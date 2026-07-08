Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福岡縣推海外旅客住宿補助！每人每晚減¥3000 太宰府/糸島有份 3大訂房網站適用

旅遊
更新時間：13:45 2026-07-08 HKT
發佈時間：13:45 2026-07-08 HKT

為了吸引海外旅客深入探索熱門都市以外的秘境，日本福岡縣政府宣布首度推出針對外國入境遊客的住宿補貼計劃！由即日起，旅客只要經指定平台預訂福岡市及北九州市以外的縣內地區住宿，每人每晚可獲得高達3,000日圓的資助；同步推出海外旅客半價乘搭觀光巴士，即睇下文了解詳情！

福岡縣即日起推出海外旅客住宿補助！每人每晚減¥3000 3大預訂平台適用

據福岡縣政府的官方統計，過往到訪福岡縣的外國旅客之中，有高達82%的旅客選擇在福岡市留宿，約9%則集中在北九州市。為了鼓勵旅客進行深度慢活旅遊，發掘如柳川、太宰府、糸島等地區的獨特魅力，福岡縣政府在由即日起推出針對外國遊客的「Go!Fukuoka」住宿補貼活動。

由即日起至2027年2月28日，海外旅客只要透過指定海外旅遊預訂網站，包括ExpediaagodaTrip.com，預訂福岡市及北九州市以外地區的酒店、旅館或其他合規住宿，每人每晚可享有3,000日圓的補助金額，同時適用於連續住宿，並在預訂房間時直接扣除。這項活動目前於Agoda已經正式開始，而Trip.com則會在7月15日開始，Expedia預計7月底啟動。

半價搭福岡縣觀光巴士 輕鬆遊走太宰府/糸島

除了住宿補貼，福岡縣政府同步推出福岡觀光巴士「よかバス」費用補貼。「よかバス」是一條專為外國入境遊客而設的縣內觀光巴士線，旅客在活動期間經TripadvisorKKday預訂，即可以半價乘搭，輕鬆往返縣內各個非主流觀光景點，同時減輕自由行旅客的交通負擔。

據日本媒體報道，「Go!Fukuoka」的總預算高達2.31億日圓，預計惠及約7.7萬個住宿晚數。福岡縣政府官員表示：「我們希望藉著這次機會，積極把握福岡縣的強力入境旅遊需求，並著力提升福岡在歐洲、美洲及澳洲等尚待開發市場的知名度。」

來源：福岡縣廳、日本經濟新聞

文：LW

同場加映：日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅

最Hit
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
4小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
8小時前
03:54
星島申訴王 | 公屋走廊堆滿包裹變私人倉庫 直擊揭戶主影壇身份：我有囤物症
申訴熱話
6小時前
國泰飛往倫敦客機在羅馬尼亞上空一度失聯　北約派戰機升空警告
突發
2小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
4小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公屋裝修$10萬完工？網民求教3至4人單位可行性 資深師傅話做得到：惟這2部份要落足本
公屋裝修要慳錢? 網民求教3至4人單位$10萬完工 資深師傅：做得到 惟這2部份要落足本
生活百科
21小時前
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
01:05
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
影視圈
20小時前
世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝
世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝
足球世界
4小時前