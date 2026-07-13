暑假北上必睇！AlipayHK推$9.9當$70用交通卡  另派橫琴/羅湖/福田/澳門餐飲玩樂消費券

隨著暑假旅遊旺季到來，不少港人計劃北上深圳、珠海或過大海到澳門短線遊。電子支付平台AlipayHK聯同大灣區多個地方政府，豪派總值逾千萬人民幣的消費券！當中，橫琴狂派高達¥125現金券，更有$9.9的北上消費交通卡、羅湖及福田餐飲低至9折，絕對是精明旅客不可錯過的慳錢大攻略。

AlipayHK全新$9.9北上交通卡 ！ 鎖定高鐵／跨境直通巴／內地Call車折扣

AlipayHK聯手珠海橫琴再推千萬消費券 狂搶高達¥125折扣

為了讓旅程更加順暢，精明旅客可於出發前以9.9港元購買AlipayHK「北上消費卡」。只需一卡在手，即可獲得價值高達港幣70元的優惠，涵蓋高鐵、跨境巴士及內地Call車折扣。無論是乘坐直通巴前往橫琴，還是在深圳市內搭車，都能全面節省交通開支。

AlipayHK北上消費卡優惠詳情：

活動日期：即日起（自購買日起有效期30天）。

優惠折扣：預載10張優惠券，包括： 3張10港元內地跨境線下消費優惠 1張10港元 Uber Call車優惠 1張7港元及1張5港元滴滴內地打車優惠 1張3港元易乘碼優惠 2張2港元北上公交乘車優惠 1張11港元旅行+高鐵優惠

領取及使用：於AlipayHK應用程式搜尋「北上消費卡」或於「北上消費」頁面購買。

聯手珠海橫琴再推千萬消費券 狂搶高達¥125折扣

珠海橫琴近年成為港人短線度假的熱門勝地，無論是大型主題樂園還是特色度假村都大受旅客歡迎。為延續去年的熱潮，AlipayHK再度與橫琴粵澳深度合作區聯手，加碼推出總值1,000萬人民幣的消費券。由即日起至8月30日，旅客只需逢星期一早上10時登入應用程式，即可搶合共三款總值¥125的現金券。旅客於當地特色餐廳享用海鮮大餐或購買手信時，均可直接抵扣，非常划算。

珠海橫琴：橫琴消費券

活動日期：即日起至8月30日期間，逢星期一早上10時起發放。

優惠折扣：面額合共125元人民幣，包括「滿¥20減¥5」、「滿¥100減¥30」及「滿¥300減¥90」。

領取及使用：於AlipayHK應用程式搜尋「橫琴」進入活動頁領券。適用於所有支援AlipayHK支付的橫琴消費券參與商戶，結賬時直接抵扣。

環島中港通專屬車票折扣 購票即減高達$30

另外，為讓大眾擁有更順暢抵達目的地的旅程，AlipayHK 特別呈獻「環島中港通跨境巴士車票」驚喜優惠，前往珠海橫琴的旅客，可於購票時最高可獲 30 港元折扣，讓精明消費者從旅程起點開始節省開支。

環島中港通跨境巴士車票

活動日期：即日起。

優惠折扣：購買車票可享「滿100港元減30港元」及「滿60港元減5港元」。

領取及使用：於AlipayHK應用程式搜尋「橫琴」進入活動頁領券，並在「交通」>「直通巴士」的環島小程序選擇路線付款。

深圳羅湖福田搵食攻略 指定餐廳低至9折

若喜歡即日來回深圳尋找美食，羅湖和福田區絕對是港人首選。今次夏季優惠聯乘了深圳市羅湖區及福田區商務局，於7月內大派餐飲消費券。旅客領券後，於指定人氣餐廳品嚐地道烤魚、特色飲品或精緻點心時，即可享有低至9折的星級餐飲優惠，輕鬆減輕北上覓食的預算，盡情享受大灣區的豐富餐飲體驗。

深圳：羅湖、福田餐飲消費券

活動日期：計劃於7月內推出。

優惠折扣：指定餐飲商戶低至九折優惠。

領取及使用：於活動開始當天在應用程式搜尋「羅湖」或「福田」領券，憑AlipayHK於指定餐飲商戶消費即享立減。

澳門消費享立減優惠 兼賺過萬會員積分

除了內地城市，澳門亦是港人最愛的快閃目的地。由7月15日至10月16日，平台聯同澳門旅遊局等機構推出「MACAO, GET, SET, GLOW」活動。遊客在澳門感受濃厚的葡式風情及品嚐葡撻、豬扒包等美食之餘，只要在當地線下合作商戶消費並領券，每月可享一次滿30港元減20港元的激減優惠！單筆消費滿50港元，更可額外賺取10,000 A. Point積分，實行一路買一路賺。

澳門：「跑」遊澳門 MACAO, GET, SET, GLOW 活動

活動日期：7月15日起至10月16日。

優惠折扣：每月可享一次「30港元減20港元」優惠；單筆消費滿50港元，更可賺取額外 10,000 A. Point。

領取及使用：於活動開始當天搜尋「澳門」領券，憑AlipayHK於當地線下合作商戶消費即享優惠。

備註：以上禮券及優惠積分須受相關條款及細則約束，數量有限，先到先得。

資料來源: AlipayHK

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