福岡縣推海外旅客住宿補助！每人每晚減¥3000 太宰府/糸島有份 3大訂房網站適用

為了吸引海外旅客深入探索熱門都市以外的秘境，日本福岡縣政府宣布首度推出針對外國入境遊客的住宿補貼計劃！由即日起，旅客只要經指定平台預訂福岡市及北九州市以外的縣內地區住宿，每人每晚可獲得高達3,000日圓的資助；同步推出海外旅客半價乘搭觀光巴士，即睇下文了解詳情！

福岡縣即日起推出海外旅客住宿補助！每人每晚減¥3000 3大預訂平台適用

據福岡縣政府的官方統計，過往到訪福岡縣的外國旅客之中，有高達82%的旅客選擇在福岡市留宿，約9%則集中在北九州市。為了鼓勵旅客進行深度慢活旅遊，發掘如柳川、太宰府、糸島等地區的獨特魅力，福岡縣政府在由即日起推出針對外國遊客的「Go!Fukuoka」住宿補貼活動。

由即日起至2027年2月28日，海外旅客只要透過指定海外旅遊預訂網站，包括Expedia、agoda及Trip.com，預訂福岡市及北九州市以外地區的酒店、旅館或其他合規住宿，每人每晚可享有3,000日圓的補助金額，同時適用於連續住宿，並在預訂房間時直接扣除。這項活動目前於Agoda已經正式開始，而Trip.com則會在7月15日開始，Expedia預計7月底啟動。

半價搭福岡縣觀光巴士 輕鬆遊走太宰府/糸島

除了住宿補貼，福岡縣政府同步推出福岡觀光巴士「よかバス」費用補貼。「よかバス」是一條專為外國入境遊客而設的縣內觀光巴士線，旅客在活動期間經Tripadvisor及KKday預訂，即可以半價乘搭，輕鬆往返縣內各個非主流觀光景點，同時減輕自由行旅客的交通負擔。

據日本媒體報道，「Go!Fukuoka」的總預算高達2.31億日圓，預計惠及約7.7萬個住宿晚數。福岡縣政府官員表示：「我們希望藉著這次機會，積極把握福岡縣的強力入境旅遊需求，並著力提升福岡在歐洲、美洲及澳洲等尚待開發市場的知名度。」

來源：福岡縣廳、日本經濟新聞

文：LW