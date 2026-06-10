日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅

遊日人士要注意！日本旅客離境稅將於7月1日起加價，由現時的¥1000（約$49港元）上升至¥3000（約$147港元），不論是乘搭飛機或郵輪的人士均需繳付。如旅客符合1個條件，則仍可享有舊稅制，同時有7類人士可獲豁免課稅。日本觀光廳表示，徵收的稅金將會用於3大領域，提升旅客於日本的旅遊體驗，即睇詳情！

日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制

不少國家與地區會針對航空離境旅客徵收離境稅，部份或會擴展範圍至郵輪客人，為政府「開源」以增加經常性財政收入。日本自2019年1月7日起開始徵收離境稅，作為全國性稅費，無論是任何國籍人士，只要透過航空或海運離開日本的旅客均需繳費。

現時，日本徵收的離境稅為¥1000（約$49港元），由7月1日起稅金將上調至¥3000（約$147港元），屆時航空公司或船運公司會直接將稅金加入機票或船票費用中，再代為繳納予日本政府。不過，官方就是次稅收上調設有過渡措施，只要旅客持有6月30日前已預訂機票，即使實際出境日於7月1日後，仍然適用於原來的¥1000（約$49港元)的稅率。

稅款用作完善觀光資源 7類人可豁免課稅

日本觀光廳解釋稅收將用於3大領域，包括營造輕鬆舒適的旅行環境，如紓緩擁擠對策、智能垃圾桶、自助行李託運機、步行式自助通關閘門。同時，稅金用以方便旅客獲取日本旅遊資訊，如與航空公司聯合宣傳推廣日本各地魅力、透過日本政府觀光局特設網頁發布各種博覽會資訊、舉行針對當地消費者的旅遊博覽會。相關部門亦會將稅金用以運用當地獨特文化、自然等資源，透過修繕歷史資源、電線桿地下化及街景美化等完善街區風貌、完善與當地淵源深厚的文化等展示設施、完善登山步道設施、對外開放重要文化財產等，以建設及完善觀光資源。

根據日本國稅廳網頁顯示，以下7類人士可獲豁免繳交離境稅：

船舶或飛機航班的機組人員／乘務人員 被強制遣返出境者等 搭乘公務船或公務機（如政府專用機等）出境人士 轉機旅客（入境後24小時內出境人士） 國際航行途中，因天氣或其他原因而緊急降落（或停靠）日本之旅客 從日本出境後，因天氣或其他原因而返回日本人士 未滿2歲乘客

註：對於派遣至日本的外交官等特定人士之出境，不予課徵此稅

文:RY

資料及圖片來源:国税庁