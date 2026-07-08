樂悠咭半價交通優惠！機場快綫長者專享夏日折扣 1類人免費乘搭

港鐵（MTR）旗下的機場快綫向來以高效、舒適及準時見稱，是眾多本地旅客與商務人士往返香港國際機場及博覽館的首選交通工具。今個暑假，機場快綫強勢推出「搭超所值」限定優惠，例如首度登場的學生半價折扣，樂悠咭亦同樣享有半價！全面滿足一家大細出行需求。

機場快綫夏日折扣優惠 60歲或以上長者半價

機場快綫推出多項夏日限定優惠，包括專為長者而設的樂悠咭乘車半價優惠。

在2026年暑假期間，機場快綫為不同年齡層的乘客量身打造了專屬優惠。對於12至25歲的年輕一族，只需憑印有「學生身份」的個人八達通，即可史無前例地享受車費半價的超級優惠，輕鬆往返市區與機場。

此外，若家長計劃帶同小朋友出國旅遊，或前往亞洲國際博覽館欣賞展覽及大型表演，3至11歲的小童憑有效小童八達通更可獲免費乘搭優惠。至於60歲或以上的長者，憑樂悠咭即享有半價折扣，讓三代同堂的家庭旅行變得更划算及無負擔。

結伴同行有著數 機場快綫團體票低至五八折

除了個人八達通優惠外，與親朋戚友一同出發的旅客亦能受惠。推廣期內，只要2至4人同行並前往指定客務中心購買單程團體票，即可獲得高達五八折的票價折扣。以四人同行為例，由香港站出發前往機場，平均每人只需港幣$70（總價HK$280），大大降低了整體旅費。這項優惠特別適合相約閨蜜或幾個家庭聯合出遊的旅客，讓大家在旅程開端便能享受舒適且具性價比的專屬鐵路服務。

贏取免費單程車票！挑戰「快到飛起」遊戲及專屬優惠碼

機場快綫將於指定港鐵站內及鬧市街頭設置挑戰站，參加者有機會贏取豐富獎品。

為了增添夏日玩樂氣氛，機場快綫更於多個指定港鐵站及鬧市街頭（如旺角、荃灣等）增設「快到飛起」挑戰站，市民只需在10秒限時內於風箱抓取指定數量的金色紙片，即有機會贏得免費單程車票、半價來回車票或商場優惠券等豐富獎賞。

此外，準備網上購票的旅客，可於 MTR Mobile 或港鐵官網輸入獨家優惠碼「AELSUMMER8」，即可享限量七折單程票優惠。如果旅客需要乘坐的士轉乘，只需出示港幣$50以上的即日的士收據，亦能享有八達通半價轉乘禮遇。

機場快綫夏日優惠詳情