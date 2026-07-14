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深圳灣口岸交通大升級！全新巴士線T526 直達快線深圳／蛇口核心商圈 接駁地鐵2/8號線  

旅遊
更新時間：13:43 2026-07-14 HKT
發佈時間：13:43 2026-07-14 HKT

深圳灣口岸作為連接深港兩地的重要樞紐，每日迎來龐大的通關人流，其便利性一直深受跨境旅客的歡迎。為了進一步提升旅客過關後的交通接駁體驗，全新「深圳灣口岸直達快線T526線」已於近日正式開通！這條專為跨境消費及休閒而設的快線，將為旅客帶來更省心、更快捷的出行新選擇。

深圳灣口岸全新巴士線！ T526車費人民幣3元直達深圳核心商圈

深圳灣口岸全新巴士線！ T526車費人民幣3元直達深圳核心商圈
深圳灣口岸全新巴士線！ T526車費人民幣3元直達深圳核心商圈

近年來，前往深圳品嚐美食及購物的熱潮持續升溫。全新投入服務的T526直達快線，正是深入分析了跨境來深旅客在購物、休閒及消費等方面的出行習慣後，進行了針對性的路線優化。該快線的停靠站點經過精心佈局，重點串聯了深圳灣口岸與市內的核心商圈。

旅客在順利通關後，即可直接登上快線，迅速抵達各大熱門購物中心。無論是計劃前往人氣餐廳品嚐馳名的酸菜魚、特色烤肉和手搖飲品，還是到大型超級市場選購豐富的日常用品，T526線都能大幅縮短路程時間。這項新設施成功免除了以往繁瑣的轉車煩惱，為旅客爭取更多享受生活和購物的時間，讓整體的消費體驗得到全面升級。

完善公共交通網絡  無縫接駁蛇口與地鐵線

除了滿足假日休閒的消費需求，T526直達快線同時也充分兼顧了日常出行的核心場景。路線的設計不僅覆蓋了商業地段，更將周邊的大型居民區（如海灣新村、文竹園）以及主要地鐵站點緊密連接起來。

特別值得一提的是，該路線途經「海月地鐵站」，乘客下車後可輕鬆轉乘深圳地鐵2號線或8號線。這種高效的接駁服務，有效填補了口岸與市區交通樞紐之間的距離，讓每一趟往返深港的旅程都倍感輕鬆自在。

深圳灣口岸直達快線T526線服務詳情一覽

  • 首末站：深圳灣口岸公交首末站 — 深圳灣口岸公交首末站（循環線）
  • 停靠站點：深圳灣口岸公交首末站、蛇口大廈、海灣新村、文竹園、海月地鐵站（接駁地鐵2/8號線）、深圳灣口岸公交首末站
  • 服務時間：09:30 — 14:30
  • 發車間隔：10至15分鐘/班，班次頻密，省卻候車時間
  • 票價：一票制人民幣3元（線下購票）

資料來源： 深圳巴士集團

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