存紀錄並盡快報警，切勿輕信網上陌生人推介的投資產品，投資前需要周詳考慮並認清風險。

相關新聞：120人被誘騙投資人工智能產品 至少呃$570萬 警拘3男女涉串謀詐騙

大律師嘆難追討「連合約都無」

執業大律師陸偉雄表示，串謀詐騙屬嚴重罪行，最高可判監14年。不過他坦言，這類案件在民事追討上極具難度，特別是部分苦主連基本合約都沒有簽署。「即使被騙，假假地有張合約，還可循民事控告違反合約；但若連合約都無，日後興訟毫無可依據的理據，法官或會覺得受害人明知無保障仍投錢，是『蠢得好交關』。」

陸偉雄坦言，這類案件在民事追討上極具難度，特別是部分苦主連基本合約都沒有簽署。
陸偉雄坦言，這類案件在民事追討上極具難度，特別是部分苦主連基本合約都沒有簽署。

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即報料↓

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即報料↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
4小時前
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
11小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
5小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
6小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
00:34
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
21小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
4小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT