北上注意︱深圳地鐵「逢包必檢」安檢塞爆 混亂間有乘客撞倒職員

7月20日至21日期間，深圳多名網友反映地鐵因安檢措施升級，導致早晚高峰時段各通道出現長龍，現場秩序繁忙。

有乘客因趕時間未守秩序

其中，21日有影片顯示，深圳碧海灣地鐵站因排隊等候時間過長，部份擁擠的人群出現衝過安檢口的情況，期間一名安檢人員被撞倒在地。

21日，有一名深圳地鐵安檢人員被撞倒在地。

對此，轄區軌道交通派出所工作人員回應表示，由於地鐵實施了更嚴格的安檢措施，導致安檢通道積壓大量排隊乘客。部份乘客因趕時間未能遵守現場秩序，才引發擠壓撞倒安檢員的意外。目前該名被撞倒的安檢人員身體並無大礙。警方隨後表示，將根據現場實際情況科學調配警力，並持續加強地鐵站內的安保維護。

而昨日（20日）有不少深圳網友在社交平台發帖，質問「今天深圳地鐵怎麼了？」、「現場非常混亂！」。網友大多是反映深圳市地鐵進站安檢處秩序混亂、大排長龍。由於昨日適逢周一上班日，加上天降暴雨，有網友透露現場一度有數百人被堵在安檢通道，質疑地鐵當局在實施新安檢政策後未做好應對措施。

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事實上，深圳地鐵曾於19 日發佈提醒，宣佈自昨日（20日）起調整安檢模式，實行進站安檢「全覆蓋」。新規定下，所有隨身行李物品均須通過安檢機進行過機查驗，且每位乘客進站時，亦須配合工作人員使用手持安檢設備進行人身安全檢查。

對於首日出現的擁堵情況，地鐵方面表示，目前正值暑期，外地遊客打卡與本地家庭親子遊的客流增加，疊加周一早晚高峰的通勤人流，多股客流集中湧入地鐵站，導致全線人流量大幅增加。為全方位保障乘客出行安全，故採取更嚴格的安檢措施。

深圳地鐵溫馨提醒，市民出行前請合理規劃路線，並提前預留充足的進站時間，以免耽誤行程；進站乘車時請自覺有序排隊，主動配合安檢工作，共同維護順暢高效的乘車秩序。