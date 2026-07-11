港人北上深圳睇醫生必搭！高快巴士37號升級 福田口岸直達港大醫院 60歲以上長者享免費乘車

深圳公共交通網絡發展日益完善，近年成為不少香港市民北上尋求優質醫療服務的出行首選。為進一步便利港人跨境就醫，備受讚譽的醫療專線現已全面升級為「高快巴士37號」，單程車費低至2.4元人民幣，年滿60歲的香港長者更可憑有效證件免費乘搭，讓長輩們輕鬆由福田口岸直達港大醫院 ，以下《星島頭條》為大家整理了具體營運與乘車優惠資訊。

深圳升級高快巴士37號！福田口岸直達深圳港大醫院 長者憑證免費

近年來，越來越多香港長者選擇前往深圳進行牙科保健、中醫調理及全面身體檢查，對點對點的跨境交通需求大增。原名為「跨境就醫定制專線R27」的巴士路線，自2026年1月試點開行以來，正是為了解決這項民生需求而設。該路線憑藉直達醫院與社區的舒適體驗，累計已開出6,949班次，服務超過12.08萬人次，收穫大批深港兩地市民的熱烈好評。

新增皇崗村等社區站點

為提供更穩定的班次及更全面的網絡覆蓋，深圳巴士集團公汽分公司正式將路線升級為「高快巴士37號」。根據最新公佈的路線資訊，新路線的首末站點為「福田口岸公交總站」至「港大醫院總站」。在維持原有優勢的基礎上，全新路線特別新增了「皇崗村北」、「新洲村牌坊①」以及「上沙」三個中途停靠站點。

全新站點安排，深入深圳的大型高密度居民區，乘客下車後即可快速步行至附近的社康中心或牙科診所。而終點站直達科室齊全、設備完善的港大醫院，完美兼顧了香港長者前往大型醫療機構就醫的需求。

深圳高快巴士37號路線站點：

福田口岸公交總站

皇崗村北

新洲村牌坊①

上沙

港大醫院總站

高快巴士37號服務時間：

【福田口岸往深圳港大醫院方向】08:00至17:30；

【深圳港大醫院往福田口岸方向】08:30至18:00

長者免費福利：

年滿60周歲的香港、澳門及台灣長者，只需於上車時向車長出示身份證、港澳台居民居住證或頤年卡，即可享有全免車費的優待，輕鬆實現零成本醫療出行。

超值基礎票價： 3元人民幣

電子支付折扣： 若有家屬陪同長者就醫，只需使用「深圳通」實體卡或微信小程式支付車資，即可自動享受8折乘車優惠，折後每程只需2.4元人民幣，並可疊加深圳市內常規公車的換乘優惠。

資料來源：深圳巴士集團

延伸閱讀： 深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市