周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單

深圳地鐵最新安檢安排｜港人周末喜歡北上深圳吃喝玩樂，深圳地鐵是常用的交通工具之一。自7月20日起，深圳地鐵全面升級安檢，實施「人包同檢」新安排，首日即導致多個站大排長龍。不過大家亦毋須過份擔心，當局已迅速加推3招優化措施，讓乘客「不到一分鐘順利通過」。到底新制對港人有何影響？有甚麼常見物品不能帶入閘？即睇下文整合，出發前做足準備！

深圳地鐵最新安檢安排 新制首日大排長龍？

根據深圳地鐵的7月20日起的最新規定，所有隨身行李必須過機查驗，而每位乘客進站時亦須接受工作人員以手持儀器掃描搜身。新制實施首個上班日適逢天降大雨，多個地鐵站隨即出現大擠塞，不少內地網民大吐苦水，稱過安檢比平時多花了20分鐘。網上有傳今次安檢升級與11月舉行的APEC（亞太經合組織峰會）有關。地鐵方面則指此舉是按交通運輸局下發的文件執行，措施屬暫時性質。

香港網上討論區亦有不少網民關注事件，發帖問：「呢兩日去過深圳搭地鐵的你，請問係咪要排安檢排長龍等好耐？」有親身經歷的港人派定心丸，指避開繁忙時間就問題不大：「星期一中午搭咗幾個地方的地鐵，沒人好靜」、「非上班時間，同平時無分別」、「其實我估都係上下班高峰期先會排長龍啫」。有網民更分享快過秘訣：「我周末去無袋就咁行過去，都有好快咁用支棒好似有掃一掃咁」。

官方加推3招提升速度 「不到一分鐘通過」

深圳地鐵推出3項改善措施，改善安檢效率。第一現場

安檢過程平穩順暢。第一現場

為了疏導人潮，深圳市交通部門聯同地鐵集團於7月22日火速落實三大優化措施，全力提升安檢效率：

繁忙時間加快節奏：在大客流站點的高峰時段，優化安檢方式以加快速度。 加派人手疏導：增派工作人員在場值守，並設置指示牌及鐵馬維持秩序，推動客流暢通。 引入智能安檢門：加快投放新型智能金屬安檢門，目前已於福田站及南山書城站試點，實現人與物一體化快速檢測。

新招出台後，在剛過去的下班繁忙時間，福田站及車公廟站等繁忙樞紐的秩序已大為改善。據「深圳市政務服務和數據局官方公眾號」報道，在場地鐵職員及語音播報的引導下，乘客在下班時間能「不到一分鐘順利通過安檢」，過程平穩順暢。

港人北上必睇！深圳地鐵限制及禁攜清單

為免卡在安檢口影響行程，北上港人出發前記得檢查清楚行裝。以下是容易中招的限制及禁攜物品清單：